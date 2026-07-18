Энтузиаст создает сайт для сравнения реальных локаций Kingdom Come: Deliverance 2 с игрой

Пользователь Reddit под ником cgmarius объехал реальные места, которые стали основой для регионов Куттенберга и Сазавы в игре Kingdom Come: Deliverance 2, и создает интерактивный сайт для их сравнения.

Энтузиаст взял с собой 360-градусную камеру и отснял более 200 панорам в Чехии, после чего повторил те же самые кадры в игре, максимально точно выровняв ракурсы. Результат настолько точен, что на некоторых сравнениях реальный мир и игровой рендер почти сливаются - отличить фотографию от скриншота можно разве что по припаркованным машинам.

Регион Куттенберга (в реальности - чешский город Кутна-Гора) уже почти готов и будет включать около 165 локаций. По Сазаве энтузиаст также объехал все именованные места, но панорамы пока не обработаны - там ожидается ещё 70-100 точек. Замок Троски пришлось пропустить из-за плохого прогноза погоды, но автор надеется вернуться туда этим летом.

Проект появился не на пустом месте - вокруг Кутна-Горы уже сложилась целая туристическая индустрия для поклонников игры: местные операторы продают экскурсии по местам из KCD2, а предприимчивые фанаты создали GPS-квест, стартующий у знаменитой Седлецкой костницы.

Студия Warhorse Studios и сама поддерживает интерес к реальным прототипам - весной во время распродажи в Steam разработчики перечисляли по доллару с каждой проданной копии первой игры на реставрацию замка Пирштейн, который в игре служит домом для Индро. Удалось собрать более 65 тысяч долларов.

Сейчас проект уперся в неожиданную проблему - у сайта пока нет названия. Использовать в адресе или названии ресурса слова Kingdom Come или аббревиатуру KCD нельзя по очевидным причинам, а подходящего варианта автору в голову не приходит. Он просит сообщество предложить идеи и обещает указать автора лучшего названия на сайте, а также дать ему ранний доступ к новым регионам.

Ресурс будет бесплатным и без рекламы, а автор уже получил внимание Warhorse Studios - разработчики заметили проект и пообещали показать его команде.