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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 086 оценок

Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел хотфикс, исправляющий производительность после крупного патча 1.2

monk70
Новости

Вчера Kingdom Come: Deliverance 2 получила крупное обновление 1.2 с тысячами исправлений ошибок и улучшениями игрового процесса. Разработчики также представили две новые функции, которые сделают средневековое приключение Индржиха еще более захватывающим: цирюльников и официальную поддержку модов.

Однако, не обошлось и без проблем. Пользователи жаловались на падение производительности после обновления на различных конфигурациях. Сегодня Warhorse Studios выпустили хотфикс, исправляющий данную проблему.

Исправление, устраняющее проблемы с производительностью ПК, уже доступно в Steam и Epic. Пожалуйста, обновите игру, и спасибо за ваше терпение!
33
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Norgar

Выпустить практически идеально оптимизированную игру. И сломать ее с патчами. Что то новое.

9
Джоэл Миллер

Хотфикс вроде исправил проблемы с производительностью, вот только я заметил, что все бабочки в игре замерли на месте...

5
Max P

Ну вот нужно очередной хотфикс выпускать !)))

7
Jack Trol

еще и огонь некоторый без анимации

3
Anton Shvyrkov

Т.е. это бабочки отжирали кучу фпс?! :))

3
Arik 8100

ахахах)дальше починят бабочек замрут птицы,потом олени итд))))короче наверное лучше игру пройти на релизной версии!

3
Mitya Architect Anton Shvyrkov

Вроде у разрабов на ютубе рассказывали про баг во время разработки как все пчелки слетались к тебе если у тебя были цветы в инвентаре, и грузили систему.
(не помню про первую или про вторую часть ккд это)

1
sa1958

Да это всегда так.

Одно исправят, другое сломают.

5
ПтирЯ

Пяток патчей, и в игру можно начинать играть :)

0
Mirabell Ivsi

1.21 вышла

0
Arik 8100

и принесла новые баги((

1
Hanzо Arik 8100

Можно поподробнее?

0
Urtan

Первая версия , вторая карта , полет нормальный без обнов 😑

0
211186

Пздц 98 гб на хбокс!!! вы че внатури?

0
Slaviandi

Вообще никаких проблем не было после обновы. Но вот с дождем им надо что- то сделать. Слишком ядерный эффект порой

0