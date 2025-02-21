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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 842 оценки

Даниэль Вавра рассказал о закулисье съемок Kingdom Come: Deliverance 2

butcher69
Новости

Геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 и основатель Warhorse Studios, Даниэль Вавра, прокомментировал закулисный ролик, посвященный съемкам катсцен игры. Он отметил, что качество съемок было впечатляющим, несмотря на значительно меньший бюджет, чем у большинства игр ААА. Вавра подчеркнул, что команда потратила сотни часов на подготовку раскадровок и анимации, обсуждая каждую деталь сцен.

Он добавил, что его подход к съемкам был крайне педантичным: каждый момент сцены анализировался и подвергался ревизиям, где даже минимальные изменения в освещении и тумане были тщательно проработаны. Вавра также отметил, что при ограниченном бюджете отдел съемок под руководством Петра Пекаржа справился с задачей на высшем уровне, создав сложные сцены с большими толпами и десятками лошадей.

Интересно, что несмотря на скромный бюджет, Kingdom Come: Deliverance 2 окупила все затраты уже в первые 24 часа после релиза, что говорит о высоком качестве работы и успешном проекте.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
211186

Просто молодцы вот и всё! Спасибо за шикарную игру! хейтеры лохи и днище, которые только лежа на диване обсирают все и вся

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smallhell

Анимации это конечно здорово и красиво, но относительно дорого и долго - повышается риск для разработчика.
Спасибо тебе боженька, что я свой путь в играх начинал с 8битной дендяхи, из-за чего сейчас имею весьма простые требования к играм, доволен идюшатиной и веселюсь с провалов ААА-рака.
ККД2 же - хорошая игра, тут я рад успеху.

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