Директор Kingdom Come раскритиковал разработчиков за их нежелание создавать реалистичные игры

Даниэль Вавра, один из создателей серии Kingdom Come и один из самых известных чешских разработчиков, спровоцировал бурную дискуссию в индустрии. В публикации на платформе X он ответил на прозвучавший комментарий о том, что у разработчиков реалистичных игр «больше ресурсов», чем у создателей стилизованных, мультяшных игр.

Вавра решительно отверг это утверждение, подчеркнув, что начало работы над Kingdom Come было крайне сложным и полным отсутствием финансирования.

Кто-то только что назвал мне «причину», по которой разработчикам приходится делать игры в мультяшном стиле: «У большинства разработчиков нет таких ресурсов, как у вас». Знаете, сколько ресурсов у нас было, когда мы начинали работу над KCD? НОЛЬ. У нас буквально НЕ БЫЛО ДЕНЕГ.

Позже в посте Вавра заявил, что преобладание мультяшной или сильно стилизованной графики в играх связано не с нехваткой денег, а с модой в индустрии.

Нет другой причины, по которой так много игр выглядят именно так, кроме как модный тренд. Модное веяние. Клише. Возможно, вам это нравится, и я не пытаюсь вас переубедить, но я думаю, что мы можем сделать это лучше.

В комментариях быстро разгорелась бурная дискуссия, многие независимые разработчики согласились, что сами работали над играми в мультяшном стиле — и это было связано не с нехваткой ресурсов, а скорее с художественным выбором.

Пользователи также подчёркивают, что «мультяшный» не значит «плохой»: они приводят в пример Fortnite, которая, несмотря на свою мультяшную внешность, является мировым феноменом и, безусловно, не относится к дешёвым или бюджетным проектам. Другие комментаторы отмечают, что не каждая игра должна стремиться к гиперреализму, и что сила индустрии заключается в разнообразии: ни один графический стиль не лучше другого, пока он соответствует замыслу создателя.