ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 058 оценок

Даниэль Вавра похвалил ремастер TES 4: Oblivion и рассказал о влиянии оригинала на Kingdom Come: Deliverance

Gutsz Gutsz

Геймдизайнер и сооснователь студии Warhorse Даниэль Вавра, известный как автор Kingdom Come: Deliverance, неожиданно поделился впечатлениями от обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion. В своём посте в X (ранее Twitter) он не только выразил уважение к ремастеру, но и напомнил, насколько сильно оригинальная игра повлияла на его собственный проект.

Снова в Oblivion :) Это была игра, которая больше всего повлияла на KCD — как в хорошем смысле (вдохновившие элементы), так и в плохом (то, что я хотел сделать иначе). Без сомнений, одна из самых влиятельных игр всех времён.

— написал Вавра, добавив, что считает ремастер достойной работой. Отдельно он поблагодарил команды Bethesda и Virtuos за проделанную работу, задавшись при этом вопросом, возможно ли импортировать старые сохранения.

Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

Судя по приложенному скриншоту, Даниэль уже начал прохождение обновлённой версии: на снимке запечатлён ранний фрагмент игры. Это позволяет предположить, что разработчик действительно погрузился в прохождение ремастера, а не просто отметил его релиз.

Игроки недовольны лицами женских персонажей в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion

Для поклонников Kingdom Come: Deliverance 2 это стало приятной возможностью взглянуть на источники вдохновения Вавры. Однако это не означает, что работа над средневековой RPG от Warhorse отходит на второй план. Как отмечают представители студии, команда продолжает активно трудиться над патчами и сюжетными расширениями для KCD2. Несмотря на ностальгию по классике, разработчики не теряют фокуса на собственном проекте.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
yariko ookami
Геймдизайнер и сооснователь студии Warhorse Даниэль Вавра, известный как автор Kingdom Come: Deliverance, неожиданно поделился впечатлениями от обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Влиянии... Это наличие "бесполых" персонажей чтоли? Ну тогда с ними всеми все ясно. Такой DEI-remaster даже финансово поддерживать нет никакого желания! (фото из открытых источников)

11
ZAUSA

У вас ПК не тянет, какая поддержка?

6
yariko ookami ZAUSA
У вас ПК не тянет, какая поддержка?

Ну вот и отлично. У меня даже не появляется малейшего желания обновить ПК, чтоб играть в СЖВ-игры с бесполыми персонажами! Повесточная Бетхесда сэкономила мои средства, спасибо им хоть на этом!

6
ZAUSA yariko ookami

У всех игр, которые не тянет ваш ПК, появляются какие-то недостатки?))

1
yariko ookami ZAUSA

Конечно нет. Либо игра прогнута под блмсжв и прочих меньшинств, либо у игры плохая оптимизация. В остальном никаких претензий.

3
YouTube_GamesTezi yariko ookami

Ути бедная жертва СЖВ.

2
ZAUSA

Но что об этом думают Larian, CD projekt red и Кодзима?

2
Kontr Strik

А автолевелинг оставили да? Бандиты в даедрики будут?

0ncnjqybr

Мог бы и не рассказывать, и так понятно, что стырил оттуда все что только можно и нельзя, от полей и лесов до шрифтов и интерфейса, вплоть до прямого плагиата.