"Эпоха разработки с сотнями сотрудников и многомиллионными бюджетами уходит в прошлое": Даниэль Вавра рад появлению ИИ

Создатель Kingdom Come: Deliverance и Mafia Даниэль Вавра считает, что индустрия видеоигр переживает масштабную трансформацию. По его словам, времена, когда сотни или тысячи человек годами работали над одной игрой с бюджетом в десятки миллионов долларов, постепенно уходят.

Вавра признаётся, что прекрасно знает, насколько тяжело руководить разработкой одного проекта на протяжении 14 лет, удерживая в офисе команду из 300 человек и постоянно думая о бюджете в $50 млн. Поэтому он искренне рад грядущим переменам.

Разработчик сравнил происходящее с эпохой, когда музыкальная индустрия пыталась запретить MP3, а актёры немого кино не верили в будущее звуковых фильмов. Однако нынешние изменения, по его мнению, будут куда масштабнее.

Если вы всё ещё живёте в мире, где ожидаете увидеть нечто подобное, вас ждёт большой сюрприз. Этого мира больше не существует. Наслаждайтесь переменами — в конечном счёте, вы всё равно будете ассимилированы.