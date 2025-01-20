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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 478 оценок

Для Kingdom Come: Deliverance 2 было записано более 200 музыкальных композиций

Gruz_
Новости

Компания Warhorse Studios поделилась информацией касательно саундтрека грядущей Kingdom Come: Deliverance 2. Оказывается, саундтрек записывался в пражском концертном зале «Рудольфинум» под руководством композитора, дирижера и скрипача Яна Валты, который также отвечал за музыкальное сопровождение первой игры.

Работа над саундтреком для Kingdom Come: Deliverance 2 велась более четырех лет. В общей сложности для исторической ролевой игры было подготовлено и записано более 200 уникальных музыкальных композиций. Для сравнения, в первой части было всего 23 композиции.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Janekste

В невероятно высоком качестве музыки я не сомневаюсь. Всё-таки аж целый оркестр работал над музыкой. Оркестровая музыка всегда самая крутая в играх, независимо от жанра.

1
Simple Jack
0
EgridzeHah

и сразу после новостей о темнокожем персонаже люди в комментах льют желчь даже под постами, где о нем ни слова."Проявление ксенофобии и обсуждение политики в комментариях недопустимы." - правила комментариев на playground.ru

0
Tiger Goose

Надеюсь, появление малийца в игре не будет сопровождаться каким-нибудь рэпчиком.

-1
Tommy.

хип-хоп ожидается?

-1