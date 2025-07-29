Даже спустя 25 недель после релиза Kingdom Come: Deliverance 2 остается в топ-5 бестселлеров Steam

Начало 2025 года началось с масштабного релиза Kingdom Come Deliverance 2, ставшей одной из самых популярных игр этого года. Всего за три месяца было продано более 3 миллионов копий игры.

Ранее вошедшая в топ-50 самых популярных игр Steam всех времен, ролевая игра продолжает добиваться новых успехов. Спустя 25 недель после своего релиза Kingdom Come Deliverance 2 по-прежнему занимает 5-е место в списке бестселлеров в Steam, что является огромным достижением для однопользовательской игры.

В настоящее время игра привлекает в среднем около 10 тысяч игроков в день и стоит в Steam чуть больше $30. Такой успех игры можно объяснить хорошей оптимизацией, одним из самых хорошо прописанных повествований и, естественно, уникальным RPG-геймплеем, сумевшим зацепить многих игроков.

Кроме того, сами разработчики из Warhorse Studio еще не закончили работу над игрой. В конце августа на выставке gamescom состоится демонстрация Legacy of the Forge, второго DLC.