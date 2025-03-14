Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел хотфикс, исправляющий производительность после крупного патча 1.2

Вчера Kingdom Come: Deliverance 2 получила крупное обновление 1.2 с тысячами исправлений ошибок и улучшениями игрового процесса. Разработчики также представили две новые функции, которые сделают средневековое приключение Индржиха еще более захватывающим: цирюльников и официальную поддержку модов.

Однако, не обошлось и без проблем. Пользователи жаловались на падение производительности после обновления на различных конфигурациях. Сегодня Warhorse Studios выпустили хотфикс, исправляющий данную проблему.

Исправление, устраняющее проблемы с производительностью ПК, уже доступно в Steam и Epic. Пожалуйста, обновите игру, и спасибо за ваше терпение!