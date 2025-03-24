Даниэль Вавра объяснил причину добавления "непривычных" романтических отношений в Kingdom Come Deliverance 2

По словам создателя серии Kingdom Come Deliverance Даниэля Вавры, определенный тип романтических отношений в сиквеле был добавлен, чтобы избежать обвинений в сексизме.
Об этом он рассказал в чешском шоу Яна Крауза:
Благодаря добавлению гомосексуальных* отношений в игру, нам удалось уйти от обвинений в сексизме в нашу сторону.
Речь идет об отношениях между главным героем и его другом Яном Птачеком. Такое откровение от Даниэля Вавры не понравилось некоторым фанатам игры, учитывая то, что раньше чешский разработчик во всю боролся за историческую достоверность в своих проектах. Но, видимо, нахождение под крылом Embracer Group и инвестиции от западных организаций дают о себе знать.
Напомню, что до выхода игры в сети также вспыхнул скандал по поводу наличия темнокожего персонажа в игре - Мусы: тогда геймеры начали припоминать Вавре его же слова о том, что в средневековой Чехии никаких темнокожих не было, которые сам Вавра писал в ответ на нападки инклюзивных активистов во время разработки первой Kingdom Come Deliverance.
Kingdom Come Deliverance 2 вышла в феврале этого года и получила восторженные отзывы от критиков и игроков - многие назвали игру значительным шагом вперед по сравнению с оригинальной игрой.
*Движение ЛГБТ признано в Российской Федерации экстремистским и запрещено.
Поздравляю, теперь вас обвиняют в другом.
Из контекста вырезанно
Это жалко выглядит….изуродовали персов из-за поехавших. В принципе Варва по факту стал сексистом просто прогнувшись под маргиналов, устанавливающих свои шизо-практики
На самом деле во второй части много лгбт-шизы. От «сильной и независимой» лучницы-травницы в самом начале игры где буквально эту мантру феминисток проговоравиют, хотя по лору самой игры она должна казнена за дичекрадство, за то что сама животных калечит.До Гея и негра в свите короля Сигизмунда. Это вообще шиза, учитывая что Сигизмунд насаждал власть церкви. негр вообще придуманный
Лучница-травница это ты про Павлену? В каком месте она сильная и независимая, если да?
мне не понравился персонаж.слишком карикатурно- воинственным получился.ей прописали что тип она супер пупер лучница, которая и бандитов не боится. если бы с дуру сказала бы, что может с мужиком на равных стрелу выпустить, окей, но по её же словам она в лесу и на животных охотится и на бандитов. а теперь представь как какая-то баба в лесу бегает с луком и встречает отряд половцев в доспехах.
Хз, я когда играл не придал этому особого значения. Вполне норм перс на мой взгляд.
Учитывая что они с "матерью" живут на отшибе тут хошь не хошь а придется как-то учиться быть леголасом. Встретит половцев? Получит по лицу и пустят ее покругу, вот и сказочке конец. В любом случае она в залете, а мужик ее помер. Так что это не та "сильная и независимая", которую ты ищешь, юный падаван. В конце концов, ее спокойно схватил простой сельчанин и без Генри фиг бы она выжила.
Этот дырявый пызд0бол который корчил из себя ровного/четкого пацана на все пойдет ради зеленных бумажек.
А кто нет?
Под хвост дашь за зеленую бумажку? Огласи прайс.
Ты первый?
Эта не повестка, орали фанатики когда Вавра имел их в попу, негр в игре исторически достоверный. А теперь когда он срубил бабла, можно фанатиков и обоссать. Х)) Уважение, Мужыыыык!
Повестка никак не мешает достоверности и историчности, если сделана правильно, а не как слон в посудной лавке. Прогибаться под издателей и глобалистов можно тоже с умом, а не как обычно - тяп-ляп, и готово. В идеале, конечно, лучше бы вообще не прогибались, но для этого нужно иметь много бабла и быть хозяином самому себе, а это могут позволить себе не только лишь все.
О как! То бишь в ресторане тебе в тарелку насрали и сказали кушай. Ты говоришь, что вы больные ублюдки, я не ем г овно. Тебе принесли вторую тарелку, где г овно разложили по презентации, а сверху посыпали ростками люцерны. И ты съешь с удовольствием, да ещё и причавкивая?
Все бы ничего, вот только Вавра не имея бабла и будучи хозяином сам себе, собирал на первую игру на бомжстартере. И заявлял что? Никаких негров и меньшинств.
Бейзд.
Если в игре есть повестка, значит игра не может быть сделана правильно. Абсолютно все элементы игры, завязанные на повестке, априори не правильны в рамках игры.
Народ занёс Вавре много денег на кикстартере, чтоб Вавра мог себе позволить не прогибаться и быть хозяйном самому себе. Поэтому у Вавры не было реальных причин прогибаться. Вавра легко мог себе позволить послать в лес всю их радужную повестку. Зря что ли народ ему бабло заносил на кикстартере? Свою аудиторию должно уважать, а чуждую повесточную... всё-таки бабло Вавре занесли не ради повестки. Точка.
как тут пол пг восторгалось этой тридваразовской помойкой. в три горла орали что это достоверная гомосятина. вот в веилгварде гомосятина это плохо а тут все по канону. тьфу лицемеры.
Голливуд из ковбоев 3,14дорасов делает, игроделы из рыцарей черт знает что.
Всё желание пропало проходить игру.
Спасибо, что предупредили.
при чем тут игроделы, если по одной из версий, миньоны генриха 3 были его любовниками. правды никто не узнает по простой причине - такие документы или письма уничтожены или спрятаны в ватикане навечно.
Прогнулся Вавра и видимо прогнулся ещё и своим задом. Kingdom Cum 2: Gay Reverance Wee-Wee
ну были бы обвинения и что?
это меньшинство людей, ало!
просто делайте то что умеете, зачем прогибаться!
п.с
лгбт в игре не заметил
прошел 100+ часов, доволен игрой.
Пусть Вавра засунет это объяснение себе в одно место... в баню! Видите ли испугался обвинений в каком-то там сексизме от 0,0000000000000000001% населения планеты. Видите ли радужным угодил. А недовольств со стороны 99% населения планеты Вавра значит не боится? Это позор! Лучше бы Даниэль Вавра молчал, а не оправдывался на эту тему. "Гомоотношениям" в игре не место даже в качестве необязательной опции просто потому, что подавляющее большинство аудитории игр Вавры выступают против. Свою аудиторию должно уважать.
Не смотря на то, что я считаю игру очень классной, это не отменяет всего вышесказанного. Радужным отношениям в играх не место ни в каком виде, включая в качестве опции. Утверждать, что такие отношения нормальны только потому, что якобы игрока не заставляют выбирать эту опцию, всё равно что считать нормальностью плоскую Землю, хотя все знают, что Земля круглая. Тебя ведь не заставляют считать Землю плоской - это твой выбор! Согласитесь, что звучит как бред сивой кобылы. Но именно так звучат любые попытки оправдать радужную опцию в играх. То бишь звучат нелепо. Точка.
Одним словом: Лицемер
Лицемерие Варвы прям в легенды войдёт.
Зато не удалось уйти от обвинений в педофилии)
Так Чехия столица мужелюбчества.
Удручающе, что в современной гейропе, если ты против лгбт, то не видать ни нормальной работы, ни успешной карьеры, денег и т.д. И таким как Вавра приходится плевать на свои личные убеждения и прогибаться, а человек без убеждений это по сути раб системы, который встроился в эту систему и не имеет своей личности и ценностей.
и этот прогнулся
По идее, чтобы добраться до этих петушиных дел, нужно очень петушиные варианты ответов выбирать и получается, кто добрался до гомогейства по наитию, тот сам пидp! Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет😂 А этот муса как Майкл Джексон, через мод отбеливается на раз😉
Определенно черныши и педики заминусят это сообщение)))
у славян петух священное животное, и раньше он украшал все здания и крыши.
Правильно, его ж там на штырь насадили, оттуда ноги и растут
Ну так то гомосеки появились не прямо сейчас, то что они могли быть на территории Богемии вполне реально,другой момент что кому это нужно в игре?
Неужели Птачека и правда можно жахнуть?)
Кингдом Соме Деливерансе // Сергей Бегленко
Лол, тупа лол
"обвинений в сексизме" а при чём тут сексизм и гомосятина? Чешет чёто , как вша но жопе.
Эпаний писнесс 😵💫
Как я уже писал ранее - Вавра подневолен, ему деньги на кцд2 давали Plaion - сжв-контора.
Всё ясно с ним.
чмо
Вот прочёл и как то играть сразу перехотелось..
Такое ощущение, что Вавра на всякий случай учел все обвинения и замечания "прогрессивной" прессы касательно первой части, но сделал это настолько на отлюбись, что в игре это выглядело просто комично. Упрекали, что в первой части он показал половцев налетчиками и кровожадными агрессорами, не отдав должного их мотивам и культуре, блаблабла... Пожалуйста, во второй части есть "хорошие" половцы, с которыми можно даже закорешиться и выпить - правда, потом все равно можно их потравить или вырезать под корень. Упрекали в отсутствии расово-национального разнообразия - пожалуйста, вот вам ходячие стереотипы поляков с их раздолбайством и вечной "курвой", венгров с их колбасой, немцев, из-за которых половина текстов игры превратилась в Deutschstunde, цыган с непременным конокрадством (но цыгане получились какие-то слишком положительные, реальных цыган дружно ненавидят все чехи) и евреев, почему-то внешне ничем не отличающихся от чехов, но которым добрый Вавра тут же устроил еврейский погром. Бонусом - нелепейшая история про еврейского "брата" Индржиха, достойная индийского кино. Разнообразие? Разнообразие! И не придерешься: все эти народы действительно были широко представлены в Богемии. На этом фоне черный Муса выглядит единственной серьезной уступкой - но и про того внаглую написали в кодексе, что его прообразом был исторически достоверный араб. Почему в таком случае в игре было не сделать араба - а черт его знает, выглядит как "Вот вам ваш обязательный нигга, подавитесь". Хотя для меня и для многих чехов "черный врач-мигрант" - это скорее локальный политический мем. Есть у нас такая правая/антимигрантская партия SPD во главе с Томио Окамурой. И одна из уличных социальных реклам партии против миграционного пакта ЕС выглядит вот так. С большим намеком на постоянные преступления мигрантов в соседних странах: мол, черные "хирурги" здравоохранение в Чехии не улучшат. За это Окамуру сейчас судят - дело, разумеется, политическое. Но при виде "черного хирурга" в игре просто невозможно не вспомнить про этот ставший уже знаменитым плакат.
Романы в игре тоже сделаны настолько поверхностными, что Птачеком больше, Птачеком меньше - уже без разницы. Мой Индржих получился каким-то циничным йобарем-монстром, перетрахавшим всех без разбора, еще и обрюхатившим, как выяснилось, жену пана Дивиша в первой части, но при этом уверявшим, что хранит лебединую верность Терезе. Причем бедные npc кругом настолько запутались, что не могли определиться, с кем Индржих отношается на этот раз: одни начинали диалог "А вот вы с Розой", другие - "Катерина тебя заждалась". Больше гей-романа впечатлила Дубравка на свадьбе: ну в какой еще игре девушка может опоить мужика какой-то дрянью (в одном из вариантов) и буквально изнасиловать его? Спасибо, что хоть не страпоном. На этом фоне отношения с Птачеком выглядели даже в каком-то смысле безобидными: ради этого великого достижения его приходилось специально обхаживать всю игру, а не так, что ты отрубился, очнулся - а он на тебе уже верхом скачет. Но все-таки зачем было делать роман именно с парнем, который все время только и говорит, что о девушках? И не только говорит. На каком этапе Птачека внезапно переклинило? Если уж так хотелось прогнуться под инклюзивщиков, то почему было не сделать роман с другим, новым персонажем? Настолько было неохота что-то придумывать на эту тему? Выглядит опять как "Нате вам вашего блондинчика и отвяжитесь". И главное, зачем вообще было прогибаться - Вавре же, судя по всему, плевать, он даже не различает гомофобию и сексизм? Он живет в Чехии, одной из самых консервативных стран Европы, тут ему за отсутствие лгбт никто бы слова плохого не сказал, только похвалили бы. Так хотелось хвалебных рецензий и продаж в англоязычных странах? Или все-таки издатель надавил? Ну, добился в итоге того, что обвинять и критиковать стали не сторонники DEI, а противоположная сторона. Легче стало?
окамура - больной отморозок и популист на краю избирательной кампании. про консерватизм чехии - вообще бред. одна из самых неверующих стран в мире. иногда лучше заглатывать, чем бред печатать.
ждем черных представителей Богемии
а где это было? я уже почти на моменте, который был в прологе, но так ничего такого не увидел, отжарил 2-3 бабы из сюжетных и шаболд в купальнях.
да пох, это мелочи в ксд, если сравнивать с убисофтами и биотварями
Статью зачем заминусовывать?
Шлак 3.14дорский, не могут они без него, сразу видно на какую целевую аудиторию рассчитывали, пусть эти психи ассоциирующие себя хоть с чем, в это и играют, игра могла бы быть и прикольной без дырявых движений этих...