"Эта игра изменила мою жизнь": исполнитель роли Яна Птачека заявил, что многим обязан Kingdom Come: Deliverance 2

Актер Люк Дейл, подаривший внешность и голос одному из самых ярких персонажей Kingdom Come: Deliverance 2 - Яну Птачеку, стал новым примером того, как видеоигры кардинально меняют жизни не только игроков, но и самих создателей.
Хотя Дейл участвовал еще в первой части, именно сиквел стал для него прорывным и возвел в ранг настоящей звезды игровой индустрии. Влияние проекта на его карьеру было настолько велико, что он с уверенностью заявил в интервью чешскому изданию CzechCrunch: "Эта игра изменила мою жизнь" .
Игра не только прославила его как актера, но и открыла для него мир стриминга. Сейчас Дейл - успешный стример с 63 тысячами подписчиков на Twitch. Его канал на YouTube собрал 148 тысяч подписчиков, а на TikTok за ним следят около 178 тысяч человек. Интересно, что до выхода KCD его вообще не интересовал такой формат общения с аудиторией.
Актер также охотно делится закулисными историями. Одной из самых сложных, по его словам, была сцена в бане, где его персонаж сидит пьяный в чане с Индржихом.
Одна из самых сложных сцен была в бане, где мы с Индро сидим в чане. Мне нужно было сыграть пьяного Птачека, но я все время думал: "Это слишком банально, неужели кто-то в это поверит?" Помню, как Дэн Вавра сказал мне: "Будь более пьяным. Ты недостаточно пьян. Ты выпил уйму вина, на дворе четыре часа утра". Тогда я выложился по полной и играл еще более драматично, в итоге получилась абсурдно преувеличенная игра.
Остается вопрос, подарит ли ему серия Kingdom Come: Deliverance еще одну возможность блеснуть? Пока детали будущего проекта держатся в секрете, и хотя, по словам разработчиков, история Индржиха закончена, история Яна Птачека может заслужить продолжения.
Хорошо теперь главное не останавливаться. И найти себя не только в этой серии игр, но и других. Актёр должен быть актёром.
Жаль что его персонажа во второй части превратили в педора
В игре вы сами решаете быть ему "заднеприводным" или нет.
Так от Птачека ничего не зависит, он в любом случае ждет на кровати в красных труселях. Это гг решает, отжарить его или нет.
Нужно больше таких решений. Например, могли опционально добавить Индро между ног еще одну промежность, вдруг кому пригодилась бы. Вас же не заставляют ей пользоваться, пусть будет.
Ну, каминг-аутом сейчас никого не удивишь, особенно в Европе.
Хватит этих однотипных скучных историй по таким же локациям с закосом под реализм. Где весь геймплей сводится к путешествиям по полям и лесам, прям как у синего трактора. И разнообразить его (путешествие) можно только кривой боевкой, смыванием вони в бочке, починкой износившихся калош и тесака, а также зельеварением, чтобы можно было нормально сохраниться.
Была небольшая надежда на ДЛС, но и там задушили рутиной.
Я всю игру хотел в лицо дать Птачеку за его удивительные приключения.
Жду продолжения приключения Индро и его бро Птачека. Спасать прынца от порки розгами.
Игра изменила жизнь потому что он получил зарплату и 148 тысяч подписчиков на ютубе? Невероятное достижение. Жаловаться на сложность игры пьяного в чане это вообще комедия, актер открыл для себя базовые задачи своей профессии. Человек просто монетизирует свою единственную удачную роль пока есть возможность, вот и вся глубина истории.
Кто бы сомневался.
ещё бы...денюжка нраицо...меняет быт