ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 854 оценки

Embracer Group: второе дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет осенью, третье - до конца года

AceTheKing AceTheKing

Согласно последнему отчету Embracer Group, второе дополнение Legacy of the Forge для Kingdom Come: Deliverance 2, которое многие ожидали в конце августа после Gamescom, запланировано на осень. Учитывая предыдущие заявления разработчиков, то оно выйдет, скорее всего, в начале сентября.

Третье и финальное дополнение Mysteria Ecclesiae выйдет в праздничный сезон 2025 года (конец ноября - декабрь). В этом дополнении игрокам предстоит исследовать загадочный монастырь в Седлеце и бороться с эпидемией.

Пока неизвестно, когда разработчики покажут этот контент - вероятно, это произойдет на одной из осенних игровых презентаций.

6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
North235

Как раз подловил себя недавно на желании перепройти игру. Отличный повод )

1
sa1958

Ну и ладненько.