Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 702 оценки

Дэниел Вавра назвал DLSS 5 началом будущего графических технологий в играх

IKarasik IKarasik

Дэниел Вавра, сооснователь Warhorse Studios и ведущий разработчик Kingdom Come: Deliverance 2, поделился своим мнением о новых графических технологиях после демонстрации Nvidia DLSS 5. По его словам, подобные инструменты в будущем могут изменить подход к созданию визуальной части игр.

Во время недавней презентации Nvidia показала возможности DLSS 5 — системы улучшения изображения, использующей алгоритмы машинного обучения. Вавра считает, что со временем разработчики смогут обучать такие технологии под конкретный художественный стиль или даже под внешность отдельных персонажей.

По мнению разработчика, в перспективе подобные решения могут частично заменить дорогостоящие технологии вроде трассировки лучей. Он отметил, что нынешняя версия выглядит лишь как начало развития подобных инструментов.

В то же время реакция индустрии на демонстрацию DLSS 5 оказалась неоднозначной. Ряд разработчиков и игроков критикуют технологию, утверждая, что подобные методы могут негативно влиять на художественный стиль игр и создавать неестественный визуальный эффект.

Сам Вавра, однако, уверен, что развитие подобных решений остановить уже невозможно. Он считает, что текущие споры — лишь часть естественного процесса появления новых технологий в игровой индустрии.

32
28
Комментарии:  28
Offn

Вавра тот еще клоун

Greencore

DLSS 5 - технология будущего. Надеюсь в следующий играх эта функция будет обязательной и не отключаемой, а пользователи с амд картами будут проходить игры на Ютубе.

DLSS 5
Дэниел Вавра

Умный человек

AndralStormborn

Даже если эта технология еще не идеальна, она все таки экспериментальная и будет постепенно улучшаться и дорабатываться.

QuerulousLytton
Сам Вавра, однако, уверен, что развитие подобных решений остановить уже невозможно.

Тодд Говард тоже так думал, создавая процедурно-генерируемый Старфилд. Оказалось, возможно - генерируемый контент оказался никому не интересен. Пара-тройка громких финансовых провалов, и волшебный нейрослопинатор отвалится.

