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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 662 оценки

"Это не просто работа, а нечто большее": голос Индро о Kingdom Come: Deliverance 2 и личном пути длиной в 10 лет

Gutsz
Новости

Актер Люк Дейл, исполнивший главного героя Kingdom Come: Deliverance 2 — Индро (Индржиха), назвал выход игры одним из важнейших событий не только в своей карьере, но в жизни. В своем обращении он подчеркнул, что этот проект давно стал для него чем-то большим, чем просто работа.

Вы можете подумать: 'Но, Люк, это же просто работа!' Но для меня это нечто гораздо большее.

— написал он в соцсетях.

Все потому что Люк Дейл озвучивает Индро уже десять лет, начиная с первой части Kingdom Come: Deliverance. По его словам, участие в проекте стало не только профессиональным вызовом, но и важной частью его жизни. Дейл также признался, что Kingdom Come поддерживала его в трудные времена, помогая справляться с личными кризисами и возвращая вдохновение к профессии.

Работа над этим персонажем стала для меня настоящим актерским мастер-классом. Немногие получают возможность так долго проживать роль

— отметил актер.

Голос главного героя отдельно поблагодарил сообщество Kingdom Come, подчеркнув, что именно поддержка игроков и их активность сделали этот путь особенно важным и увлекательным. Как и другие геймеры, актер уже в скором времени лично отправится проходить Kingdom Come: Deliverance 2, а в этот момент обещает делиться интересными деталями с производства RPG.

Ваши обсуждения, мемы, комментарии — все это приносило мне огромную радость. Я старался взаимодействовать с вами как можно больше и рад, что у нас это получилось.

— написал Дейл.

Warhorse Studios смогла избежать проблем с производительностью, которые нередко встречаются в современных играх. Разработчики заранее позаботились о том, чтобы Kingdom Come: Deliverance 2 не страдала от подтормаживаний на ПК и размытых текстур на консолях.

Kingdom Come: Deliverance 2 не будет раздражать подмораживанием на ПК и мыльной картинкой на консолях

У авторов вышла огромная игра, которая полна сложных механик и множества нюансов. Разобраться в них поможет серия гайдов, которые можно найти по этой ссылке.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Котян Сутоевич
Актер Люк Дейл, исполнивший главного героя Kingdom Come: Deliverance 2 — Индро (Индржиха)

Вообще-то, Индржиха играл и озвучил Том МакКэй, а Люк Дейл - Яна Птачека. В погоне за бонусами и между клепанием копипаст некогда было свою "писульку" проверять?)

3
СнопакДоминатор
личном пути длиной в 10 лел

Лол

0
MORDORR

У вас опечатка в слове 'лул'.

0
psychx

Кто нибудь знает сколько длилось разработка?

0
XalimoV

Ну первая вышла в 2018, игра сразу заявлялась как трилогия так что думаю они почти сразу начали делать вторую.

Получается лет 5-6 лет.

1
Алекс Рейлор

7 лет

0
Валерий Юриков

Это хвалебный, следующий пост получается будет про запрещенку и отмену игры, верно?

-2
Madiark

Хенри а не индрижка

-2
Life Basics

Да по барабану на его голос, он не русский

-3
Space marine286

Я конечно не сомневаюсь в прекрасности игры и труда разрабов, актеров и т.д., но омрачает, что студией руководит неадекват и лицемер, который еще в добавку свои принципы попустил.

-4