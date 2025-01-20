Даниэль Вавра жестко закрыл тему woke-пропаганды в Kingdom Come: Deliverance 2

Сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра решил публично ответить на обвинения в адрес Kingdom Come: Deliverance 2, связанные с якобы наличием woke-пропаганды и несоответствием историческим реалиям. Вавра, известный своей прямолинейностью, в серии сообщении через социальные сети привел 10 ключевых пунктов, опровергающих распространенные слухи вокруг ожидаемой ролевой игры:
- Обвинения в несоответствии игры историческим реалиям беспочвенны. Вавра подчеркнул, что все сюжетные линии и детали строго соответствуют нормам и морали Богемии 1403 года. Цель — создать интересную историю, а не пытаться угодить современной аудитории.
- Никаких непропускаемых кат-сцен. По словам Вавры, все ролики в их играх можно пропустить. Это обвинение он назвал ложным, так как оно исходит от людей, которые, вероятно, никогда не играли в Kingdom Come.
- Игра никогда не была запрещена ни в одной стране. Вавра заявил, что, насколько ему известно, проекты студии никогда не сталкивались с официальными запретами.
- Разнообразие персонажей не было навязано. Разработчики не поддавались давлению и не добавляли что-либо принудительно.
- ЛГБТ-персонажи были еще в первой части. Вавра напомнил, что подобные сюжетные линии уже присутствовали в оригинальной игре и остались необязательными для игрока. Главный герой Генри может исследовать такие отношения, а может и отказаться от них. В этом суть RPG, подчеркнул разработчик.
- Новая игра будет происходить в более крупном и космополитичном городе. В отличие от сельской местности первой части, действие сиквела развернется в одном из самых богатых городов Европы, что объясняет разнообразие жителей.
- История персонажа по имени Муса (темногокожего персонажа) соответствует историческим реалиям. Он прибыл в Богемию с армией короля Сигизмунда, будучи образованным аристократом и членом королевского двора. Его присутствие в сюжете, по словам Вавры, имеет глубокую логическую связь и создает множество интересных ситуаций.
- Сюжет вокруг Мусы подчеркивает его необычность для местных жителей. Это позволяет развивать конфликты и взаимодействия, соответствующие тому времени.
- Никаких попыток "угодить современным стандартам". Все элементы игры направлены исключительно на создание интересного сюжета, а не на адаптацию под актуальную политическую повестку "левых" или "правых".
- Разработчики просят прекратить использование игры как повода для разжигания конфликтов. По словам Вавры, некоторые критики стали тем, с чем сами якобы борются. Ненависть в обсуждениях, по его мнению, вредит любой инициативе, с которой она связана.
Вавра завершил свою тираду призывом к объективности и напомнил, что все слухи о woke-пропаганде в Kingdom Come: Deliverance 2 — не более чем спекуляции на основе вырванных из контекста скриншотов из игры и неверных переводов.
Оценить самостоятельно реалистичную историчность в Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет уже совсем скоро. RPG выйдет на ПК и консолях 4 февраля.
Генри может долбиться в очко с негром-аристократом, НО это на ваше усмотрение - ЭТОЖЕРПГ
Прям как в Вейлгард 😱😱😱
у всех представление о средневековье: тёлки, бухло, битвы, мясо, негры-рабы
у игроделов: ну вот ну вот этот вот чорный он кароче типа ну реально по истории прибыл, а ещё он аристократ, да да, а ещё у нас тут можно с мужыками в попочку долбиться, это же так здорово, это типа как в рпг
Дебилов с обеих сторон это всё не убедит, а здравомыслящим до этой ерунды дела нету, пока игра не вышла.
Денежки от инвесторов отрабатывает? Просто сделайте хорошую игру. Никто не просит оправдываться.
Очередной Ясуке? Ну добавили бы просто парочку чернокожих рабов. Для чего опять очернять каких-то средневековых европейских аристократов?)
5 пункт интересный конечно)))
Мы на повесточку и вок не поведемся но негра добавим, при чем обосновано и не раба как должно быть! Лгбт персонажи были и в первой части(это где?). Нигде не запрещаем, но в РФ и рб даже гифтом нельзя будет намутить)) Воздухан короче.
Ты еще Пушкина обвини, что его повесть "Арап Петра Великого" - негроповесточка)
А разве служители церкви в средневековье под хвост не долбились? Могли бы и добавить дырявых свещеников)
нет не долблись тупой человек
Ну надо ждать выхода, а то как-то все туманно, "воки есть но их как бы нет", "негры есть но это сюжет", "повестка есть но она не обязательна" и т.д.
Женщина мне её купила, надеюсь не разочарует.
Женщина или игра?