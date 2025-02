Геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 считает разнообразие геймплея важнее продолжительности в играх

У ведущего геймдизайнера Warhorse Studios Ондржея Биттнера состоялось интервью, в котором он поделился своими мыслями касательно продолжительности современных игр.

Биттнейр считает, что игры должны делать ставку на разнообразные и глубокие механики, а не на раздутую продолжительность:

Я думаю игроки начинают осознавать, что продолжительность игры не так важна. Гораздо важнее чтобы каждая игровая сессия была уникальной. Если игра длится 150 часов, но каждый раз ты делаешь одно и то же, то это быстро надоест. Чем более глубокие механики в игре, тем больше оригинального контента в ней.

По словам Биттнера, каждая игровая сессия в Kingdom Come: Deliverance 2 дарит игроку уникальное приключение, в котором игрок сперва крадёт чьи-то сапоги, затем гуляет по барам, охотится на бандитов, а заканчивается всё, к примеру, расследованием убийства. Так как все эти активности очень разнообразные, то игрок не успевает заскучать, и ему уже становится не так важно сколько длится игра - 50 или 100 часов.

Биттнер привел несколько примеров продолжительных игр с качественным наполнением контентом:

В Elden Ring довольно простые механики, зато в игре огромное количество секретов, а структура уровней настолько продуманная, что игрок постоянно находит что-то новое. В свою очередь игры серии Zelda делают ставку на потрясающие механики.



Я думаю это хорошо и для игровой индустрии и для игроков, когда развлечения становятся более качественными, а не просто растянутыми за счет повторяющихся элементов.

Биттнер считает, что Kingdom Come: Deliverance 2, несмотря на наличие глубоких механик, получилась довольно дружелюбной к игрокам по меркам хардкорных игр. В случае с Elden Ring, к примеру, Биттнер честно признался, что не смог пройти игру FromSoftware, поскольку у него не получается хорошо сражаться и игра является для него слишком сложной.

Согласно сервису How Long To Beat, на основной сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 игроку понадобится порядка 25 часов, а на основной сюжет и дополнительные задания уже около 105 часов. В среднем игроки тратят на прохождение игры порядка 65 часов.