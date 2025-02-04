Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от Eurogamer

Вчера появились обзоры Kingdom Come Deliverance 2 и хотя игра собирает много похвал от журналистов со всего мира, Даниэль Вавра решил выделить одного редактора. Редакторы Eurogamer присудили игре оценку 6/10, на что Вавра, креативный директор Warhorse Studios, обратил на это внимание.

Создатель Kingdom Come Deliverance 2 выложил два скриншота, представляющих мнение редакции Eurogamer о двух приключениях Индржиха, и красноречиво упомянул — первая часть даже не получила оценку.

Надежный источник игровых новостей! В прошлый раз они отказались дать нам оценку 🤣

Разработчик добавил красноречивую эмоцию, которая показывает его отношение к мнению редакции Eurogamer.

Стоит отметить, что 6/10 для Kingdom Come Deliverance 2 — это почти самая низкая оценка. Только CGMagazine (5/10) решил поставить игре более низкую оценку.