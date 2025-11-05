Благодаря Kingdom Come: Deliverance 2 замок Троски посетило рекордное количество туристов

Руины замка Троски в «Чешском раю» пережили необыкновенный сезон. Большую роль в этом сыграла популярная средневековока РПГ Kingdom Come: Deliverance 2 от пражской компании Warhorse Studio. Всего за год замок уже посетили почти 120 тысяч человек, что на 30 тысяч больше, по сравнению с прошлым годом, и это самый высокий показатель посещаемости за последние 30 лет.

По словам представителя Института национального наследия Люции Бидласовой, вторая часть популярной средневековой ролевой игры привлекла в Троски совершенно новое поколение туристов. «К нам приезжали посетители в возрасте от 20 до 35 лет, а сегодня это происходит не так часто. В основном, эта возрастная группа выбирает детские или ночные туры, ярмарки и тому подобное. Но в этом году они создали самую большую группу посетителей в Троски», — сказала она ČTK и похвалила поклонников Kingdom Come за то, что они были очень внимательны и уважали тот факт, что это национальный культурный памятник.

Не оправдались и опасения того, что фанаты игры начнут штурмовать замок после его закрытия, лазать по стенам и т. д. Совсем наоборот, оказалось, что они — одни из самых воспитанных и очень чутких посетителей, которые даже старались помогать замку в свое свободное время.

Сам замок Троски, характерные башнями Баба и Панна, которые из издалека напоминают «рога черта», возвышающиеся над ландшафтом. Готический замок конца XIV века благодаря своему расположению на двух базальтовых скалах когда-то был почти неприступным. Второй остановкой фанатов в этом году стала Кутная Гора, где происходит значительная часть игры.

Что касается самой игры, то Kingdom Come: Deliverance 2 скоро получит свое последнее сюжетное дополнение. Уже 11 ноября состоится релиз Mysteria Ecclesiae, которое перенесет игроков в Седлецкий монастырь, где их ждет смертельно опасная тайна.