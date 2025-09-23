Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел хотфикс 1.4.1 с исправлениями после релиза дополнения

После выхода обновления 1.4 для Kingdom Come Deliverance 2 вместе с дополнением Legacy of The Forge, Warhorse выпустила хотфикс 1.4.1 для консолей и ПК, которое решает ряд проблем.

Хотфикс 1.4.1 улучшает стабильность, поток заданий и взаимодействие с NPC, а также исправляет ошибки локализации и проблемы с обработкой сохранений. Кроме того, он исправляет зависание игры при загрузке сохранения во время вступительной сцены. Также есть исправления для дополнения Legacy of The Forge.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.