Блоггер провёл в Kingdom Come: Deliverance 2 более 130 часов и до сих пор её не прошёл

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 уже не за горами, и многие игроки с нетерпением ждут продолжения приключений Индржиха. Это эпическое средневековое приключение, в котором вы вольны перемещаться по сюжету так, как считаете нужным, предлагает вам возможность открыть для себя королевство, находящееся под угрозой гражданской войны.
Очевидно, сиквел будет по всем показателям лучшей первой части, но также обширнее и длиннее. Известный в кругах поклонников Kingdom Come: Deliverance блоггер ESO_Danny, ранее побывавший в студии Warhorse, опубликовал сообщение в Х, в котором рассказал, что он провёл в игре более 133 часов. По слова блоггера, этого времени не хватило, чтобы добраться до финала.
133 часа в Kingdom Come: Deliverance 2… все еще не закончена. Я отправился на поиски — в итоге охотился на бандитов, занимался браконьерством и был арестован. Лучшая часть? Неописанные приключения, в которые вы натыкаетесь по пути. Эта игра не просто рассказывает историю… она позволяет вам прожить ее.
Никогда не понимал этого радостного дрочерства вокруг игр, прохождение которых занимает хулярд часов! Тут по статистике с куда наиболее меньшим временем прохождения то не в все купившие проходят. Лучше уж часов 20-30 отличного сингла, не успевающего надоесть, чем однообразный кал, который приедается уже через 40 часов и даже отбивает желание увидеть, чем все закончится.
Тут не согласен, смотря какая игра, если такого качества как Ведьмак то я и 300 часов пройду
Может проблемы в себе искать нужно, если хобби удовольствие не приносит, а не кудахтать, что не понимал тех, кто столько времени где-то проводит. Не путай рпг хорошие (которые из-за длительного сюжета и занимают 100+ часов) с дрочильней от юбисофт. Если ты ничего кроме последних не видел, не означает, что и остальные тоже.
ты думаешь он провёл там 130 часов , потому что это однообразный кал ?!
Баланс должен быть во всем.)Шедевральная игра это как раз та, которая одного игрока не заставит скучать и он спокойно пробежит ее за 20-30 часов,а другой игрок будет в ней чилить до посинения и получит свой кайф)
Знаешь, я тоже был такого же мнения, пока недавно не купил Киберпанк 2077 и не начал играть в него. Да так что прям оторваться от игры не могу, очень затянула. Прохожу все побочки и т.д. И игра не надоедает даже. Просто нужно найти свою игру, тебе видимо такая еще не попалась. До этого так же не нравились длинные игры так как надоедали, но видимо просто были не мои игры
И шо? Я в первой провел 270 часов и только дошел до задания стать послушником монастыря...правда облазил каждый куст на карте и прошел все ДЛЦ.
первая часть затягивала, надеюсь и эта затянет
Тоже мне новость - я скайрим играю больше 10 лет ,я не знаю как выглядят эти седобородые ,я не знаю как выглядит вершина хротгара ,я не знаю как довакин "орет"
У меня тоже диск где-то валяется. До-сих пор прохожу.
где предзагрузка то
в 18 00 по мск же 3 февраля
нету( в целом не страшно, все равно скачается за 3 часа
Где это 3-го февраля? у меня в Стиме 4-го стоит...
предзагрузка должна быть 3 числа
пока тишина..
В стим сообществе пишут через 20 минут
Почти 80 гб, думал больше будет...
И все эти 133 часов?
После ареста его приговорили на 130 часов исправительных работ - чистить конюшни.
Логвинов, ты ли это?
Бл жду не дождусь а!!! Установил уже!!!
любая игра может надоесть, поэтому лучше не переигрывать, думаю мне и часов 60 хватит сполна, а то потом отвращение пойдет. )
Жесть! Терпеть не могу игру которые не заканчиваются... Все таки считаю максимум с кайфом можно проводить в игре часов 50 не больше. В противном случаи появляется большое желания игру забросить. Шедевров это не касается.
Какие по твоему игры шедевры? Некоторые в RDR 2 провели 200 часов, я там провел 3 часа и она уже надоела
Блин, я уже в Hollow Knight, наиграл около 400 часов и ничего. А это лучший платформер по сей день
Я в RDR2 провел 1000 часов:D Скоро собираюсь еще на 100% пройти вспомнить:D Для меня RDR2 Шедевр! Ведьмак еще крутая игра была там 250часов. Надо все как то еще раз пройти ее... Сейчас например прохожу Хорайзен вест и после 60 часов игры, она мне уже надоела... Взял перекур на недельку потом буду добивать. А так в основном старые шедевры перепрохожу, там много часов наиграно.
Если ты в рдр2 провел 1000 часов, то это говорит о весьма сомнительном вкусе, мягко говоря.
Есть кто в киберпанк наиграл по 200 часов за первый месяц, хотя там абсолютно нечего делать после часов 80, так что этот показатель такое себе.
вот тут полностью согласен, есть кто и 500 часов просидел, но что они там делают, вообще не ясно, я даже чисто на геймпаде катал на машинах, катался туда сюда, и даже так через часик уже скучно.
Тут ты не прав, у меня к примеру в трилогии Mass Effect, Witcher. Cyberpunk 2077 наигранно 500 часов. То и дело переигрываю. Если игра офигенная ее можно то и дело переигрывать
Все зависит исключительно от того насколько тебе заходит игра. Если тебе в принципе интересно - побегать, попрыгать,пробежать сюжетку,снести и сразу забыть это одно,а если тебя реально тащит с игры - с атмосферы города днём,ночью, хочется покататься практически на всех машинах, пострелять из всех стволов, пошариться по карте,чтобы найти какой нибудь прикол или пасхалку, залезть в какую нибудь дыру,зачистить ВСЕ активности,то это уже совсем другое.....
Полностью с тобой согласен. Сам был такого же мнения что длинные игры надоедают и неинтересны, и я обычно в них просто проходил сюжет и все. Пока не начал недавно играть в Киберпанк 2077 и игра полностью меня затянула, интересно вообще все, даже просто кататься по городу, прохожу все доп. задания, прошел даже, как я раньше думал, нелюбимые миссии наподобии собирательств. Там была миссия с поиском такси Деламейна, нужно было найти несколько штук по всей карте, и мне даже такую миссию было очень интересно проходить. А в любой другой игре подобную миссию я бы просто пропустил и не стал бы проходить так как неинтересно. В общем не думал что игра так может затянуть, и вот тот чел видимо просто не нашел еще ту игру, которая бы так затянула что даже бы не надоедала
Тоже сейчас играю в неё) Ещё со старта игры в 20г Примерно 880 часов наиграл и прошел только один раз.Сейчас перепрохожу, но уже с длс)
и часа в это не поиграю
Лучше первой части ей быть очень просто, учитывая какая дрисьня была первая часть.
Да кому этот чешский хлам нужен когда шикарный Marvel's Spider-Man 2 вышел.
слушай, ну как бы две игры в абсолютно разных жанрах. На вкус и цвет все фантики разные, как и люди:)
Мне. Одно другому не мешает.
Твой челпук 2 такой се, на 6/10 макс
Блин, и ведутся же)