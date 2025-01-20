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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 466 оценок

Даниэль Вавра жестко закрыл тему woke-пропаганды в Kingdom Come: Deliverance 2

Gutsz
Новости

Сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра решил публично ответить на обвинения в адрес Kingdom Come: Deliverance 2, связанные с якобы наличием woke-пропаганды и несоответствием историческим реалиям. Вавра, известный своей прямолинейностью, в серии сообщении через социальные сети привел 10 ключевых пунктов, опровергающих распространенные слухи вокруг ожидаемой ролевой игры:

  1. Обвинения в несоответствии игры историческим реалиям беспочвенны. Вавра подчеркнул, что все сюжетные линии и детали строго соответствуют нормам и морали Богемии 1403 года. Цель — создать интересную историю, а не пытаться угодить современной аудитории.
  2. Никаких непропускаемых кат-сцен. По словам Вавры, все ролики в их играх можно пропустить. Это обвинение он назвал ложным, так как оно исходит от людей, которые, вероятно, никогда не играли в Kingdom Come.
  3. Игра никогда не была запрещена ни в одной стране. Вавра заявил, что, насколько ему известно, проекты студии никогда не сталкивались с официальными запретами.
  4. Разнообразие персонажей не было навязано. Разработчики не поддавались давлению и не добавляли что-либо принудительно.
  5. ЛГБТ-персонажи были еще в первой части. Вавра напомнил, что подобные сюжетные линии уже присутствовали в оригинальной игре и остались необязательными для игрока. Главный герой Генри может исследовать такие отношения, а может и отказаться от них. В этом суть RPG, подчеркнул разработчик.
  6. Новая игра будет происходить в более крупном и космополитичном городе. В отличие от сельской местности первой части, действие сиквела развернется в одном из самых богатых городов Европы, что объясняет разнообразие жителей.
  7. История персонажа по имени Муса (темногокожего персонажа) соответствует историческим реалиям. Он прибыл в Богемию с армией короля Сигизмунда, будучи образованным аристократом и членом королевского двора. Его присутствие в сюжете, по словам Вавры, имеет глубокую логическую связь и создает множество интересных ситуаций.
  8. Сюжет вокруг Мусы подчеркивает его необычность для местных жителей. Это позволяет развивать конфликты и взаимодействия, соответствующие тому времени.
  9. Никаких попыток "угодить современным стандартам". Все элементы игры направлены исключительно на создание интересного сюжета, а не на адаптацию под актуальную политическую повестку "левых" или "правых".
  10. Разработчики просят прекратить использование игры как повода для разжигания конфликтов. По словам Вавры, некоторые критики стали тем, с чем сами якобы борются. Ненависть в обсуждениях, по его мнению, вредит любой инициативе, с которой она связана.

Вавра завершил свою тираду призывом к объективности и напомнил, что все слухи о woke-пропаганде в Kingdom Come: Deliverance 2 — не более чем спекуляции на основе вырванных из контекста скриншотов из игры и неверных переводов.

Даниэль Вавра ответил на критику того, что в Kingdom Come Deliverance 2 есть woke-пропаганда

Оценить самостоятельно реалистичную историчность в Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет уже совсем скоро. RPG выйдет на ПК и консолях 4 февраля.

1
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ilya178G
4
Simple Jack

Генри может долбиться в очко с негром-аристократом, НО это на ваше усмотрение - ЭТОЖЕРПГ

4
Antiqcool

Прям как в Вейлгард 😱😱😱

0
ckott4

у всех представление о средневековье: тёлки, бухло, битвы, мясо, негры-рабы

у игроделов: ну вот ну вот этот вот чорный он кароче типа ну реально по истории прибыл, а ещё он аристократ, да да, а ещё у нас тут можно с мужыками в попочку долбиться, это же так здорово, это типа как в рпг

1
Аристов--Черный

Дебилов с обеих сторон это всё не убедит, а здравомыслящим до этой ерунды дела нету, пока игра не вышла.

1
Givemethedust

Денежки от инвесторов отрабатывает? Просто сделайте хорошую игру. Никто не просит оправдываться.

Он прибыл в Богемию с армией короля Сигизмунда, будучи образованным аристократом и членом королевского двора

Очередной Ясуке? Ну добавили бы просто парочку чернокожих рабов. Для чего опять очернять каких-то средневековых европейских аристократов?)

0
Krio_ru

5 пункт интересный конечно)))

0
Dark1994

Мы на повесточку и вок не поведемся но негра добавим, при чем обосновано и не раба как должно быть! Лгбт персонажи были и в первой части(это где?). Нигде не запрещаем, но в РФ и рб даже гифтом нельзя будет намутить)) Воздухан короче.

0
AndralStormborn

Ты еще Пушкина обвини, что его повесть "Арап Петра Великого" - негроповесточка)

1
Шмоня Натанзон

А разве служители церкви в средневековье под хвост не долбились? Могли бы и добавить дырявых свещеников)

0
Andrew Shimansky

нет не долблись тупой человек

0
FlufflePuff

Ну надо ждать выхода, а то как-то все туманно, "воки есть но их как бы нет", "негры есть но это сюжет", "повестка есть но она не обязательна" и т.д.

-1
Art Borsic

Женщина мне её купила, надеюсь не разочарует.

-2
GoliafJx

Женщина или игра?

0