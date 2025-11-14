Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел хотфикс 1.5.1 с исправлением нескольких критических ошибок в DLC

Warhorse Studios выпустили небольшой, но важный патч для Kingdom Come: Deliverance 2, направленный на исправление ряда проблем в двух дополнениях — Legacy of the Forge и Mysteria Ecclesiae. Обновление улучшает стабильность, устраняет ошибки в логике заданий и предотвращает потерю предметов.

Legacy of the Forge

Исправлена ошибка, из-за которой предметы, подвешенные в кузнице игрока, могли исчезнуть при перемещении между уровнями (включая монастырь) или спустя семь игровых дней.

Mysteria Ecclesiae

Устранена проблема, из-за которой Пётр Писек не появлялся для запуска DLC, если игрок завершил финальный основной квест в версиях 1.2–1.2.3.

Исправлено отсутствие интерактора в локации «Дыра в стене» после смерти игрока.

Исправлен потенциальный бесконечный цикл в диалоге при вручении цветов.

Исправлен сбой в одном из диалогов.

Разработчики обещают продолжить улучшение стабильности игры и внимательно следят за обратной связью игроков.