Для Kingdom Come: Deliverance 2 было записано более 200 музыкальных композиций

Компания Warhorse Studios поделилась информацией касательно саундтрека грядущей Kingdom Come: Deliverance 2. Оказывается, саундтрек записывался в пражском концертном зале «Рудольфинум» под руководством композитора, дирижера и скрипача Яна Валты, который также отвечал за музыкальное сопровождение первой игры.
Работа над саундтреком для Kingdom Come: Deliverance 2 велась более четырех лет. В общей сложности для исторической ролевой игры было подготовлено и записано более 200 уникальных музыкальных композиций. Для сравнения, в первой части было всего 23 композиции.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
В невероятно высоком качестве музыки я не сомневаюсь. Всё-таки аж целый оркестр работал над музыкой. Оркестровая музыка всегда самая крутая в играх, независимо от жанра.
и сразу после новостей о темнокожем персонаже люди в комментах льют желчь даже под постами, где о нем ни слова."Проявление ксенофобии и обсуждение политики в комментариях недопустимы." - правила комментариев на playground.ru
Надеюсь, появление малийца в игре не будет сопровождаться каким-нибудь рэпчиком.
хип-хоп ожидается?