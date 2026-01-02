Чешский президент похвалил Kingdom Come: Deliverance 2 в новогоднем обращении

Несмотря на то, что масштабная историческая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 осталась без наград на церемонии The Game Awards 2025, ее национальное значение было отмечено на высшем уровне. В своем новогоднем обращении президент Чехии Петр Павел включил чешскую компьютерную игру в число ключевых достижений страны.

В своей речи Павел подчеркнул достижения чешской промышленности и культуры, заявив: "Мы одна из немногих стран в мире, которая может производить все, от часов до самолетов, от собственного дизайна до производства". Среди конкретных примеров он выделил: "Чешская компьютерная игра стала мировым хитом".

Хотя президент не назвал проект по названию, контекст и время не оставляют сомнений - речь идет именно о Kingdom Come: Deliverance 2, самом громком игровом релизе из Чехии этого года.

Это не первый случай, когда глава государства публично отмечает успехи национальной игровой индустрии в 2025 году. Президент Франции Эммануэль Макрон дважды поздравлял разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 - сначала с рекордным пользовательским рейтингом на Metacritic, а затем с триумфом на The Game Awards.