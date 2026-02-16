DLSS протестировали в Kingdom Come: Deliverance 2 в разрешении 22p и выяснили пределы возможностей технологии

Пользователь 2kliksphilip провел необычный эксперимент, заставив технологию масштабирования DLSS работать в экстремально низких разрешениях. Он снял программное ограничение и протестировал апскейл с 22 пикселей по вертикали до 4K.

Результаты оказались неожиданными: технология относительно неплохо справилась с задачей, создавая картинку, которая выглядит значительно лучше, чем простое растяжение исходного изображения.

Играть с таким апскейлом практически невозможно, но можно хотя бы различить очертания объектов и понять происходящее на экране. Благодаря столь низкому разрешению стали хорошо заметны особенности работы алгоритма. Стало видно, как DLSS переиспользует данные из предыдущих кадров, опираясь на векторы движения камеры и другие вспомогательные данные - артефакты проявляются особенно ярко.

Кроме того, не все игры одинаково хорошо работают с предельно низкими разрешениями. В Red Dead Redemption 2 и Kingdom Come: Deliverance 2 DLSS отработал относительно хорошо, а вот в Control изображение просто рассыпалось на пиксельные артефакты.

2kliksphilip считает, что минимальный порог для приемлемой игры составляет разрешение рендеринга около 430p. С таким исходным качеством DLSS способна сгенерировать картинку 4K, которая выглядит относительно сносно.