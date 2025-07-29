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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 774 оценки

Даже спустя 25 недель после релиза Kingdom Come: Deliverance 2 остается в топ-5 бестселлеров Steam

Gruz_ Gruz_

Начало 2025 года началось с масштабного релиза Kingdom Come Deliverance 2, ставшей одной из самых популярных игр этого года. Всего за три месяца было продано более 3 миллионов копий игры.

Ранее вошедшая в топ-50 самых популярных игр Steam всех времен, ролевая игра продолжает добиваться новых успехов. Спустя 25 недель после своего релиза Kingdom Come Deliverance 2 по-прежнему занимает 5-е место в списке бестселлеров в Steam, что является огромным достижением для однопользовательской игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 30%

В настоящее время игра привлекает в среднем около 10 тысяч игроков в день и стоит в Steam чуть больше $30. Такой успех игры можно объяснить хорошей оптимизацией, одним из самых хорошо прописанных повествований и, естественно, уникальным RPG-геймплеем, сумевшим зацепить многих игроков.

Кроме того, сами разработчики из Warhorse Studio еще не закончили работу над игрой. В конце августа на выставке gamescom состоится демонстрация Legacy of the Forge, второго DLC.

69
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
North235

Игра отличная, всем бы на неё ровняться. И юмор там есть, и драма, и экшн, сюжет и оптимизация вообще огонь. Прекрасная постановка кат сцен. Разве что капец долгая, 200+ часов на полное прохождение потратил конкретно я.

28
LeVoNDeM

Тут соглашусь, игра шикарная, но с длительностью переборщили. Местами это утомляло.

3
PanKotovsky

От оптимизации честно офигел, особенно на примере всех других игр. А они ее еще и подтянули за это время. За это прям респект!

Я чел, который обожает РПГ и ненавидит их с видом от 1 лица, скажу - игра огонь!

agula98

А могла бы быть топ 1, но игрушка чисто РПГ для любителей хардкора где ни маркеров, ни указателей что делать, куда идти непонятно

22
The Ryan
ни маркеров, ни указателей что делать, куда идти непонятно

Ну нет, преувеличиваешь. Конечно, игра не для супер казуалов, но в ней очень даже чётко говорят, что и когда делать.

12
-zotik- The Ryan

Мб человек на харде играет, там этого нет

2
The Ryan -zotik-

Это да, но хард всегда отдельная тема)

2
Adam55

Нефигасебе. Про этот симулятор средневековья ещё кто-то помнит...удивлён. Впрочем, симуляторы всегда популярны.

20
chaospaladin

А может не остается и связано это только лишь со скидкой? Буквально 2 недели назад оно было на 66 месте

12
Пользователь ВКонтакте

Семь часов поиграл и удалил эту нудятину. Как такое может нравится не понятно. Хуже только Экспо 33. // Nvidia Power

11
Пользователь ВКонтакте

Игра не для всех // Ecifgost Jfhsinxnormbutherdealect

3
Wersus Pro
Kingdom Come Deliverance 2 по-прежнему занимает 5-е место в списке бестселлеров в Steam

Но на скриншоте отчётливо видно 15-е место.Как же так????

9
yariko ookami

Накрутка от переводчика статьи видимо.

3
BloomingVysor

Потому что игра топ

9
Offn

И дело вовсе не в скидке

8
DishonestKeegan

Недавно попробовал. Сюжет вроде интересный, но боевка просто ужас. Хорошо хоть есть куча модов исправляющих игру

5
PanKotovsky

Ну честно, да, боевка слабое место. В 1 части она как-будто поинтересней была...

Egik81

Ничего удивительно 30 процентная скидка помогла видимо.

4
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