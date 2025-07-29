Даже спустя 25 недель после релиза Kingdom Come: Deliverance 2 остается в топ-5 бестселлеров Steam

Начало 2025 года началось с масштабного релиза Kingdom Come Deliverance 2, ставшей одной из самых популярных игр этого года. Всего за три месяца было продано более 3 миллионов копий игры.
Ранее вошедшая в топ-50 самых популярных игр Steam всех времен, ролевая игра продолжает добиваться новых успехов. Спустя 25 недель после своего релиза Kingdom Come Deliverance 2 по-прежнему занимает 5-е место в списке бестселлеров в Steam, что является огромным достижением для однопользовательской игры.
В настоящее время игра привлекает в среднем около 10 тысяч игроков в день и стоит в Steam чуть больше $30. Такой успех игры можно объяснить хорошей оптимизацией, одним из самых хорошо прописанных повествований и, естественно, уникальным RPG-геймплеем, сумевшим зацепить многих игроков.
Кроме того, сами разработчики из Warhorse Studio еще не закончили работу над игрой. В конце августа на выставке gamescom состоится демонстрация Legacy of the Forge, второго DLC.
Игра отличная, всем бы на неё ровняться. И юмор там есть, и драма, и экшн, сюжет и оптимизация вообще огонь. Прекрасная постановка кат сцен. Разве что капец долгая, 200+ часов на полное прохождение потратил конкретно я.
Тут соглашусь, игра шикарная, но с длительностью переборщили. Местами это утомляло.
От оптимизации честно офигел, особенно на примере всех других игр. А они ее еще и подтянули за это время. За это прям респект!
Я чел, который обожает РПГ и ненавидит их с видом от 1 лица, скажу - игра огонь!
А могла бы быть топ 1, но игрушка чисто РПГ для любителей хардкора где ни маркеров, ни указателей что делать, куда идти непонятно
Ну нет, преувеличиваешь. Конечно, игра не для супер казуалов, но в ней очень даже чётко говорят, что и когда делать.
Мб человек на харде играет, там этого нет
Это да, но хард всегда отдельная тема)
Нефигасебе. Про этот симулятор средневековья ещё кто-то помнит...удивлён. Впрочем, симуляторы всегда популярны.
А может не остается и связано это только лишь со скидкой? Буквально 2 недели назад оно было на 66 месте
Семь часов поиграл и удалил эту нудятину. Как такое может нравится не понятно. Хуже только Экспо 33. // Nvidia Power
Игра не для всех // Ecifgost Jfhsinxnormbutherdealect
Но на скриншоте отчётливо видно 15-е место.Как же так????
Накрутка от переводчика статьи видимо.
Потому что игра топ
И дело вовсе не в скидке
Недавно попробовал. Сюжет вроде интересный, но боевка просто ужас. Хорошо хоть есть куча модов исправляющих игру
Ну честно, да, боевка слабое место. В 1 части она как-будто поинтересней была...
Ничего удивительно 30 процентная скидка помогла видимо.