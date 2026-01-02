Чешский президент похвалил Kingdom Come: Deliverance 2 в новогоднем обращении

Несмотря на то, что масштабная историческая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 осталась без наград на церемонии The Game Awards 2025, ее национальное значение было отмечено на высшем уровне. В своем новогоднем обращении президент Чехии Петр Павел включил чешскую компьютерную игру в число ключевых достижений страны.
В своей речи Павел подчеркнул достижения чешской промышленности и культуры, заявив: "Мы одна из немногих стран в мире, которая может производить все, от часов до самолетов, от собственного дизайна до производства". Среди конкретных примеров он выделил: "Чешская компьютерная игра стала мировым хитом".
Хотя президент не назвал проект по названию, контекст и время не оставляют сомнений - речь идет именно о Kingdom Come: Deliverance 2, самом громком игровом релизе из Чехии этого года.
Это не первый случай, когда глава государства публично отмечает успехи национальной игровой индустрии в 2025 году. Президент Франции Эммануэль Макрон дважды поздравлял разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 - сначала с рекордным пользовательским рейтингом на Metacritic, а затем с триумфом на The Game Awards.
эта игра как и дед стендинг переоценена
Да вообще как-то это нелепо просто. Представь, что японский император будет хвалить тот же дед стрендинг)))
Хорошо хоть наш император Смуту не похвалил
ну пусть не император и не дед стендинг,но премьер мог бы похвалить резик например.франшиза популярная во всем мире,компания игровой гигант платит налоги и продвигает в мире японскую культуру.я на ютубжге видел их новостной канал,там могут говорить о международной политике,следующий сюжет посвящен какойто вкусняшке,которую продают на станции метро.ну сапоставимые ж новости
истинная игра года для всех адекватных
Когда у страны нет достижений за год, остаётся компьютерной игрой хвалиться.
Сравни Шкоду и Ладу
Шкоде уже больше 100 лет и это точно не достижение этого презика. И вообще шкода не принадлежит чехам, шкода принадлежит фольксвагену, тоесть немцам.
Достижение это то, что завод в настоящее время работает и выпускает современные авто, а то, что там присутствует доля собственности и технологии Фольксвагена это очень мудро. Сейчас нет в мире автомобилей, которые имеют исключительно собственные наработки.
Единственная игра в 25,которая меня реально заинтересовала,чтобы купить себе в Стим.Остальные на стримах посмотрел и достаточно.
база
Кто о чем, а больной о своей болячке.
Он не чешский негр и таковым нигде не позиционируется, даже напротив, он говорит, что местные порядки и традиции ему чужды и непонятны. И вписан во вселенную он именно так как нужно. Просто ты поехавший на повестке, ты ровно такой же фанатик, как и те, кто ее продвигает.
Да, чехи все могут производить, пиво и порно у них тоже неплохое
Кинда 2 лучшая игра в этом году,в експедицию играл,там сюжет и музыка только топ,левел дизан и боевая система на любителя, особенно сосаликов)))
пичаль, а наш царь чет смуту не похвалил в новогоднем обращении. ему наверно тоже не понравилось.
или у него комп не тянет
Когда узнал, что KCD стала игрой года на PG.
А если серьезно, игра классная, непонятно только какое отношение к ней имеет Чехия, ее достижения и господин Павел лично. Решил примазаться к чужому успеху, как Макрон?
Средневековая Богемия это и есть современная Чехия. Город Кутна- Гора реальный город. В игре много объектов, которые и сейчас реально существуют в этом городе.
ну я могу ошибаться но вроде на неё давали деньги может не на вторую часть но на первую вроде да
Хорошей игре и похвала к месту.