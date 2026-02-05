"Это неизбежное будущее": создатель Kingdom Come: Deliverance предрекает революцию в кино и играх благодаря ИИ

Пока игровая общественность всё еще активно обсуждает этичность использования нейросетей, а актеры озвучки называют голосовые клоны "воровством", один из самых прямолинейных ветеранов индустрии решил высказаться поперек общего тренда. Даниэль Вавра, творческий директор студии Warhorse и создатель серии Kingdom Come: Deliverance, заявил, что сопротивление технологическому прогрессу бесполезно, а искусственный интеллект — это не угроза искусству, а мощнейший инструмент независимости.

Поводом для громкого заявления стал фанатский трейлер по книге «Путь королей» Брэндона Сандерсона. Видео, созданное одним человеком всего за два дня с помощью новой модели Kling 3.0, демонстрирует пугающе реалистичную картинку. Вавра прокомментировал увиденное в свойственной ему манере:

Все ненавидят ИИ (ну, вообще-то не все). Но я же говорил вам, что это неизбежное будущее. Ненавидьте меня сколько хотите. Это правда... Кино- и игровая индустрия больше никогда не будут прежними. Вы можете воспринимать это как "game over" или как возможность для каждого делать крутые вещи без огромных денег корпораций.

— написал разработчик.

Тот самый ролик, созданный в Kling 3.0:

Вавра уверен, что технологии позволят авторам реализовывать свои идеи быстрее и дешевле. Когда в комментариях один из пользователей упрекнул его в желании упростить работу в ущерб «искусству», геймдизайнер привел любопытную аналогию:

Мое "искусство" — это всего лишь материализация моих мыслей... Это то же самое, как если бы вы сказали, что вождение машины — это неестественное жульничество, чтобы добраться куда-то быстрее, и единственные люди, которые "по-настоящему" прибывают в пункт назначения, — это те, кто идут пешком.

Также в переписке с фанатами Вавра затронул будущее самой серии Kingdom Come. На вопрос о возможности вести динамичные диалоги с NPC через микрофон на исторические темы, Даниэль ответил обнадеживающе: «Скоро. Очень скоро. И, скорее всего, даже на архаичном языке, если пожелаете. Единственным ограничением сейчас остается только железо».

Разработчик также поправил скептиков, считающих, что до качественной актерской игры от ИИ осталось 5-10 лет. По мнению Вавры, речь идет о «5-10 месяцах, или даже неделях».