Digital Foundry остались в полном восторге от ПК-версии Kingdom Come: Deliverance 2

Digital Foundry выпустили новый видеоанализ ПК-версии Kingdom Come: Deliverance 2. Технические энтузиасты уже успели восторженно отозваться о проделанной командой Warhorse Studios работе по оптимизации на старте, и вердикт в новом видео подтверждает эти прекрасные впечатления.

Фактически, Kingdom Come: Deliverance 2 — одна из немногих игр, появившихся за последние месяцы на ПК в практически в идеальном состоянии, без подтормаживаний, проблем со стабильностью или другими проблемами, и с отличной производительностью даже на конфигурациях ПК, которые не являются самыми современными.

Как пояснили в Digital Foundry, игра использует обновленную версию DirectX 12 CryEngine, что помогло избежать проблем с подтормаживанием и общего времени кадров, характерных для многих современных игр, даже на средних конфигурациях. При этом предлагается весьма достойная графика с обширными и детализированными пейзажами. Есть и менее удачные аспекты, такие как полное отсутствие встроенной поддержки HDR и трассировки лучей.