Даниэль Вавра ответил на критику того, что в Kingdom Come Deliverance 2 есть woke-пропаганда

Kingdom Come Deliverance 2 недавно вызвала много обсуждений в социальных сетях и на YouTube, многие игроки утверждали, что игра стала woke, потому что содержала ЛГБТ-контент, запрещенный в Саудовской Аравии за романтическую сцену между людьми одного пола.
После обвинений в том, что на студию оказали влияние внешние компании, директор Даниэль Вавра сам вышел в социальные сети, чтобы прокомментировать этот вопрос. По его словам, все в игре есть по выбору команды, без какого-либо внешнего влияния.
Оказывается, мы снова находимся в центре довольно странной «культурной войны», на этот раз с противоположной стороны. Итак, вот заявление, но я бы не хотел раскрывать сюжет игры просто так. Игра именно такая, какой я ее хотел видеть. Никто не пытался как-либо повлиять на меня как на художника, и любой, кто меня знает, понимает, что я бы им этого не позволил.
У каждого персонажа в игре есть очень ясная причина оказаться там, где он находится, которую вы поймете, когда начнете играть. Нашей целью было и остается показать жизнь в средневековой Богемии такой, какой она легко могла бы быть, и рассказать интересную историю.
В то же время это ролевая игра, поэтому игрок сам решает, какие решения он принимает, и за каждое принятое им решение он несет ответственность за последствия, соответствующие морали и социальным нормам того времени.
Я не хочу раскрывать сюжет, важные события и роли некоторых персонажей, поэтому вам придется убедиться в этом самостоятельно, поиграв в игру, и я твердо верю, что вы со мной согласитесь.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ясно. «Никто меня не заставлял вносить в игру воке правки, НО…».
А так реально будет видно по геймплею, почему арабы запретили игру.
Я думаю если это и есть, то все точно будет обоснованно сюжетно, а не как обычно впихнуть что бы было. Может мы по сюжету попадем в какой то дом, или еще куда, а там эти будут, и мы их там мечом и заколем
по ходу, по сюжету Инжик заваливается в лагерь османов, а они там в нарды играют. вот поэтому и запретили.
В первой части говорил одно, во второй появляется это. Но ладно. «Сюжетно же вс объяснят и он так видит» 🙃
если ты включишь извилины то там явно не чех темнокожий...
Вполне может сюжетно он Мавр, тогда какие притензии?
Прага крупный торговый город, сомневаюсь что там были только чехи
Ок ^_^
половина заявление чушь собачья не связанная никак с вопросом, вторая - просто вода
Коротко говоря "да, есть" но фанбойчики щас начнут всячески прикрывать их.
Самое смешное, что после релиза куча народа кинется распечатывать Индржиха в первой же корчме, чтобы обвинить в пропаганде разработчика первым.
Я не понял из-за чего там кипишь? там что негры есть?
Их нет, потому и кипеш
Игра в 1,5-2 раза больше первой части, почти на 250 часов.
Если там на пару секунд покажут однополый поцелуй, я ничего не имею против: это история и гомы появились не в 20-м веке, а были всегда. Реально не понимаю пукобомбёж: на планете рядом с вами живут такие же гомы, может даже ваши соседи такие или родственники, но вы об этом не догадываетесь.
В "Житии преподобного Моисея Угрина" 11 века можно установить тот факт, что в молодости будущий святой был не прочь позажигать с мужиками. Из-за этого даже отказал женщине, которая предлагала ему брачный союз. Она не выдержала его насмешек, отрезала его причинное место и он до конца жизни поселился в монастыре.
Гомозащитнечки повылазили 🤣
Ну вот все правильно он говорит. Зачем он будет раскрывать сюжет, сами поиграем и все станет ясно. Вавра норм мужик, хорошие игры делает. Не сомневаюсь что и эта выйдет отличная игра