Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: "Посмотрим что люди любят больше - хардкорную RPG или корпоративный продукт"

Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 признался, что немного волнуется из-за релиза игры за несколько дней до Assassin's Creed: Shadows. Так же Вавра подтвердил слова своих коллег из студии, сказав, что PC-версия не будет защищена Denuvo:

Наша игра выходит всего за несколько дней до новой Assassin’s Creed. Я немного волнуюсь, но будет любопытно посмотреть, как хардкорная олдскульная RPG от небольшой студии будет конкурировать с корпоративным продуктом для современной аудитории. А что вы думаете на этот счёт? Кстати, Denuvo не будет.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.