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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 140 оценок

Геймеры просят убрать из Kingdom Come 2 раздражающую механику

Simple Jack
Новости

Фанаты Kingdom Come 2 обратились к студии Warhorse и попросили убрать из сиквела раздражающую многих механику при ведении боя. Речь идет об идеальных парированиях.

В оригинальной Kingdom Come идеальное парирование можно было сделать, если заблокировать удар врага в самом начале анимации. В таком случае главный герой мог не только отразить удар, но и нанести контратаку. В свою очередь, враги могут сделать то же самое.

Идеальные парирования открывались не сразу, поэтому и враги этими приемами пользоваться не могли. Но с их появлением бои вынуждали игрока выжидать атаки оппонента. Потому что большую часть ударов героя могли отразить и нанести ему урон в ответ. В итоге боевая система поощряла защиту, а не нападение.

Фанаты хотят, чтобы разработчики обратили внимание на эту проблему, и переработали механику или вовсе убрали из игры. Ведь в Kingdom Come есть масса других интересных боевых приемов вроде комбо-ударов, но пользоваться ими не имеет никакого смысла.

Kingdom Come: Deliverance 2 станет прямым продолжением оригинала, а главным героем вновь выступит Индржих. Игра будет в два раза больше первой части.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PlayStation и Xbox Series X/S в 2024 году.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
AndSmart

Еще клинч имба, тупо подходишь в упор к противнику и автоматически прижимаешься к нему спамиш ктопку удара и отпинываеш его ногой и сразу наносишь удар мечом по голове. Так повторяешь 2-5 раз до победы над врагом.

6
-zotik-

Это при купленом перке. Без его и тебе настучать могут))

0
AGS37

хе-хе, я так почти всю игру прошёл))

0
Despot_Aspid
Игра будет в два раза больше первой части.

А можно не больше, но интереснее. А то в 99% случаев после таких новостей мы и получаем 100500км^2 скуки и уныния. "Нинадо так делать!!!"(С)

2
001fess

Первая часть в 2к на фуллхд на экстремальных настройках смотрится очень хорошо, но оптимизация в игре ужасная до сих пор. Что будет во 2 части страшно представить.

1
Руслан Сафин

Ну типа да, побеждать на одной кнопке, главное в тайминг попадай

0
-zotik-

Какие то рукожопы

0
UndeniableDzvinka

Зачем убирать, вроде все логично. Без защиты в этом симуляторе делать нечего. Какой то боксер говорил, что одного пропущенного удара достаточно для нокаута. Защита и выматывание противника и есть стратегия.

-2
Swit-vlad

Для меня лично бесила загрязнение одежды вечная при прохождении))

-3
Ниалот Нзотович

Вовсе оно не мешает, купальни повсюду есть, а еще есть перк на бесплатную мойку, хотя они и так берут копейки. К тому же ГГ в крови может неплохо угрожать, я особо мылся только перед переговором с рыцарем, сами понимаете каким, ибо жалко его убивать.

1
hollo0w

Cамая тупая механика это сохранение с помощью шнапса 🤦‍♂️

-4
-zotik-

Это забавная механика и не напрягает

-1
Antoxanotdance

Топ механика, хомячки привыкли играть в игры от сони и жать просто одну кнопку, затыкивать врагов без какого либо сопротивления, а комбо придумали видимо просто для галочки))

-6
Wing42

Так "идеальное парирование" это и есть та самая press X to win, которую по твоим же словам так любят игроки от соней. А потом ты говоришь топ механика, фехтовальщик херов :D

0
Antoxanotdance Wing42

надо еще попасть в неё и изучить, иди на жестком режиме поиграй, тебя 10/10 без головы оставят)) не обязательно ей пользоваться, в бою много приемов чтобы победить врага, но люди выбирают самый легкий а потом ноют на это

-1
-zotik-

Херню несешь

0