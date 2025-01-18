Даниэль Вавра ответил на критику того, что в Kingdom Come Deliverance 2 есть woke-пропаганда

Kingdom Come Deliverance 2 недавно вызвала много обсуждений в социальных сетях и на YouTube, многие игроки утверждали, что игра стала woke, потому что содержала ЛГБТ-контент, запрещенный в Саудовской Аравии за романтическую сцену между людьми одного пола.

После обвинений в том, что на студию оказали влияние внешние компании, директор Даниэль Вавра сам вышел в социальные сети, чтобы прокомментировать этот вопрос. По его словам, все в игре есть по выбору команды, без какого-либо внешнего влияния.

Оказывается, мы снова находимся в центре довольно странной «культурной войны», на этот раз с противоположной стороны. Итак, вот заявление, но я бы не хотел раскрывать сюжет игры просто так. Игра именно такая, какой я ее хотел видеть. Никто не пытался как-либо повлиять на меня как на художника, и любой, кто меня знает, понимает, что я бы им этого не позволил.



У каждого персонажа в игре есть очень ясная причина оказаться там, где он находится, которую вы поймете, когда начнете играть. Нашей целью было и остается показать жизнь в средневековой Богемии такой, какой она легко могла бы быть, и рассказать интересную историю.



В то же время это ролевая игра, поэтому игрок сам решает, какие решения он принимает, и за каждое принятое им решение он несет ответственность за последствия, соответствующие морали и социальным нормам того времени.



Я не хочу раскрывать сюжет, важные события и роли некоторых персонажей, поэтому вам придется убедиться в этом самостоятельно, поиграв в игру, и я твердо верю, что вы со мной согласитесь.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.