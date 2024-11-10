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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 336 оценок

Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: "Посмотрим что люди любят больше - хардкорную RPG или корпоративный продукт"

AceTheKing
Новости

Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 признался, что немного волнуется из-за релиза игры за несколько дней до Assassin's Creed: Shadows. Так же Вавра подтвердил слова своих коллег из студии, сказав, что PC-версия не будет защищена Denuvo:

Наша игра выходит всего за несколько дней до новой Assassin’s Creed. Я немного волнуюсь, но будет любопытно посмотреть, как хардкорная олдскульная RPG от небольшой студии будет конкурировать с корпоративным продуктом для современной аудитории. А что вы думаете на этот счёт? Кстати, Denuvo не будет.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

52
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Господин Никто

у меня очко сгорело от боевки в KCD но всеравно, эта серия игр сделанная с душой людьми традиционных взглядов в миллион раз лучше конвеерного гoвна сделанного людьми с которыми я бы сpать вместе не сел

42
K0t Felix

Если не нравится боевка из KC, значит casual

-7
Hog2012 K0t Felix

Тут не в казуальности дело, а в реализации (особенно на клаво-мыше), вот она максимально стремная, не зря её во второй части изменили до четырех направлений.

1
K0t Felix Hog2012

Так можно играть на геймпаде, если на Клавдии не комфортно. Прохожу такие игры на нем

2
erkins007 Hog2012

Она скажем так специфическая. Лично мне она не понравилась, но я понимаю людей которым она зашла.

3
KPAHbl4

на одном поле срать не сел говорят а ты написал вместе не сел. ты что так делаешь?)))

1
erkins007

Будь это нормальный ассасин я бы сказал что это очень плохая дата выхода.

Но у шедовс настолько отрицательная репутация, что тут выбор очевиден.

24
Majester

Я так ждал блин битву титанов ACShadows vs Veilguard, но черный ассасин слился и убежал на след год

0
Dmitry229

KCD2 эта игра в долгосрок, а ассасин... ну может первые дни люди поиграют, попробуют что это шлак, а дальше будут играть в другие игры

6
JKarter

Вавра, я смотрю, большой тролль и человек Высокой Культуры.

4
Mad_cloud

Корпоративный продукт он такой ,с душком .

3
DowncastKylian

челик просто тролит этот кусок *овна? или...

как вообще можно сравнивать этот негроабсасин с KCD2, если бы это был флаг, то да, вот б очко сжалось, а с этим куском повесточным нечего боятся, на старте в лучшем случае накинут 50к уже известных ботоводов и через неделю максимум все это стадо рассосется, а в KCD думаю можно будет долго бегать и наслаждаться видами которые вроде как буквально с реальных мест делали

1
-zotik-

И багами еще наслажлаться будут )

2
DowncastKylian -zotik-

ну баги будут и там и там, особенно на стартах ) главное где они будут веселее, надеюсь не как в ведьмаке 2... я как вспомню эту мимику...

1
-zotik- DowncastKylian

Ну ккд были баги по хуже чем у ведьмака. Ну что что но старт думаю у асасинов будет лучше в этом плане, но всякое бывает

1
Lvinomord

Боевка в первой части конечно жесть.17 лвл - раскалываю любого как орех,включая сотника Бернарда,а самый первый турнир в Ратае не могу пройти.Вязну на втором противнике и всё - ничего не могу сделать.... пипец

0
SULIK 712

конечно ассассин

0
hpi

Она в геймпас будет?

0
Well-knownQusai

а что такое геймпас?

0
KPAHbl4

кингдам кам хорошая игра. меня только миссия задушнила где нужно было в монастыре по распорядку дня жить выдавая себя за монаха. желаю второй части успехов в продажах но лично я покупать не буду ни её ни ососина

0
K0t Felix

Так последние пососины это ж не полноценная RPG, а только action с её елементами

-2
Phoentice

Не волнуйся , обе игры такое себе )

-6
pudovik1704

согласен.Что то ..овно,что то ..овно,просто с разной степенью вонючести...

-1
Gridon

данила зря переживает, да. только по другой причине - они в разных весовых категориях. ассасины это отточенная формула успеха, оптимизированный геймплей и современная графика. а кингдом кам это нишевый продукт для тех кто до сих пор считает что готика 2 это пик рпг.

пусть радуется что вообще выходит в другой месяц, а то совсем бы потерялся на фоне ААА релиза.

не зря юбики столько лет на рынке - знают как делать игры для нормальных людей, а не только для любителей хардкора

-10
KPAHbl4

потом не кричи и не зови на помощь когда двухметровый негр тебе свою дубинку присунет - никто такому как ты помогать не будет)))

3