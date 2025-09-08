Даниэль Вавра хотел противостоять азиатским боевикам и извращению Голливуда, так и появился Kingdom Come: Deliverance

Креативный директор Warhorse Studios Даниэль Вавра рассказал, что идея создания Kingdom Come: Deliverance появилась как ответ на доминирование голливудских клише и стереотипов о Средневековье. По его словам, в начале 2000-х он осознал, что массовая культура практически стерла представления о реальной истории Европы, заменив их экзотикой азиатских единоборств и примитивными фантазиями о рыцарях. Почти в каждом фильме, где появлялось холодное оружие, это была катана, а попытки Голливуда показать европейское Средневековье, по мнению Вавры, выглядели «преступно искажёнными».

Сегодня я осознал нечто удивительное. Где-то в начале этого тысячелетия я подумал: «Жаль, что люди сегодня практически ничего не знают о нашей истории». Поп-культура полна азиатских боевых искусств, если в фильме появляется меч, то это катана, а когда Голливуд пытается использовать что-то из Средневековья, это просто криминальная мерзость.

— заявил разработчик.

Разработчик решил исправить эту ситуацию и показать мир XV века максимально достоверно. Он хотел, чтобы игроки увидели, как выглядели реальные европейские боевые искусства, оружие, тактика, быт и социальные конфликты того времени. Идея встретила серьёзное сопротивление: инвесторы не верили в проект, денег не было, а многие уверяли, что игра о чешской истории просто не найдёт аудиторию. Тем не менее, спустя годы Вавра смог доказать обратное.

У нас в Европе есть свои боевые искусства. Большинство современных представлений о Средневековье — это клише и мифы. Я верну европейскую историю и культуру в мировое сознание, из которого они исчезли из-за 40 лет железного занавеса. Я создам игру, которая максимально точно покажет, как всё было на самом деле. Все тогда говорили мне, что это не сработает. Никто не давал нам денег на это. Это была огромная борьба.

— вспоминает Вавра.

Сегодня Kingdom Come: Deliverance считается одной из самых аутентичных игр о Средневековье. Благодаря проекту миллионы игроков по всему миру узнали о Яне Жижке, короле Сигизмунде и ключевых событиях чешской истории. Туристы приезжают в места, показанные в игре, школьники начали интересоваться историей, а разработчики вдохновились создавать новые проекты на средневековую тематику. Сам Вавра признаётся, что воспринимает успех серии как «почти чудо» и называет её достижением всей своей жизни.

Напомним, что уже завтра, 9 сентября, выходит второе сюжетное расширение для Kingdom Come: Deliverance 2. А зимой студия готовит третье дополнение, которое будет посвящено тяжёлой борьбе со средневековой чумой и её последствиями для Европы.