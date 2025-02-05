"Это не просто работа, а нечто большее": голос Индро о Kingdom Come: Deliverance 2 и личном пути длиной в 10 лет

Актер Люк Дейл, исполнивший главного героя Kingdom Come: Deliverance 2 — Индро (Индржиха), назвал выход игры одним из важнейших событий не только в своей карьере, но в жизни. В своем обращении он подчеркнул, что этот проект давно стал для него чем-то большим, чем просто работа.

Вы можете подумать: 'Но, Люк, это же просто работа!' Но для меня это нечто гораздо большее.

— написал он в соцсетях.

Все потому что Люк Дейл озвучивает Индро уже десять лет, начиная с первой части Kingdom Come: Deliverance. По его словам, участие в проекте стало не только профессиональным вызовом, но и важной частью его жизни. Дейл также признался, что Kingdom Come поддерживала его в трудные времена, помогая справляться с личными кризисами и возвращая вдохновение к профессии.

Работа над этим персонажем стала для меня настоящим актерским мастер-классом. Немногие получают возможность так долго проживать роль

— отметил актер.

Голос главного героя отдельно поблагодарил сообщество Kingdom Come, подчеркнув, что именно поддержка игроков и их активность сделали этот путь особенно важным и увлекательным. Как и другие геймеры, актер уже в скором времени лично отправится проходить Kingdom Come: Deliverance 2, а в этот момент обещает делиться интересными деталями с производства RPG.

Ваши обсуждения, мемы, комментарии — все это приносило мне огромную радость. Я старался взаимодействовать с вами как можно больше и рад, что у нас это получилось.

— написал Дейл.

Warhorse Studios смогла избежать проблем с производительностью, которые нередко встречаются в современных играх. Разработчики заранее позаботились о том, чтобы Kingdom Come: Deliverance 2 не страдала от подтормаживаний на ПК и размытых текстур на консолях.

У авторов вышла огромная игра, которая полна сложных механик и множества нюансов. Разобраться в них поможет серия гайдов, которые можно найти по этой ссылке.