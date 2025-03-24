Даниэль Вавра объяснил причину добавления "непривычных" романтических отношений в Kingdom Come Deliverance 2

По словам создателя серии Kingdom Come Deliverance Даниэля Вавры, определенный тип романтических отношений в сиквеле был добавлен, чтобы избежать обвинений в сексизме.

Об этом он рассказал в чешском шоу Яна Крауза:

Благодаря добавлению гомосексуальных* отношений в игру, нам удалось уйти от обвинений в сексизме в нашу сторону.

Речь идет об отношениях между главным героем и его другом Яном Птачеком. Такое откровение от Даниэля Вавры не понравилось некоторым фанатам игры, учитывая то, что раньше чешский разработчик во всю боролся за историческую достоверность в своих проектах. Но, видимо, нахождение под крылом Embracer Group и инвестиции от западных организаций дают о себе знать.

Напомню, что до выхода игры в сети также вспыхнул скандал по поводу наличия темнокожего персонажа в игре - Мусы: тогда геймеры начали припоминать Вавре его же слова о том, что в средневековой Чехии никаких темнокожих не было, которые сам Вавра писал в ответ на нападки инклюзивных активистов во время разработки первой Kingdom Come Deliverance.

Kingdom Come Deliverance 2 вышла в феврале этого года и получила восторженные отзывы от критиков и игроков - многие назвали игру значительным шагом вперед по сравнению с оригинальной игрой.

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