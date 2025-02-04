Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от Eurogamer

Вчера появились обзоры Kingdom Come Deliverance 2 и хотя игра собирает много похвал от журналистов со всего мира, Даниэль Вавра решил выделить одного редактора. Редакторы Eurogamer присудили игре оценку 6/10, на что Вавра, креативный директор Warhorse Studios, обратил на это внимание.
Создатель Kingdom Come Deliverance 2 выложил два скриншота, представляющих мнение редакции Eurogamer о двух приключениях Индржиха, и красноречиво упомянул — первая часть даже не получила оценку.
Надежный источник игровых новостей! В прошлый раз они отказались дать нам оценку 🤣
Разработчик добавил красноречивую эмоцию, которая показывает его отношение к мнению редакции Eurogamer.
Стоит отметить, что 6/10 для Kingdom Come Deliverance 2 — это почти самая низкая оценка. Только CGMagazine (5/10) решил поставить игре более низкую оценку.
Так там же эти статьи писал человек который болен ЛГБТ. Так что ещё нормально. Я бы волновался если бы 5 было
CGMagazine снизил балы за то что у игры проблемы с производительностью. При этом за порт ЧП 2 поставили 8 балов и пометкой что игра отлична оптимизирована и отшлифована. Клоуны .
Eurogaymer. Кто вообще эти обзоры сейчас читает, когда там продажный журнашлюх на продажном журнашлюхе.
Забавно, 6 - это почти самая низкая😉 А 2 в школах это почти средняя.
А так, вообще все равно что говорят какие-то издания, игроки сами оценят и не стоит судить по чужому мнению, пока не попробуешь сам🙂
Ай-яй-яй! Маленькому Вавре десяточку не поставили, ведь он так старался ̶у̶с̶и̶д̶е̶т̶ь̶ ̶н̶а̶ ̶д̶в̶у̶х̶ ̶с̶т̶у̶л̶ь̶я̶х̶ всем угодить: и негров воткнул и гомодрилов. Злые угнетатели из Eurogamer. // Мистер Бёрнс
Вроде бы там 1 негр всего. А любители пощекотать очко и в 1 части были. Хоть такое и осуждаю. Да и как бы еврогеймер наоборот за ЛГБТ топят.
Вот напомню они Драгон Эдже поставил 5 балов. И такое написали.
Фэнтезийная ролевая игра с потрясающим зрелищем. Это лучшая игра Dragon Age, а возможно, и BioWare, когда-либо существовавшая
пушкин - нигра
Еще один который уже поиграл в игру и знает что там и как