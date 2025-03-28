Дочерняя компания Embracer Group, владеющая Warhorse Studios, подтвердила увольнения

PLAION, дочерняя компания холдинга Embracer Group, который, в свою очередь, владеет Warhorse Studios, официально подтвердила массовые увольнения в своих европейских офисах. При этом разработчиков Kingdom Come: Deliverance II увольнения не затронули.
Информация о сокращениях появилась ранее, когда уволенные сотрудники миланского офиса начали делиться своими историями в соцсетях. Позже стало известно, что увольнения затронули и мюнхенское подразделение — по данным источников, компания рассталась с 40 сотрудниками, что составляет около 20% штата.
В официальном заявлении на LinkedIn компания уточнила, что увольнения коснулись нескольких отделов и локаций, но подчеркнула, что дочерние студии, включая Warhorse Studios, и киноподразделение PLAION PICTURES не были затронуты.
PLAION объяснила решение необходимостью пересмотра структуры и адаптации к изменяющимся рыночным условиям, чтобы повысить устойчивость бизнеса и следовать долгосрочной стратегии.
Ранее о сокращении сотрудников также объявила другая студия Embracer Group — Crystal Dynamics, сократившая 17 человек.
Назвали наверное это очередной Реструктуризацией
У тебя походу радуга головного мозга если у тебя уже Вавра радужный
Ну так у него в одной игре натурал, во второй уже радужный, это может понравиться глиномесам вроде тебя
Когда про тебя забудут
Ты сам выбираешь натурал он или нет. Если ты выбрал, что он не натурал, то это говорит о тебе многое
Да неважно кого ты выбираешь, дело в том что Варва сам прогнулся и снял штанишки, перед теми против которых он был, не важен выбор в этой игре, а то что этот мусор присутствует в любых играх, всё остальное голимые отмазки
А о тебе горит что ты очередной любитель радуги
скорее адаптация к последствиям необдуманных трат.
уволили походу всяких wokeнутых и lgbtшников!
надеюсь