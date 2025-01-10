Эмбарго на публикацию обзоров Kingdom Come: Deliverance 2 будет снято 3 февраля

В начале января Тобиас Штольц-Цвиллинг, PR-менеджер Warhorse Studios, сообщил, что игровые издания получат ревью-коды за четыре недели до релиза средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2.
Правда, Штольц-Цвиллинг не сообщил о сроках появления первых обзоров. Но теперь стало известно, что ждать появления обзоров в ближайшее время не стоит. По данным Gamestar, сами разработчики наложили очень длительное эмбарго на их публикацию.
Различные обзоры Kingdom Come Deliverance 2 начнут выходить только 3 февраля, то есть за день до релиза игры. Так же не известно и то, когда будет снято эмбарго, хотя чаще всего это 16 или 17 часов по Москве.
В Kingdom Come: Deliverance 2 нам вновь предстоит взять на себя роль Генри из Скальца, который окажется втянутым в суматоху бушующей гражданской войны в Богемии XV века. Как заявила Warhorse Studios, игроки, которые действительно хотят увидеть все, могут рассчитывать на 80-100 часов игры. Те, кто хочет пройти только кампанию, могут рассчитывать на 50–60 часов.
Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Смысл в эмбарго, если игра хорошая, чем раньше ей натянуть петь хвалебные отзывы, тем больше о ней услышат и купят
Да уже и смысла не будет от этих рецензий. На следующий день после работы скачал и сам начал
генрих не из скалица, а из серебряной скалицы (женского рода). толмачи блт
Игра которая благодаря мне получила русский язык в России. Один Чешский блогер расскажет о функциях вибрациях дуалшока в игре. Эту игру надо купить. Она без повестки, настоящая игра которая сделана с большой любовью.
Не. Покупать не надо, так как кто-то (разработчик или издатель) настроен крайне агрессивно против нас. Это одна из немногих игр полностью запрещённая к продаже в России даже на уровне ключей и подарков. Качаем бесплатно. Мало ли, куда деньги идут за покупку этой игры, будь она хоть в 1000 раз лучше первой части.
Какие оценки думаете будут?
я думаю 7-8 из 10