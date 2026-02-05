"Это неизбежное будущее": создатель Kingdom Come: Deliverance предрекает революцию в кино и играх благодаря ИИ

Пока игровая общественность всё еще активно обсуждает этичность использования нейросетей, а актеры озвучки называют голосовые клоны "воровством", один из самых прямолинейных ветеранов индустрии решил высказаться поперек общего тренда. Даниэль Вавра, творческий директор студии Warhorse и создатель серии Kingdom Come: Deliverance, заявил, что сопротивление технологическому прогрессу бесполезно, а искусственный интеллект — это не угроза искусству, а мощнейший инструмент независимости.
Поводом для громкого заявления стал фанатский трейлер по книге «Путь королей» Брэндона Сандерсона. Видео, созданное одним человеком всего за два дня с помощью новой модели Kling 3.0, демонстрирует пугающе реалистичную картинку. Вавра прокомментировал увиденное в свойственной ему манере:
Все ненавидят ИИ (ну, вообще-то не все). Но я же говорил вам, что это неизбежное будущее. Ненавидьте меня сколько хотите. Это правда... Кино- и игровая индустрия больше никогда не будут прежними. Вы можете воспринимать это как "game over" или как возможность для каждого делать крутые вещи без огромных денег корпораций.
— написал разработчик.
Тот самый ролик, созданный в Kling 3.0:
Вавра уверен, что технологии позволят авторам реализовывать свои идеи быстрее и дешевле. Когда в комментариях один из пользователей упрекнул его в желании упростить работу в ущерб «искусству», геймдизайнер привел любопытную аналогию:
Мое "искусство" — это всего лишь материализация моих мыслей... Это то же самое, как если бы вы сказали, что вождение машины — это неестественное жульничество, чтобы добраться куда-то быстрее, и единственные люди, которые "по-настоящему" прибывают в пункт назначения, — это те, кто идут пешком.
Также в переписке с фанатами Вавра затронул будущее самой серии Kingdom Come. На вопрос о возможности вести динамичные диалоги с NPC через микрофон на исторические темы, Даниэль ответил обнадеживающе: «Скоро. Очень скоро. И, скорее всего, даже на архаичном языке, если пожелаете. Единственным ограничением сейчас остается только железо».
Разработчик также поправил скептиков, считающих, что до качественной актерской игры от ИИ осталось 5-10 лет. По мнению Вавры, речь идет о «5-10 месяцах, или даже неделях».
Во-первых, я не вполне понимаю, что чувак имеет в виду, когда говорит о своих идеях. Нейросети генерят контент, состоящий исключительно из чужих идей. И во-вторых, когда в пузырь перестанут закачивать триллионы, то очень быстро выяснится, что стоимость эксплуатации ЦОД очень и очень велика. И платить за это смогут лишь единицы.
О как, получается Нейросети ни чем от нас не отличаются, ведь большинство людей используют чужие идеи, в том или ином виде, не важно это музыка, книги, фильмы или ещё что то, уже все было придумано до нас, мы их только адаптируем, меняем или скрещиваем, ну и т д... только в больших объемах.
"Ничем" пишется вместе.
Что было придумано до нас? Когда появилась Металлика, это тоже было придумано до них? Топовые музыканты, художники, артисты, писатели потому и стали великими, потому что предлагали своё.
Пока практически все, что генерит ИИ - это кривой кусок дерьма, не понимаю как за такой недо технологией может быть будущее.
Скорее просто ты не разбираешься и не понимаешь на что нужно смотреть.
И становится понятно, что человек не понимает как работают генеративные нейросети
Тут уж скорее либо бурда из автомата, либо кофе сваренное вручную по авторскому рецепту
Логично, когда открыли фильмы, случилась революция театра. Потом добавили звук, и это все поменяло. Потом цвет, потом практические эффекты, потом 3д графика, все это меняло фильмы, странно думать, что ии не изменит
Ты глянь «живые» спецэффекты из ужастиков 80-ых, Живая Мертвечина, Демоны 1-2, 3Д/ИИ даже рядом не валялись.
Нейронка это всего лишь инструмент, такой же как движки по созданию спецэффектов. Уже сейчас многие моменты выглядят лучше с помощью ИИ, чем это создавалось бы вручную. А в некоторых моментах это выглядит более живо и естественно, чем в реальной жизни. Инквизиторам и мракобесам придётся это принять.
И конечно же будут примеры тех самых моментов?
Для меня все сгенерированные видео выглядят пустыми. После просмотра никаких эмоций, словно посмотрел в пустоту. Ничего нет за этими видео. Никакого видения художника, вложенных эмоций или цели.