Дочерняя компания Embracer Group, владеющая Warhorse Studios, подтвердила увольнения

PLAION, дочерняя компания холдинга Embracer Group, который, в свою очередь, владеет Warhorse Studios, официально подтвердила массовые увольнения в своих европейских офисах. При этом разработчиков Kingdom Come: Deliverance II увольнения не затронули.

Информация о сокращениях появилась ранее, когда уволенные сотрудники миланского офиса начали делиться своими историями в соцсетях. Позже стало известно, что увольнения затронули и мюнхенское подразделение — по данным источников, компания рассталась с 40 сотрудниками, что составляет около 20% штата.

В официальном заявлении на LinkedIn компания уточнила, что увольнения коснулись нескольких отделов и локаций, но подчеркнула, что дочерние студии, включая Warhorse Studios, и киноподразделение PLAION PICTURES не были затронуты.

PLAION объяснила решение необходимостью пересмотра структуры и адаптации к изменяющимся рыночным условиям, чтобы повысить устойчивость бизнеса и следовать долгосрочной стратегии.

Ранее о сокращении сотрудников также объявила другая студия Embracer Group — Crystal Dynamics, сократившая 17 человек.