Чтобы достичь платинового трофея в игре Kingdom Come: Deliverance 2, вам понадобится примерно 200 часов игрового времени

Согласно руководству по трофеям PowerPyx, получение платинового трофея в «Kingdom Come: Deliverance 2» займет около 200 часов. Руководство оценивает сложность трофея на 5 из 10 и отмечает, что нужно собрать 49 офлайн-трофеев. Примечательно, что коллекционные предметы не требуются; однако игроки должны выполнить 95% всех заданий за одно прохождение. Игра поддерживает постоянное сохранение в начале каждого основного задания, функционируя как форма выбора главы, что позволяет игрокам вернуться и выполнить любые пропущенные трофеи, связанные с заданиями.
Тем не менее, даже при рейтинге сложности 5/10, есть два ключевых трофея, которые игроки могут полностью пропустить. Первый, Been There, Done That, требует, чтобы игроки выполнили 95% всех доступных побочных заданий. Другой, Lent, запрещает вам убивать животных или есть мясо. Согласно руководству, вам придется сбивать волков с ног с помощью рукопашного боя и полагаться на пропитание в виде суповых горшков, чтобы полностью не аннулировать трофей.
Игроки поделились тем, что трофеи увлекательны и часто связаны с альтернативными результатами заданий, обогащая общий опыт. Отсутствие чрезмерных коллекционных предметов или ненужного гринда приветствуется.
Подводя итог, можно сказать, что хотя получение Платинового трофея в «Kingdom Come: Deliverance 2» требует значительных временных затрат, процесс разработан так, чтобы быть обогащающим и приятным, фокусируясь на глубоком завершении заданий и исследовании, а не на повторяющихся задачах.
Еще одна бредовая ачивка теперь не убивать животных. Я в 1й кучу зайцев конем затоптал случайно. Опять придется постоянно тыкать статистику
Читерскую сохранку снова придется качать.
А мне вообще без разницы на эти достижения, просто прохожу игру, специально не делаю достижения
Больше всего не люблю ачивки из разряда "не делай" чего-либо. Особенно если это важные механики, по типу убийства животных, для добычи еды, или отсутствие приёма мясной пищи, что даёт баффы. Странный выбор ачивок, если честно. Но, благо я не сильно страдаю по ним, хотя, в играх где их можно получить без адского гринда, я стараюсь их заполучить.
В рукопашную на волков? Какой же это бред!
Волкобой для тебя шутка?)
Пофиг, ждём Авову
Ну зачем это надо ну зачем кому то тратить 200ч на выбивание платины, ну зачем если за это разраб не будет выплачивать 1000 евро за то что выбил, когда есть хакерские устройство берёшь и хакаешь в 3 клика и все достижение открыты изи прошёл и удалил и пошёл в кс дальше задротить или в дотку или варзон
серьезно?а за это не банят?
некоторые ачивки геморные капец аля"собери 10000 трав"
Ну 200 часов мотания туда сюда и кривого боя мех. Первой части допустим хватило бы 20 часов всю игру посмотреть, если бы не пустые тропинки в лесу
Вечером начнём качать) с зелёного магазина) игра то без защиты значит бесплатна гы