CDPR поздравили Warhorse Studios с релизом Kingdom Come: Deliverance 2 и показали арт с Геральтом и Генри

Сегодня состоялся релиз долгожданной RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse. Разработчики из студии CD Projekt RED решили поздравить своих чешских коллег, представив арт с Геральтом и Генри:
Поздравляем Warhorse Studios c релизом Kingdom Come: Deliverance 2. Пусть ваш клинок всегда будет острым, кубок — полным, а путь — безопасным.
Помните, если когда-нибудь столкнетесь с чудовищем, мы с радостью одолжим вам серебряный меч.
Audentes Fortuna Iuvat!
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Озвучивание арта: «бахнем шнапса да сыграем в гвинт? да!».
тогда у Генри будет бесконечное количество попыток чтобы выиграть Геральта, так что не честно.
Генри: я видел миллиард комбинаций наших с тобой игр
Геральд: И в скольки ты победил ?
Генри: В одной
// Андрей Остапенко
Поляк и Чех, только Руса не хватает.
Только Милославского не упоминайте
Русофобы, празднуйте пока... Вот выйдет наша Смута 2 - тогда посмотрим как запоете!
Куда 2. Авторское право на игру надо забирать у Копцева и отдавать другим и с нуля игру делать.
Смута 1 вышла и жидко оподливилась, Смута 2 будет(если будет KEKW) в таком же КАЛчестве