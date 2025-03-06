Для Kingdom Come: Deliverance 2 скоро выйдет патч 1.2, который содержит "34 страницы исправлений"

Прошел месяц с момента выхода Kingdom Come: Deliverance 2, и игроки с нетерпением ждут следующего обновления от Warhorse Studio — обновления, которое, к счастью, звучит так, как будто оно будет совершенно масштабным.

Патч 1.2 еще не вышел, но он должен выйти где-то в этом месяце и принесет некоторые из самых больших изменений. Помимо поддержки модов и других горячо ожидаемых функций, Warhorse Studios припасла для игроков много интересного — на самом деле, у команды уже есть как минимум 34 страницы примечаний к патчу. Тобиас Штольц-Цвиллинг, менеджер по связям с общественностью студии, подтверждает это в недавнем посте.

Похоже, что у нас есть 34 страницы примечаний для грядущего обновления 1.2.

Похоже, это не просто исправление ошибок, и после вчерашнего сообщения о бесплатном DLC "Barber Mode", которое выйдет "в середине марта", неизвестно, что еще появится в 1.2 - или когда выйдет само обновление, ведь мы стремительно приближаемся к середине марта.