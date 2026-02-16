DLSS протестировали в Kingdom Come: Deliverance 2 в разрешении 22p и выяснили пределы возможностей технологии

Пользователь 2kliksphilip провел необычный эксперимент, заставив технологию масштабирования DLSS работать в экстремально низких разрешениях. Он снял программное ограничение и протестировал апскейл с 22 пикселей по вертикали до 4K.
Результаты оказались неожиданными: технология относительно неплохо справилась с задачей, создавая картинку, которая выглядит значительно лучше, чем простое растяжение исходного изображения.
Играть с таким апскейлом практически невозможно, но можно хотя бы различить очертания объектов и понять происходящее на экране. Благодаря столь низкому разрешению стали хорошо заметны особенности работы алгоритма. Стало видно, как DLSS переиспользует данные из предыдущих кадров, опираясь на векторы движения камеры и другие вспомогательные данные - артефакты проявляются особенно ярко.
Кроме того, не все игры одинаково хорошо работают с предельно низкими разрешениями. В Red Dead Redemption 2 и Kingdom Come: Deliverance 2 DLSS отработал относительно хорошо, а вот в Control изображение просто рассыпалось на пиксельные артефакты.
2kliksphilip считает, что минимальный порог для приемлемой игры составляет разрешение рендеринга около 430p. С таким исходным качеством DLSS способна сгенерировать картинку 4K, которая выглядит относительно сносно.
В наше время DLSS необходим, у кого GTX меняйте на RTX
поезд ушёл, будут сидеть на гтх ещё лет 7 :))
Гтх уже ни у кого кроме вообще уж бомжей не осталось. Картам по 10 лет, они уже не обновляются.
Через некоторое время можно будет на ютубе покупать игры и проходить таким образом, а разрешение не от железа будет зависеть а от пропускной способности интернета. Текущие 100-300 мбит уже не годятся для нормального использования, и вместо того чтобы бежать покупать дорогие комплектующие сперва нужно обеспечить гигабитный интернет. Люди с дорогими видеокартами 30x0-50x0 серий и с интернетом меньше 500мбит это как бомжи на иномарке. Вроде и есть что-то дорогое, но мышление все равно бомжа.
Но в интернет решении есть одна большая проблемка - задержки. Даже имея сервер рендеринга в своём городе это +5мс к времени рендера и времени обработки кадра у клиента. Облачному геймингу не быть, особенно онлайн и особенно соревновательному.
Высрал так высрал, молодец)
Это проблема ровно до того момента пока нет качественных нейронок. Задержку можно компенсировать обрабатывая наперед действия игрока. Что касается соревновательного гейминга, то он сам по себе трансформируется. Сейчас уже банят за мыши с быстрым откликом, недавно новость была, а что будет когда нейронка будет способна брать управление? Причем ей можно будет настраивать разные пресеты чтобы обходить обнаружение алгоритмами античитов. Тут скорее в будущем будет принудительное пересаживание на «чистые» удаленные машины, чтобы не было возможности мухлевать.
Что еще раз доказывает как же хорош DLSS
было уже
Последние версии длсс даже в балансе выдают картинку лучше натива - топ технология!
Железный костыль лучше деревянного - топ технология.
Этот "костыль" ещё и лучшее сглаживание
Жаль конечно этого добряка, но это очередной повтор новости.