Даниэль Вавра похвалил ремастер TES 4: Oblivion и рассказал о влиянии оригинала на Kingdom Come: Deliverance

Геймдизайнер и сооснователь студии Warhorse Даниэль Вавра, известный как автор Kingdom Come: Deliverance, неожиданно поделился впечатлениями от обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion. В своём посте в X (ранее Twitter) он не только выразил уважение к ремастеру, но и напомнил, насколько сильно оригинальная игра повлияла на его собственный проект.
Снова в Oblivion :) Это была игра, которая больше всего повлияла на KCD — как в хорошем смысле (вдохновившие элементы), так и в плохом (то, что я хотел сделать иначе). Без сомнений, одна из самых влиятельных игр всех времён.
— написал Вавра, добавив, что считает ремастер достойной работой. Отдельно он поблагодарил команды Bethesda и Virtuos за проделанную работу, задавшись при этом вопросом, возможно ли импортировать старые сохранения.
Судя по приложенному скриншоту, Даниэль уже начал прохождение обновлённой версии: на снимке запечатлён ранний фрагмент игры. Это позволяет предположить, что разработчик действительно погрузился в прохождение ремастера, а не просто отметил его релиз.
Для поклонников Kingdom Come: Deliverance 2 это стало приятной возможностью взглянуть на источники вдохновения Вавры. Однако это не означает, что работа над средневековой RPG от Warhorse отходит на второй план. Как отмечают представители студии, команда продолжает активно трудиться над патчами и сюжетными расширениями для KCD2. Несмотря на ностальгию по классике, разработчики не теряют фокуса на собственном проекте.
Влиянии... Это наличие "бесполых" персонажей чтоли? Ну тогда с ними всеми все ясно. Такой DEI-remaster даже финансово поддерживать нет никакого желания! (фото из открытых источников)
У вас ПК не тянет, какая поддержка?
Ну вот и отлично. У меня даже не появляется малейшего желания обновить ПК, чтоб играть в СЖВ-игры с бесполыми персонажами! Повесточная Бетхесда сэкономила мои средства, спасибо им хоть на этом!
У всех игр, которые не тянет ваш ПК, появляются какие-то недостатки?))
Конечно нет. Либо игра прогнута под блмсжв и прочих меньшинств, либо у игры плохая оптимизация. В остальном никаких претензий.
Ути бедная жертва СЖВ.
Но что об этом думают Larian, CD projekt red и Кодзима?
А автолевелинг оставили да? Бандиты в даедрики будут?
Мог бы и не рассказывать, и так понятно, что стырил оттуда все что только можно и нельзя, от полей и лесов до шрифтов и интерфейса, вплоть до прямого плагиата.