Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: "Посмотрим что люди любят больше - хардкорную RPG или корпоративный продукт"

Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 признался, что немного волнуется из-за релиза игры за несколько дней до Assassin's Creed: Shadows. Так же Вавра подтвердил слова своих коллег из студии, сказав, что PC-версия не будет защищена Denuvo:
Наша игра выходит всего за несколько дней до новой Assassin’s Creed. Я немного волнуюсь, но будет любопытно посмотреть, как хардкорная олдскульная RPG от небольшой студии будет конкурировать с корпоративным продуктом для современной аудитории. А что вы думаете на этот счёт? Кстати, Denuvo не будет.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
у меня очко сгорело от боевки в KCD но всеравно, эта серия игр сделанная с душой людьми традиционных взглядов в миллион раз лучше конвеерного гoвна сделанного людьми с которыми я бы сpать вместе не сел
Если не нравится боевка из KC, значит casual
Тут не в казуальности дело, а в реализации (особенно на клаво-мыше), вот она максимально стремная, не зря её во второй части изменили до четырех направлений.
Так можно играть на геймпаде, если на Клавдии не комфортно. Прохожу такие игры на нем
Она скажем так специфическая. Лично мне она не понравилась, но я понимаю людей которым она зашла.
на одном поле срать не сел говорят а ты написал вместе не сел. ты что так делаешь?)))
Будь это нормальный ассасин я бы сказал что это очень плохая дата выхода.
Но у шедовс настолько отрицательная репутация, что тут выбор очевиден.
Я так ждал блин битву титанов ACShadows vs Veilguard, но черный ассасин слился и убежал на след год
KCD2 эта игра в долгосрок, а ассасин... ну может первые дни люди поиграют, попробуют что это шлак, а дальше будут играть в другие игры
Вавра, я смотрю, большой тролль и человек Высокой Культуры.
Корпоративный продукт он такой ,с душком .
челик просто тролит этот кусок *овна? или...
как вообще можно сравнивать этот негроабсасин с KCD2, если бы это был флаг, то да, вот б очко сжалось, а с этим куском повесточным нечего боятся, на старте в лучшем случае накинут 50к уже известных ботоводов и через неделю максимум все это стадо рассосется, а в KCD думаю можно будет долго бегать и наслаждаться видами которые вроде как буквально с реальных мест делали
И багами еще наслажлаться будут )
ну баги будут и там и там, особенно на стартах ) главное где они будут веселее, надеюсь не как в ведьмаке 2... я как вспомню эту мимику...
Ну ккд были баги по хуже чем у ведьмака. Ну что что но старт думаю у асасинов будет лучше в этом плане, но всякое бывает
Боевка в первой части конечно жесть.17 лвл - раскалываю любого как орех,включая сотника Бернарда,а самый первый турнир в Ратае не могу пройти.Вязну на втором противнике и всё - ничего не могу сделать.... пипец
конечно ассассин
Она в геймпас будет?
а что такое геймпас?
кингдам кам хорошая игра. меня только миссия задушнила где нужно было в монастыре по распорядку дня жить выдавая себя за монаха. желаю второй части успехов в продажах но лично я покупать не буду ни её ни ососина
Так последние пососины это ж не полноценная RPG, а только action с её елементами
Не волнуйся , обе игры такое себе )
согласен.Что то ..овно,что то ..овно,просто с разной степенью вонючести...
данила зря переживает, да. только по другой причине - они в разных весовых категориях. ассасины это отточенная формула успеха, оптимизированный геймплей и современная графика. а кингдом кам это нишевый продукт для тех кто до сих пор считает что готика 2 это пик рпг.
пусть радуется что вообще выходит в другой месяц, а то совсем бы потерялся на фоне ААА релиза.
не зря юбики столько лет на рынке - знают как делать игры для нормальных людей, а не только для любителей хардкора
потом не кричи и не зови на помощь когда двухметровый негр тебе свою дубинку присунет - никто такому как ты помогать не будет)))