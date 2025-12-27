Digital Foundry: KCD2 и AC Shadows - лучшие ПК-порты 2025 года, а Oblivion Remastered и MH Wilds - среди худших

В специальном выпуске Digital Foundry, посвящённом техническим успехам и неудачам AAA-проектов, был опубликован список лучших и худших игр для ПК, вышедших в 2025 году. В отчёте отмечается явное различие в качестве релизов: такие игры, как Assassin’s Creed Shadows и Kingdom Come: Deliverance 2, были признаны лучшими с точки зрения производительности и улучшений, в то время как другие игры разочаровали из-за очевидных технических проблем.
С другой стороны, такие игры, как The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, The Outer Worlds 2 и Monster Hunter Wilds, были признаны худшими релизами с точки зрения производительности, в то время как Doom: The Dark Ages показала себя одним из лучших с технической точки зрения проектов года. Технические специалисты подчёркивают порой неприятную реальность для ПК-геймеров, где качество релиза по-прежнему значительно варьируется от игры к игре, несмотря на достижения в области оборудования и современных технологий.
хуже всех паук 2 - длсс и генерация длсс вообще толку 0
за то фср хоть как то даёт
С какого буя ккд и ас пк порты
Ну теперь мы знаем.
Есть российский аналог digital foundry?Только пожалуйста без клоунады, а что бы как у них было более менее серьезно с разбором железа, графики и тд.
А, собственно, зачем? Digital Foundry единственное что делали полезного это выпускали тесты игр с оптимизированными настройками. Есть сайт gsett.ru. На нём собраны гайды по настройкам графики многих игр.
Не хватает рекламы маскирующейся под поверхностный технический анализ?
А что с монстр хантером не так ?
Все