"Эпоха разработки с сотнями сотрудников и многомиллионными бюджетами уходит в прошлое": Даниэль Вавра рад появлению ИИ

Создатель Kingdom Come: Deliverance и Mafia Даниэль Вавра считает, что индустрия видеоигр переживает масштабную трансформацию. По его словам, времена, когда сотни или тысячи человек годами работали над одной игрой с бюджетом в десятки миллионов долларов, постепенно уходят.
Вавра признаётся, что прекрасно знает, насколько тяжело руководить разработкой одного проекта на протяжении 14 лет, удерживая в офисе команду из 300 человек и постоянно думая о бюджете в $50 млн. Поэтому он искренне рад грядущим переменам.
Разработчик сравнил происходящее с эпохой, когда музыкальная индустрия пыталась запретить MP3, а актёры немого кино не верили в будущее звуковых фильмов. Однако нынешние изменения, по его мнению, будут куда масштабнее.
Если вы всё ещё живёте в мире, где ожидаете увидеть нечто подобное, вас ждёт большой сюрприз. Этого мира больше не существует. Наслаждайтесь переменами — в конечном счёте, вы всё равно будете ассимилированы.
Кабан Кабаныч мечтает об очередном сокращении издержек и увеличении прибыли). Я хз, конечно, куда придёт игропром хотя бы через несколько лет, но от нейрослопа тошнит уже сейчас - арты, тексты, музыка и прочая художка, сделанная нейронкой сходу бросается в глаза. Кодинг, ясное дело, без нейронок уже не обойдётся, но остальное вызывает неслабое отторжение среди многих игроков.
МP3 не генерировала музыку, используя выученные назубок мелодии конкурентов, а звуковое кино не отменило актерскую игру. Какое-то ограниченное сокращение штатов и расходов без ущерба производству ИИ, конечно, позволит провести, но чем меньше человеческого труда будет вкладываться в конечный продукт, тем более одинаковыми и шаблонными будут производимые игры. Создание игры - творческий процесс, а не механический, это не тоже самое, что заменить посудомойку посудоемочной машиной, или колбасника - аппаратом по набивке колбас.
В общем, я не удивлен что из Вархорса в СDPR сбежали несколько ключевых разработчиков, пока Вавра мечтает о том, как нейронки будут ему писать квесты про переноску ящиков.
Ну ему к Свину надо.
Тот так же хочет всё через ИИ делать. Думает, что сможет сидеть один в своей фирме и одной кнопкой создавать игры.
Ну, надеюсь, такие умники потерпят неудачу, а потом будут ныть и потеряют ещё больше, чем заработают.