Даниэль Вавра рассказал о закулисье съемок Kingdom Come: Deliverance 2

Геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 и основатель Warhorse Studios, Даниэль Вавра, прокомментировал закулисный ролик, посвященный съемкам катсцен игры. Он отметил, что качество съемок было впечатляющим, несмотря на значительно меньший бюджет, чем у большинства игр ААА. Вавра подчеркнул, что команда потратила сотни часов на подготовку раскадровок и анимации, обсуждая каждую деталь сцен.

Он добавил, что его подход к съемкам был крайне педантичным: каждый момент сцены анализировался и подвергался ревизиям, где даже минимальные изменения в освещении и тумане были тщательно проработаны. Вавра также отметил, что при ограниченном бюджете отдел съемок под руководством Петра Пекаржа справился с задачей на высшем уровне, создав сложные сцены с большими толпами и десятками лошадей.

Интересно, что несмотря на скромный бюджет, Kingdom Come: Deliverance 2 окупила все затраты уже в первые 24 часа после релиза, что говорит о высоком качестве работы и успешном проекте.