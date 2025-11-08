"Эта игра изменила мою жизнь": исполнитель роли Яна Птачека заявил, что многим обязан Kingdom Come: Deliverance 2

Актер Люк Дейл, подаривший внешность и голос одному из самых ярких персонажей Kingdom Come: Deliverance 2 - Яну Птачеку, стал новым примером того, как видеоигры кардинально меняют жизни не только игроков, но и самих создателей.

Хотя Дейл участвовал еще в первой части, именно сиквел стал для него прорывным и возвел в ранг настоящей звезды игровой индустрии. Влияние проекта на его карьеру было настолько велико, что он с уверенностью заявил в интервью чешскому изданию CzechCrunch: "Эта игра изменила мою жизнь" .

Игра не только прославила его как актера, но и открыла для него мир стриминга. Сейчас Дейл - успешный стример с 63 тысячами подписчиков на Twitch. Его канал на YouTube собрал 148 тысяч подписчиков, а на TikTok за ним следят около 178 тысяч человек. Интересно, что до выхода KCD его вообще не интересовал такой формат общения с аудиторией.

Актер также охотно делится закулисными историями. Одной из самых сложных, по его словам, была сцена в бане, где его персонаж сидит пьяный в чане с Индржихом.

Одна из самых сложных сцен была в бане, где мы с Индро сидим в чане. Мне нужно было сыграть пьяного Птачека, но я все время думал: "Это слишком банально, неужели кто-то в это поверит?" Помню, как Дэн Вавра сказал мне: "Будь более пьяным. Ты недостаточно пьян. Ты выпил уйму вина, на дворе четыре часа утра". Тогда я выложился по полной и играл еще более драматично, в итоге получилась абсурдно преувеличенная игра.

Остается вопрос, подарит ли ему серия Kingdom Come: Deliverance еще одну возможность блеснуть? Пока детали будущего проекта держатся в секрете, и хотя, по словам разработчиков, история Индржиха закончена, история Яна Птачека может заслужить продолжения.