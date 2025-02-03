Блоггер провёл в Kingdom Come: Deliverance 2 более 130 часов и до сих пор её не прошёл

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 уже не за горами, и многие игроки с нетерпением ждут продолжения приключений Индржиха. Это эпическое средневековое приключение, в котором вы вольны перемещаться по сюжету так, как считаете нужным, предлагает вам возможность открыть для себя королевство, находящееся под угрозой гражданской войны.

Очевидно, сиквел будет по всем показателям лучшей первой части, но также обширнее и длиннее. Известный в кругах поклонников Kingdom Come: Deliverance блоггер ESO_Danny, ранее побывавший в студии Warhorse, опубликовал сообщение в Х, в котором рассказал, что он провёл в игре более 133 часов. По слова блоггера, этого времени не хватило, чтобы добраться до финала.

133 часа в Kingdom Come: Deliverance 2… все еще не закончена. Я отправился на поиски — в итоге охотился на бандитов, занимался браконьерством и был арестован. Лучшая часть? Неописанные приключения, в которые вы натыкаетесь по пути. Эта игра не просто рассказывает историю… она позволяет вам прожить ее.