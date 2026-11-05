Даниэль Вавра навайбкодил себе аналог Steam Remote Play в 4K - Claude сразу узнал в нём автора KCD и помог со сценарием

Создатель Mafia и Kingdom Come Даниэль Вавра не только открыто поддерживает ИИ, но и продолжает лично постигать сферу вайбкодинга. Недавно он сделал собственный аналог Total Commander, а теперь принялся за новый проект, попутно столкнувшись с удивительной сообразительностью нейросети.

Изначально геймдизайнер планировал написать простую утилиту для переключения видеовходов монитора между двумя ПК. Однако процесс так увлек автора, что всего за неделю работы по 16 часов в сутки он с генеративного ИИ создал полноценную замену закрытой Nvidia GameStream и сервису Steam Remote Play. Программа передает изображение в 4K при 165 Гц с ультранизкой задержкой потребляя всего 35 Мбит/с через энкодер Nvidia, поддерживает режим «картинка в картинке» с перетаскиванием файлов Drag-and-Drop, общий буфер обмена и сквозное шифрование.

Но самым забавным эпизодом экспериментов стала разработка профессионального редактора для сценаристов. Вавра загрузил в нейросеть Claude свой 30-страничный дизайн-документ софта для написания нелинейных диалогов, на создание аналога которого в Warhorse Studios когда-то ушли годы работы штатных программистов. Нейросеть не просто выдала рабочий прототип за 10 минут, но и моментально узнала пользователя:

Этот чертов Claude сам понял, что я директор Kingdom Come: Deliverance, и для проверки работоспособности программы прямо на лету сгенерировал мне тестовый диалоговый шаблон в тематике KCD!

— поделился восторгом разработчик.

Вавра отметил, что испытывает настоящее творческое упоение от скорости воплощения идей. По его словам проекты, которые годами откладывались в долгий ящик из-за нехватки программистов, теперь реализуются за считанные часы. Созданный инструмент для ветвящихся сценариев автор считает крайне перспективным и в будущем планирует довести его до коммерческого релиза, заявив, что существующий на рынке софт для сценаристов безнадежно устарел.