Будешь пахнуть как Индржих: для Kingdom Come: Deliverance выпустили собственный парфюм за 180 долларов

Разработчики ролевой серии Kingdom Come: Deliverance из студии Warhorse решили весьма неординарным образом подойти к созданию игрового мерча. Авторы знаменитого экшена, славящегося своей суровой реалистичностью и историями о чумазых крестьянах, в партнерстве с чешским парфюмерным домом Kintsugi Perfumes выпустили тематические духи по мотивам игры.

Лимитированный аромат объемом 50 миллилитров обойдется поклонникам приключений в средневековой Богемии недешево — флакон оценен в солидные 180 долларов.

На странице парфюма можно встретить обилие красивых метафор и философских текстов в стиле: «Доспехи превращаются в сшитые на заказ костюмы... Харизма подчиняется прежним правилам... Вы ощутите не просто далекие нотки, а фрагменты мира, который вы уже прекрасно знаете». Однако куда интереснее маркетинговых слоганов оказался реальный процесс создания этого аромата. Главный парфюмер Kintsugi Мартин Швах отметил, что его команда не стала брать абстрактные средневековые концепции, а вдохновлялась исключительно конкретным бытом протагониста — Индржиха из Скалиц. В процессе прохождения герой игры занимается алхимией, регулярно собирая шалфей, ромашку и лаванду для создания лечебных отваров . Именно этот запах в парфюмерии называют «сердцем» аромата.

Поклонники Kingdom Come оценили старания чешской студии, отметив ироничность всей ситуации. Остается лишь надеяться, что эти «фрагменты знакомого игрового мира» будут благоухать действительно изысканно, и в формуле духов внезапно не откроются терпкие оттенки аромата после знаменитого побочного квеста из первой игры — «Залог здоровья», когда бедолаге Индржиху довелось искупаться в деревенской навозной куче.