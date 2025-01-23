Чешские мастера выковали официальный меч для Kingdom Come: Deliverance 2

Чешская компания Drakkaria, которая также предлагает предметы из The Witcher, Vikings и Gladiator 2, показала официальный меч Инвиктус (Invictus) из Kingdom Come: Deliverance 2. Меч был создан совместно с Warhorse Studios в чешских мастерских, и для его создания потребовалось немало усилий. В производстве участвовали не только кузнецы, но и шлифовщики, плотники, мастера по изготовлению ранцев и даже чеканщик монет.

«Вдохнуть жизнь в меч Инвиктуса было совсем непросто. В Drakkaria мы заново переживаем историю рождения игры Kingdom Come: Deliverance II, и на этот раз хотим предложить фанатам нечто дополнительное, а именно исторически и технически правдоподобную копию знаменитого оружия», — поясняет Мирослав из Drakkaria, добавляя : «Разумеется, при создании меча мы напрямую работали со специалистами из Warhorse Studios, которые утвердили окончательный дизайн оружия».



«Основная связь с культовой ролевой игрой Kingdom Come прослеживается в самой рукояти меча, куда помещена монета на латыни с надписью Audentes Fortuna Iuvat или Фортуна благоволит храбрым», - добавляет эксперт Drakkaria, не забывая добавить, что это также является главным лозунгом игры. Инвиктус сочетает в себе огромное количество ручного труда, таланта и многолетнего опыта в производстве качественных и по-настоящему аутентичных копий исторического оружия».

По словам представителей Drakkaria, при изготовлении «Инвиктуса» был использован метод Full Tang. Это означает, что металл проходит по всей длине рукояти как единое целое, и к нему приклепана защитная гарда клинка. Как и в случае с оригинальными находками, в навершии имеется трапециевидное отверстие, что является большим плюсом данного меча.

На всякий случай. В самой игре «Инвиктус» не встречается. Это меч, специально придуманный компанией Warhorse для продвижения игры.

В случае если он вам приглянулся и вы хотите поставить его у себя дома, его можно купить прямо на сайте Drakkaria. Все, что от вас потребуется, - это заплатить 16 500 крон (около 680 долларов). Там же можно найти и более подробную информацию.