Чтобы достичь платинового трофея в игре Kingdom Come: Deliverance 2, вам понадобится примерно 200 часов игрового времени

Согласно руководству по трофеям PowerPyx, получение платинового трофея в «Kingdom Come: Deliverance 2» займет около 200 часов. Руководство оценивает сложность трофея на 5 из 10 и отмечает, что нужно собрать 49 офлайн-трофеев. Примечательно, что коллекционные предметы не требуются; однако игроки должны выполнить 95% всех заданий за одно прохождение. Игра поддерживает постоянное сохранение в начале каждого основного задания, функционируя как форма выбора главы, что позволяет игрокам вернуться и выполнить любые пропущенные трофеи, связанные с заданиями.

Тем не менее, даже при рейтинге сложности 5/10, есть два ключевых трофея, которые игроки могут полностью пропустить. Первый, Been There, Done That, требует, чтобы игроки выполнили 95% всех доступных побочных заданий. Другой, Lent, запрещает вам убивать животных или есть мясо. Согласно руководству, вам придется сбивать волков с ног с помощью рукопашного боя и полагаться на пропитание в виде суповых горшков, чтобы полностью не аннулировать трофей.

Игроки поделились тем, что трофеи увлекательны и часто связаны с альтернативными результатами заданий, обогащая общий опыт. Отсутствие чрезмерных коллекционных предметов или ненужного гринда приветствуется.

Подводя итог, можно сказать, что хотя получение Платинового трофея в «Kingdom Come: Deliverance 2» требует значительных временных затрат, процесс разработан так, чтобы быть обогащающим и приятным, фокусируясь на глубоком завершении заданий и исследовании, а не на повторяющихся задачах.