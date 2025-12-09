ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 414 оценок

Директор Kingdom Come раскритиковал разработчиков за их нежелание создавать реалистичные игры

monk70 monk70

Даниэль Вавра, один из создателей серии Kingdom Come и один из самых известных чешских разработчиков, спровоцировал бурную дискуссию в индустрии. В публикации на платформе X он ответил на прозвучавший комментарий о том, что у разработчиков реалистичных игр «больше ресурсов», чем у создателей стилизованных, мультяшных игр.

Вавра решительно отверг это утверждение, подчеркнув, что начало работы над Kingdom Come было крайне сложным и полным отсутствием финансирования.

Кто-то только что назвал мне «причину», по которой разработчикам приходится делать игры в мультяшном стиле: «У большинства разработчиков нет таких ресурсов, как у вас». Знаете, сколько ресурсов у нас было, когда мы начинали работу над KCD? НОЛЬ. У нас буквально НЕ БЫЛО ДЕНЕГ.

Позже в посте Вавра заявил, что преобладание мультяшной или сильно стилизованной графики в играх связано не с нехваткой денег, а с модой в индустрии.

Нет другой причины, по которой так много игр выглядят именно так, кроме как модный тренд. Модное веяние. Клише. Возможно, вам это нравится, и я не пытаюсь вас переубедить, но я думаю, что мы можем сделать это лучше.

В комментариях быстро разгорелась бурная дискуссия, многие независимые разработчики согласились, что сами работали над играми в мультяшном стиле — и это было связано не с нехваткой ресурсов, а скорее с художественным выбором.

Пользователи также подчёркивают, что «мультяшный» не значит «плохой»: они приводят в пример Fortnite, которая, несмотря на свою мультяшную внешность, является мировым феноменом и, безусловно, не относится к дешёвым или бюджетным проектам. Другие комментаторы отмечают, что не каждая игра должна стремиться к гиперреализму, и что сила индустрии заключается в разнообразии: ни один графический стиль не лучше другого, пока он соответствует замыслу создателя.

11
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Summor Ner

Дед наныл на пожалейки, но вот только его реалистичная игра на ТГА в полной заднице и уже проиграла четырём играм с мультяшным стилем за звание Игры Года (выбор игроков). Так что дед, не выёживайся ка тут, принимай таблетки и сиди лучше помалкивай.😂

9
Комментарий удален
Лидер 666 Лидер 666
Лидер 666

разница лишь в том, что киндокам игра для настоящих геймеров, а кликер для агуш с синдромом анимэ, меня вообще не заботят пендосовские итоги, у них там людей то не осталось, одни фрики и заднеприводные и это чистые факты. Пусть отдают победу и дальше фрико кликерам, на восприятие нормального геймера это никак это не повлияет.

1
Ziyter7

Нужно ещё учитывать, что мультяшные игры менее требовательные к железу и значит более доступны для игроков.

Криворучек на урине 5 это не касается. У них и тетрис будет лагать на 5090.

7
Mranabiz

Рэнди пичфорд в постели перевернулся)))

3
Andrey Nikiforov
«мультяшный» не значит «плохой»: они приводят в пример Fortnite

Вот потому я прошёл мимо и даже обзоры не смотрел. Блевотная пластилиновая картинка не смогла меня привлечь даже издалека

2
FairUlu

Тогда пусть в его играх время течёт также как в реальности. И это только начало!

1
Kypощyп

И чтоб деревья росли в реальном времени?

sergeu78

кому-то нужны реалистичные игры, а кому-то и свитки с вызовом грозы, молнии и с бубном телепортации

nicomedes

Очередная "База" от Вавры :D