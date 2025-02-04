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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 609 оценок

CDPR поздравили Warhorse Studios с релизом Kingdom Come: Deliverance 2 и показали арт с Геральтом и Генри

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз долгожданной RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse. Разработчики из студии CD Projekt RED решили поздравить своих чешских коллег, представив арт с Геральтом и Генри:

Поздравляем Warhorse Studios c релизом Kingdom Come: Deliverance 2. Пусть ваш клинок всегда будет острым, кубок — полным, а путь — безопасным.

Помните, если когда-нибудь столкнетесь с чудовищем, мы с радостью одолжим вам серебряный меч.

Audentes Fortuna Iuvat!

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Рикочико

Озвучивание арта: «бахнем шнапса да сыграем в гвинт? да!».

3
itzendixog

тогда у Генри будет бесконечное количество попыток чтобы выиграть Геральта, так что не честно.

1
Ivan313 itzendixog

Генри: я видел миллиард комбинаций наших с тобой игр
Геральд: И в скольки ты победил ?
Генри: В одной

0
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Остапенко

0
Space marine286

Поляк и Чех, только Руса не хватает.

Спойлер

Только Милославского не упоминайте

0
simiola

Русофобы, празднуйте пока... Вот выйдет наша Смута 2 - тогда посмотрим как запоете!

-5
Space marine286

Куда 2. Авторское право на игру надо забирать у Копцева и отдавать другим и с нуля игру делать.

0
cheezypizey

Смута 1 вышла и жидко оподливилась, Смута 2 будет(если будет KEKW) в таком же КАЛчестве

0