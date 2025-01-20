Для Kingdom Come: Deliverance 2 было записано более 200 музыкальных композиций

Компания Warhorse Studios поделилась информацией касательно саундтрека грядущей Kingdom Come: Deliverance 2. Оказывается, саундтрек записывался в пражском концертном зале «Рудольфинум» под руководством композитора, дирижера и скрипача Яна Валты, который также отвечал за музыкальное сопровождение первой игры.

Работа над саундтреком для Kingdom Come: Deliverance 2 велась более четырех лет. В общей сложности для исторической ролевой игры было подготовлено и записано более 200 уникальных музыкальных композиций. Для сравнения, в первой части было всего 23 композиции.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.