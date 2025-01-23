Чешские мастера выковали официальный меч для Kingdom Come: Deliverance 2

Чешская компания Drakkaria, которая также предлагает предметы из The Witcher, Vikings и Gladiator 2, показала официальный меч Инвиктус (Invictus) из Kingdom Come: Deliverance 2. Меч был создан совместно с Warhorse Studios в чешских мастерских, и для его создания потребовалось немало усилий. В производстве участвовали не только кузнецы, но и шлифовщики, плотники, мастера по изготовлению ранцев и даже чеканщик монет.
«Вдохнуть жизнь в меч Инвиктуса было совсем непросто. В Drakkaria мы заново переживаем историю рождения игры Kingdom Come: Deliverance II, и на этот раз хотим предложить фанатам нечто дополнительное, а именно исторически и технически правдоподобную копию знаменитого оружия», — поясняет Мирослав из Drakkaria, добавляя : «Разумеется, при создании меча мы напрямую работали со специалистами из Warhorse Studios, которые утвердили окончательный дизайн оружия».
«Основная связь с культовой ролевой игрой Kingdom Come прослеживается в самой рукояти меча, куда помещена монета на латыни с надписью Audentes Fortuna Iuvat или Фортуна благоволит храбрым», - добавляет эксперт Drakkaria, не забывая добавить, что это также является главным лозунгом игры. Инвиктус сочетает в себе огромное количество ручного труда, таланта и многолетнего опыта в производстве качественных и по-настоящему аутентичных копий исторического оружия».
По словам представителей Drakkaria, при изготовлении «Инвиктуса» был использован метод Full Tang. Это означает, что металл проходит по всей длине рукояти как единое целое, и к нему приклепана защитная гарда клинка. Как и в случае с оригинальными находками, в навершии имеется трапециевидное отверстие, что является большим плюсом данного меча.
На всякий случай. В самой игре «Инвиктус» не встречается. Это меч, специально придуманный компанией Warhorse для продвижения игры.
В случае если он вам приглянулся и вы хотите поставить его у себя дома, его можно купить прямо на сайте Drakkaria. Все, что от вас потребуется, - это заплатить 16 500 крон (около 680 долларов). Там же можно найти и более подробную информацию.
Он же вроде в конце первой части так и не вернул меч который отец выковал
А возможно, что и во 2-й не вернёт (тем самым, минуя привычное клише, что в играх и фильмах ГГ всегда достигает поставленной цели). Пан Радциг же ему сказал уже, что в жизни есть вещи и поважнее.
Думаю вернёт, и закончится история персонажа
Скоро игра выйдет - там всё узнаем :)
Ну не сразу, надо сначала пройти чтоб узнать, я надеюсь не оборвут как первую. У него родятся дети, закидают гвном дом немца, и всё по кругу х)
Ну так обещали полностью завершить историю. Так что обрывать ничего не будут. А вот вернёт свой меч или нет, я думаю, будет зависеть от выбора игрока. Всё-таки обещали много нелинейности для второй части.
Ну, меч то может и неплохой, но жаль что в итоге не сделали его именно таким как меч из первой части (который кстати будет и во второй части судя по трейлерам многим) который так яро хотел вернуть Индро, звался он мечом Радцига Кобылы. Он даже был на обложке собственно первой части.
Не похожи ни лезвием, ни гардой, ни навершием, ни ручкой, а жаль ведь думаю ценители и коллекционеры хотели бы реальный "знаковый меч" для обоих игр, чем какой-то "случайный" просто связанный с игрой.
Официальный меч - звучит странно)