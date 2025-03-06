Для Kingdom Come: Deliverance 2 скоро выйдет патч 1.2, который содержит "34 страницы исправлений"

Прошел месяц с момента выхода Kingdom Come: Deliverance 2, и игроки с нетерпением ждут следующего обновления от Warhorse Studio — обновления, которое, к счастью, звучит так, как будто оно будет совершенно масштабным.
Патч 1.2 еще не вышел, но он должен выйти где-то в этом месяце и принесет некоторые из самых больших изменений. Помимо поддержки модов и других горячо ожидаемых функций, Warhorse Studios припасла для игроков много интересного — на самом деле, у команды уже есть как минимум 34 страницы примечаний к патчу. Тобиас Штольц-Цвиллинг, менеджер по связям с общественностью студии, подтверждает это в недавнем посте.
Похоже, что у нас есть 34 страницы примечаний для грядущего обновления 1.2.
Похоже, это не просто исправление ошибок, и после вчерашнего сообщения о бесплатном DLC "Barber Mode", которое выйдет "в середине марта", неизвестно, что еще появится в 1.2 - или когда выйдет само обновление, ведь мы стремительно приближаемся к середине марта.
А я уже прошел игру -_-
За сколько часов?
Время есчо указывается в ветке сохранений
Спасибо за и так мне известный факт.
Тоже честно говоря даже представления не имею, чем себя развлекать в игре, которая закрыта на фулл
Ждём!
Здравствуй, мил человек, у меня родился сын! Выпьем за его здоровье?
Выбор:
-Послать куда подальше!
Ну или минус гроши))) Воришки)))
Вы знаете, я впервые начал проходить старенькую готику, и подметил некоторую схожесть ккд2 с готикой, в обоих случаях: можно умыться в бадье; часто не пропускают вовнутрь замков/помещений за просто так; неочевидные, скрытые, но интересные "мини"-квесты - за ручку не ведут, сам должен разобраться.
Наконец-то. Специально остановился примерно на середине прохождения, тк у торговцев в кутнагоре денег нет, чтобы купить у меня барахло на тысячи грошей
да тут нужен на 3444 старниц и то минимум, баг на баге сидит и багом погоняет.
Ну есть пара багов. А где их нет? В этой игре их еще мало... Уже на финальном задании. Встретила только баг с висящим маркером задания, оставшийся после выполнения всей цепочки квестов. Да ждала когда чел затриггерится...
игра крайне неоднозначная,боле-менее сложная в начале и просто режим бога менее чем с середины игры(для меня это основной баг, неумение в баланс, как финансовый так и боевой а баланс тут ниже самого дна канализации) + баги и для меня она вообще никакого интереса не представляет, прокачал мечи и ведения боя и в соло по 10+ чел ходишь с одного удара разваливаешь, смысла в игре нет от слова вовсе, сложность отсутствует как факт. ах да еще и повесточки из каждого утюга этой игры понапихали да столько что..... после первой часто это какой то шлак повесточный
В ккд2 я заметил побольше багов, чем в ккд1. Но в ккд1 всего меньше: начиная от более простых механик ккд1, заканчивая более сложным поведением NPC в ккд2.
Там повестка 3 штуки... Муса, Иштван и Эрик, Индро и Ганс(можно и не увидеть вовсе). И одна из них с первой части перешла. Где там из каждого утюга? Ты точно играл? Или просто копирайт сделал? Причем про Иштвана с Эриком вообще говорят, мол, он ему как отец... Для меня весь смыл это сюжет! Если хочешь хардкорных боев, то это тебе к соулс-лайкам. Вот там пригорает с каждого врага и босса...
Ты, похоже, неи грал в первую часть на старте...