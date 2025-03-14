Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел хотфикс, исправляющий производительность после крупного патча 1.2

Вчера Kingdom Come: Deliverance 2 получила крупное обновление 1.2 с тысячами исправлений ошибок и улучшениями игрового процесса. Разработчики также представили две новые функции, которые сделают средневековое приключение Индржиха еще более захватывающим: цирюльников и официальную поддержку модов.
Однако, не обошлось и без проблем. Пользователи жаловались на падение производительности после обновления на различных конфигурациях. Сегодня Warhorse Studios выпустили хотфикс, исправляющий данную проблему.
Исправление, устраняющее проблемы с производительностью ПК, уже доступно в Steam и Epic. Пожалуйста, обновите игру, и спасибо за ваше терпение!
Выпустить практически идеально оптимизированную игру. И сломать ее с патчами. Что то новое.
Хотфикс вроде исправил проблемы с производительностью, вот только я заметил, что все бабочки в игре замерли на месте...
Ну вот нужно очередной хотфикс выпускать !)))
еще и огонь некоторый без анимации
Т.е. это бабочки отжирали кучу фпс?! :))
ахахах)дальше починят бабочек замрут птицы,потом олени итд))))короче наверное лучше игру пройти на релизной версии!
Вроде у разрабов на ютубе рассказывали про баг во время разработки как все пчелки слетались к тебе если у тебя были цветы в инвентаре, и грузили систему.
(не помню про первую или про вторую часть ккд это)
Да это всегда так.
Одно исправят, другое сломают.
Пяток патчей, и в игру можно начинать играть :)
1.21 вышла
и принесла новые баги((
Можно поподробнее?
Первая версия , вторая карта , полет нормальный без обнов 😑
Пздц 98 гб на хбокс!!! вы че внатури?
Вообще никаких проблем не было после обновы. Но вот с дождем им надо что- то сделать. Слишком ядерный эффект порой