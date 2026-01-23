Чтобы конкурировать с гигантами, Warhorse пришлось "сменить правила игры" в Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 стала одной из крупнейших RPG последних лет, но по бюджету серьёзно уступала конкурентам вроде Assassin’s Creed Shadows от Ubisoft и Dragon Age: The Veilguard от EA. Вместо того чтобы пытаться конкурировать напрямую, студия Warhorse приняла стратегическое решение идти своим путём.

Главный дизайнер Прокоп Йирса рассказал в интервью Edge Magazine, что команда сделала ставку на игроков, которые любят ощущение «настоящей» игры без чрезмерной автоматизации:

«Мы думали о тех, кто хочет чувствовать, что играет в игру, которая не играет сама себя. При этом мы сделали её сложной, но не изматывающей, убрали рутинные задачи и оставили только увлекательные и значимые механики».

Исполнительный продюсер Мартин Клима добавил, что соперничать с AAA-проектами напрямую было бы самоубийством:

«Мы говорим о играх с куда большими бюджетами, чем у нас. Конкурировать с ними на их условиях невозможно. Нам пришлось изменить правила игры».

Именно этот баланс между «настоящей» сложностью и доступностью, а также ставка на глубоко вовлеченных игроков, делает Kingdom Come: Deliverance 2 уникальной RPG, отличающейся от более безопасных и громких проектов конкурентов.