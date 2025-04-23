Даниэль Вавра похвалил ремастер TES 4: Oblivion и рассказал о влиянии оригинала на Kingdom Come: Deliverance

Геймдизайнер и сооснователь студии Warhorse Даниэль Вавра, известный как автор Kingdom Come: Deliverance, неожиданно поделился впечатлениями от обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion. В своём посте в X (ранее Twitter) он не только выразил уважение к ремастеру, но и напомнил, насколько сильно оригинальная игра повлияла на его собственный проект.

Снова в Oblivion :) Это была игра, которая больше всего повлияла на KCD — как в хорошем смысле (вдохновившие элементы), так и в плохом (то, что я хотел сделать иначе). Без сомнений, одна из самых влиятельных игр всех времён.

— написал Вавра, добавив, что считает ремастер достойной работой. Отдельно он поблагодарил команды Bethesda и Virtuos за проделанную работу, задавшись при этом вопросом, возможно ли импортировать старые сохранения.

Судя по приложенному скриншоту, Даниэль уже начал прохождение обновлённой версии: на снимке запечатлён ранний фрагмент игры. Это позволяет предположить, что разработчик действительно погрузился в прохождение ремастера, а не просто отметил его релиз.

Для поклонников Kingdom Come: Deliverance 2 это стало приятной возможностью взглянуть на источники вдохновения Вавры. Однако это не означает, что работа над средневековой RPG от Warhorse отходит на второй план. Как отмечают представители студии, команда продолжает активно трудиться над патчами и сюжетными расширениями для KCD2. Несмотря на ностальгию по классике, разработчики не теряют фокуса на собственном проекте.