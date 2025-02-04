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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 556 оценок

Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от Eurogamer

monk70
Новости

Вчера появились обзоры Kingdom Come Deliverance 2 и хотя игра собирает много похвал от журналистов со всего мира, Даниэль Вавра решил выделить одного редактора. Редакторы Eurogamer присудили игре оценку 6/10, на что Вавра, креативный директор Warhorse Studios, обратил на это внимание.

Создатель Kingdom Come Deliverance 2 выложил два скриншота, представляющих мнение редакции Eurogamer о двух приключениях Индржиха, и красноречиво упомянул — первая часть даже не получила оценку.

Надежный источник игровых новостей! В прошлый раз они отказались дать нам оценку 🤣

Разработчик добавил красноречивую эмоцию, которая показывает его отношение к мнению редакции Eurogamer.

Стоит отметить, что 6/10 для Kingdom Come Deliverance 2 — это почти самая низкая оценка. Только CGMagazine (5/10) решил поставить игре более низкую оценку.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Zloimamont

Так там же эти статьи писал человек который болен ЛГБТ. Так что ещё нормально. Я бы волновался если бы 5 было

CGMagazine снизил балы за то что у игры проблемы с производительностью. При этом за порт ЧП 2 поставили 8 балов и пометкой что игра отлична оптимизирована и отшлифована. Клоуны .

7
Gords

Eurogaymer. Кто вообще эти обзоры сейчас читает, когда там продажный журнашлюх на продажном журнашлюхе.

4
Nimlis
Стоит отметить, что 6/10 для Kingdom Come Deliverance 2 — это почти самая низкая оценка.

Забавно, 6 - это почти самая низкая😉 А 2 в школах это почти средняя.

А так, вообще все равно что говорят какие-то издания, игроки сами оценят и не стоит судить по чужому мнению, пока не попробуешь сам🙂

-2
Пользователь ВКонтакте

Ай-яй-яй! Маленькому Вавре десяточку не поставили, ведь он так старался ̶у̶с̶и̶д̶е̶т̶ь̶ ̶н̶а̶ ̶д̶в̶у̶х̶ ̶с̶т̶у̶л̶ь̶я̶х̶ всем угодить: и негров воткнул и гомодрилов. Злые угнетатели из Eurogamer. // Мистер Бёрнс

-7
Zloimamont

Вроде бы там 1 негр всего. А любители пощекотать очко и в 1 части были. Хоть такое и осуждаю. Да и как бы еврогеймер наоборот за ЛГБТ топят.

Вот напомню они Драгон Эдже поставил 5 балов. И такое написали.

Фэнтезийная ролевая игра с потрясающим зрелищем. Это лучшая игра Dragon Age, а возможно, и BioWare, когда-либо существовавшая

3
BigusDickus

пушкин - нигра

-2
Константин335

Еще один который уже поиграл в игру и знает что там и как

1