Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 341 оценка

Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел хотфикс 1.5.1 с исправлением нескольких критических ошибок в DLC

monk70 monk70

Warhorse Studios выпустили небольшой, но важный патч для Kingdom Come: Deliverance 2, направленный на исправление ряда проблем в двух дополнениях — Legacy of the Forge и Mysteria Ecclesiae. Обновление улучшает стабильность, устраняет ошибки в логике заданий и предотвращает потерю предметов.

Legacy of the Forge

  • Исправлена ошибка, из-за которой предметы, подвешенные в кузнице игрока, могли исчезнуть при перемещении между уровнями (включая монастырь) или спустя семь игровых дней.

Mysteria Ecclesiae

  • Устранена проблема, из-за которой Пётр Писек не появлялся для запуска DLC, если игрок завершил финальный основной квест в версиях 1.2–1.2.3.
  • Исправлено отсутствие интерактора в локации «Дыра в стене» после смерти игрока.
  • Исправлен потенциальный бесконечный цикл в диалоге при вручении цветов.
  • Исправлен сбой в одном из диалогов.

Разработчики обещают продолжить улучшение стабильности игры и внимательно следят за обратной связью игроков.

maximus388

Не интересует, пройдено, возвращаться не вижу смысла. Третье ДЛС оказалось таким же пресным, как и предыдущие. Да и в основной игре много спорных моментов помимо рутины или псевдореализма. Рано пока Вавре и ко грезить званием королей жанра.
А вот к природе у меня особых претензий нет, она отлично выглядит, наснимал массу скриншотов. Разве что тут всегда лето, прям как в отечественных сериалах и фильмах про деревню.

3