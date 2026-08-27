Фанат Kingdom Come: Deliverance 2 пешком прошёл Чехию, чтобы доказать точность мира игры

Фанат Kingdom Come: Deliverance 2 решил проверить, насколько точно Warhorse воссоздала средневековую Чехию, и ради этого отправился исследовать реальные места из игры пешком. Результатом стал интерактивный проект KingdomCompare, где можно сравнивать панорамы игровых локаций с их современными аналогами.

Автор проекта лично путешествует по Чехии, фотографирует реальные города, деревни и достопримечательности, а затем совмещает снимки с панорамами из Kingdom Come: Deliverance 2. Для игровых изображений он делает серию скриншотов в фоторежиме, собирает их в полноценную 360-градусную панораму и выравнивает её с фотографией реального места.

Особенно впечатляет то, насколько часто совпадают детали. Проект уже получил одобрение самой Warhorse и пока полностью охватывает регион Куттенберга. Позже автор хочет добавить Троски из второй части и Сазаву из первой.

Полного совпадения, конечно, нет: разработчикам пришлось значительно сжать расстояния между городами и поселениями, иначе путешествие по игровому миру действительно занимало бы несколько недель. Кроме того, за 600 лет реальные места сильно изменились.

Тем не менее KingdomCompare показывает, насколько серьёзно Warhorse подошла к исторической достоверности. Причём фанату пришлось проделать немалую работу: помимо пеших путешествий по Чехии, он вручную обрабатывает фотографии, убирает людей и тени, собирает панорамы и буквально по точкам сопоставляет их с игровым миром.