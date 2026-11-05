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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 6 962 оценки

Даниэль Вавра навайбкодил себе аналог Steam Remote Play в 4K - Claude сразу узнал в нём автора KCD и помог со сценарием

Gutsz Gutsz

Создатель Mafia и Kingdom Come Даниэль Вавра не только открыто поддерживает ИИ, но и продолжает лично постигать сферу вайбкодинга. Недавно он сделал собственный аналог Total Commander, а теперь принялся за новый проект, попутно столкнувшись с удивительной сообразительностью нейросети.

Создатель Mafia и Kingdom Come Даниэль Вавра с помощью ИИ за пару часов создал замену Total Commander

Изначально геймдизайнер планировал написать простую утилиту для переключения видеовходов монитора между двумя ПК. Однако процесс так увлек автора, что всего за неделю работы по 16 часов в сутки он с генеративного ИИ создал полноценную замену закрытой Nvidia GameStream и сервису Steam Remote Play. Программа передает изображение в 4K при 165 Гц с ультранизкой задержкой потребляя всего 35 Мбит/с через энкодер Nvidia, поддерживает режим «картинка в картинке» с перетаскиванием файлов Drag-and-Drop, общий буфер обмена и сквозное шифрование.

Но самым забавным эпизодом экспериментов стала разработка профессионального редактора для сценаристов. Вавра загрузил в нейросеть Claude свой 30-страничный дизайн-документ софта для написания нелинейных диалогов, на создание аналога которого в Warhorse Studios когда-то ушли годы работы штатных программистов. Нейросеть не просто выдала рабочий прототип за 10 минут, но и моментально узнала пользователя:

Этот чертов Claude сам понял, что я директор Kingdom Come: Deliverance, и для проверки работоспособности программы прямо на лету сгенерировал мне тестовый диалоговый шаблон в тематике KCD!

— поделился восторгом разработчик.

Вавра отметил, что испытывает настоящее творческое упоение от скорости воплощения идей. По его словам проекты, которые годами откладывались в долгий ящик из-за нехватки программистов, теперь реализуются за считанные часы. Созданный инструмент для ветвящихся сценариев автор считает крайне перспективным и в будущем планирует довести его до коммерческого релиза, заявив, что существующий на рынке софт для сценаристов безнадежно устарел.

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