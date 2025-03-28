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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 617 оценок

Дочерняя компания Embracer Group, владеющая Warhorse Studios, подтвердила увольнения

IKarasik IKarasik

PLAION, дочерняя компания холдинга Embracer Group, который, в свою очередь, владеет Warhorse Studios, официально подтвердила массовые увольнения в своих европейских офисах. При этом разработчиков Kingdom Come: Deliverance II увольнения не затронули.

Информация о сокращениях появилась ранее, когда уволенные сотрудники миланского офиса начали делиться своими историями в соцсетях. Позже стало известно, что увольнения затронули и мюнхенское подразделение — по данным источников, компания рассталась с 40 сотрудниками, что составляет около 20% штата.

В официальном заявлении на LinkedIn компания уточнила, что увольнения коснулись нескольких отделов и локаций, но подчеркнула, что дочерние студии, включая Warhorse Studios, и киноподразделение PLAION PICTURES не были затронуты.

PLAION объяснила решение необходимостью пересмотра структуры и адаптации к изменяющимся рыночным условиям, чтобы повысить устойчивость бизнеса и следовать долгосрочной стратегии.

Ранее о сокращении сотрудников также объявила другая студия Embracer GroupCrystal Dynamics, сократившая 17 человек.

5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Pastoral

Назвали наверное это очередной Реструктуризацией

3
Комментарий удален
caliskan

У тебя походу радуга головного мозга если у тебя уже Вавра радужный

15
Light of Tfuth caliskan

Ну так у него в одной игре натурал, во второй уже радужный, это может понравиться глиномесам вроде тебя

-6
Nodas

Когда про тебя забудут

1
caliskan Light of Tfuth

Ты сам выбираешь натурал он или нет. Если ты выбрал, что он не натурал, то это говорит о тебе многое

7
Light of Tfuth caliskan

Да неважно кого ты выбираешь, дело в том что Варва сам прогнулся и снял штанишки, перед теми против которых он был, не важен выбор в этой игре, а то что этот мусор присутствует в любых играх, всё остальное голимые отмазки

то это говорит о тебе многое

А о тебе горит что ты очередной любитель радуги

-4
Gridon

скорее адаптация к последствиям необдуманных трат.

0
TERMINATOR-T800

уволили походу всяких wokeнутых и lgbtшников!

0
HappyWylde

надеюсь

1