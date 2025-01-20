Даниэль Вавра жестко закрыл тему woke-пропаганды в Kingdom Come: Deliverance 2

Сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра решил публично ответить на обвинения в адрес Kingdom Come: Deliverance 2, связанные с якобы наличием woke-пропаганды и несоответствием историческим реалиям. Вавра, известный своей прямолинейностью, в серии сообщении через социальные сети привел 10 ключевых пунктов, опровергающих распространенные слухи вокруг ожидаемой ролевой игры:

Обвинения в несоответствии игры историческим реалиям беспочвенны. Вавра подчеркнул, что все сюжетные линии и детали строго соответствуют нормам и морали Богемии 1403 года. Цель — создать интересную историю, а не пытаться угодить современной аудитории. Никаких непропускаемых кат-сцен. По словам Вавры, все ролики в их играх можно пропустить. Это обвинение он назвал ложным, так как оно исходит от людей, которые, вероятно, никогда не играли в Kingdom Come. Игра никогда не была запрещена ни в одной стране. Вавра заявил, что, насколько ему известно, проекты студии никогда не сталкивались с официальными запретами. Разнообразие персонажей не было навязано. Разработчики не поддавались давлению и не добавляли что-либо принудительно. ЛГБТ-персонажи были еще в первой части. Вавра напомнил, что подобные сюжетные линии уже присутствовали в оригинальной игре и остались необязательными для игрока. Главный герой Генри может исследовать такие отношения, а может и отказаться от них. В этом суть RPG, подчеркнул разработчик. Новая игра будет происходить в более крупном и космополитичном городе. В отличие от сельской местности первой части, действие сиквела развернется в одном из самых богатых городов Европы, что объясняет разнообразие жителей. История персонажа по имени Муса (темногокожего персонажа) соответствует историческим реалиям. Он прибыл в Богемию с армией короля Сигизмунда, будучи образованным аристократом и членом королевского двора. Его присутствие в сюжете, по словам Вавры, имеет глубокую логическую связь и создает множество интересных ситуаций. Сюжет вокруг Мусы подчеркивает его необычность для местных жителей. Это позволяет развивать конфликты и взаимодействия, соответствующие тому времени. Никаких попыток "угодить современным стандартам". Все элементы игры направлены исключительно на создание интересного сюжета, а не на адаптацию под актуальную политическую повестку "левых" или "правых". Разработчики просят прекратить использование игры как повода для разжигания конфликтов. По словам Вавры, некоторые критики стали тем, с чем сами якобы борются. Ненависть в обсуждениях, по его мнению, вредит любой инициативе, с которой она связана.

Вавра завершил свою тираду призывом к объективности и напомнил, что все слухи о woke-пропаганде в Kingdom Come: Deliverance 2 — не более чем спекуляции на основе вырванных из контекста скриншотов из игры и неверных переводов.

Оценить самостоятельно реалистичную историчность в Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет уже совсем скоро. RPG выйдет на ПК и консолях 4 февраля.