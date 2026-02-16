ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 627 оценок

DLSS протестировали в Kingdom Come: Deliverance 2 в разрешении 22p и выяснили пределы возможностей технологии

AceTheKing

Пользователь 2kliksphilip провел необычный эксперимент, заставив технологию масштабирования DLSS работать в экстремально низких разрешениях. Он снял программное ограничение и протестировал апскейл с 22 пикселей по вертикали до 4K.

Результаты оказались неожиданными: технология относительно неплохо справилась с задачей, создавая картинку, которая выглядит значительно лучше, чем простое растяжение исходного изображения.

Играть с таким апскейлом практически невозможно, но можно хотя бы различить очертания объектов и понять происходящее на экране. Благодаря столь низкому разрешению стали хорошо заметны особенности работы алгоритма. Стало видно, как DLSS переиспользует данные из предыдущих кадров, опираясь на векторы движения камеры и другие вспомогательные данные - артефакты проявляются особенно ярко.

Кроме того, не все игры одинаково хорошо работают с предельно низкими разрешениями. В Red Dead Redemption 2 и Kingdom Come: Deliverance 2 DLSS отработал относительно хорошо, а вот в Control изображение просто рассыпалось на пиксельные артефакты.

2kliksphilip считает, что минимальный порог для приемлемой игры составляет разрешение рендеринга около 430p. С таким исходным качеством DLSS способна сгенерировать картинку 4K, которая выглядит относительно сносно.

Комментарии:
Gogigugi

В наше время DLSS необходим, у кого GTX меняйте на RTX

Great-heartedElio

поезд ушёл, будут сидеть на гтх ещё лет 7 :))

erkins007

Гтх уже ни у кого кроме вообще уж бомжей не осталось. Картам по 10 лет, они уже не обновляются.

KoreanLoki

Через некоторое время можно будет на ютубе покупать игры и проходить таким образом, а разрешение не от железа будет зависеть а от пропускной способности интернета. Текущие 100-300 мбит уже не годятся для нормального использования, и вместо того чтобы бежать покупать дорогие комплектующие сперва нужно обеспечить гигабитный интернет. Люди с дорогими видеокартами 30x0-50x0 серий и с интернетом меньше 500мбит это как бомжи на иномарке. Вроде и есть что-то дорогое, но мышление все равно бомжа.

Dark446

Но в интернет решении есть одна большая проблемка - задержки. Даже имея сервер рендеринга в своём городе это +5мс к времени рендера и времени обработки кадра у клиента. Облачному геймингу не быть, особенно онлайн и особенно соревновательному.

Explosion73rus

Высрал так высрал, молодец)

KoreanLoki Dark446

Это проблема ровно до того момента пока нет качественных нейронок. Задержку можно компенсировать обрабатывая наперед действия игрока. Что касается соревновательного гейминга, то он сам по себе трансформируется. Сейчас уже банят за мыши с быстрым откликом, недавно новость была, а что будет когда нейронка будет способна брать управление? Причем ей можно будет настраивать разные пресеты чтобы обходить обнаружение алгоритмами античитов. Тут скорее в будущем будет принудительное пересаживание на «чистые» удаленные машины, чтобы не было возможности мухлевать.

Константин335

Что еще раз доказывает как же хорош DLSS

Tommy451

было уже

MovableAlbin

Последние версии длсс даже в балансе выдают картинку лучше натива - топ технология!

ant 36436

Железный костыль лучше деревянного - топ технология.

Stas776 ant 36436

Этот "костыль" ещё и лучшее сглаживание

Red Salamandra

Жаль конечно этого добряка, но это очередной повтор новости.

