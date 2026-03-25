Дэниел Вавра назвал DLSS 5 началом будущего графических технологий в играх

Дэниел Вавра, сооснователь Warhorse Studios и ведущий разработчик Kingdom Come: Deliverance 2, поделился своим мнением о новых графических технологиях после демонстрации Nvidia DLSS 5. По его словам, подобные инструменты в будущем могут изменить подход к созданию визуальной части игр.

Во время недавней презентации Nvidia показала возможности DLSS 5 — системы улучшения изображения, использующей алгоритмы машинного обучения. Вавра считает, что со временем разработчики смогут обучать такие технологии под конкретный художественный стиль или даже под внешность отдельных персонажей.

По мнению разработчика, в перспективе подобные решения могут частично заменить дорогостоящие технологии вроде трассировки лучей. Он отметил, что нынешняя версия выглядит лишь как начало развития подобных инструментов.

В то же время реакция индустрии на демонстрацию DLSS 5 оказалась неоднозначной. Ряд разработчиков и игроков критикуют технологию, утверждая, что подобные методы могут негативно влиять на художественный стиль игр и создавать неестественный визуальный эффект.

Сам Вавра, однако, уверен, что развитие подобных решений остановить уже невозможно. Он считает, что текущие споры — лишь часть естественного процесса появления новых технологий в игровой индустрии.