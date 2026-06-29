Фанат Kingdom Come: Deliverance исправил одну из самых странных деталей сюжета - Warhorse высоко оценила работу

Kingdom Come: Deliverance давно считается одной из самых достоверных исторических RPG, где разработчики Warhorse Studios уделили огромное внимание архитектуре, быту, оружию и реальным событиям Богемии XV века. Однако один элемент повествования многие годы вызывал вопросы даже у поклонников игры — официальные временные рамки основной истории.

В эпилоге первой Kingdom Come: Deliverance Ян Птачек упоминает, что знаком с Индржихом всего пару недель. Если воспринимать эти слова буквально, получается, что всего за четырнадцать дней сын простого кузнеца успел пережить разорение Скалицы, оправиться после тяжёлых ранений, освоить искусство владения мечом, заслужить доверие дворян и принять участие в ряде важнейших политических и военных событий. Для игры, которая делает ставку на реализм, подобная скорость развития героя выглядит весьма неправдоподобно.

Именно поэтому поклонник серии под ником Paul решил восстановить хронологию событий самостоятельно. Он составил подробный календарь, в котором попытался определить, сколько времени действительно занимает путешествие Индржиха, если учитывать сюжетные события, переходы между локациями, вынужденный отдых, лечение после ранений и прочие обязательные этапы истории.

Особое внимание автор уделил первым дням после побега из Скалицы. По его расчётам, Индржих провёл около двух недель в постели, восстанавливаясь после тяжёлых травм и инфекции. Затем Paul последовательно проанализировал продолжительность каждого сюжетного задания, оценил время на дорогу между поселениями и даже учёл события, которые в игре происходят за кадром. В результате его календарь растянул основную историю более чем на два месяца — срок, который выглядит значительно убедительнее официально озвученных двух недель.

Сам автор признаёт, что подобные расчёты неизбежно остаются субъективными. Kingdom Come: Deliverance предлагает множество вариантов прохождения, игрок может провалить проверку навыка, задержаться из-за случайных встреч или отвлечься на побочные занятия. Кроме того, внутриигровой счётчик времени не всегда корректно отражает происходящее. Например, он не учитывает двухнедельное восстановление героя после начала игры, а также фактически пропускает некоторые события, включая попойку с Годвином, второе свидание с Терезой и встречу с Йостом.

Любопытно, что работа поклонника привлекла внимание самой Warhorse Studios. Официальный аккаунт разработчиков с юмором отметил, что на данный момент Paul, возможно, организовал хронологию игры даже лучше, чем сама команда. Такой комментарий можно считать своеобразным признанием того, что найденная фанатом несостыковка действительно существует.

Воодушевлённый реакцией студии, Paul даже решил подать заявку на работу в Warhorse. И если разработчики действительно ценят столь внимательное отношение к деталям, у автора необычного исследования появился вполне реальный шанс превратить любовь к Kingdom Come: Deliverance в профессиональную карьеру.