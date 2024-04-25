Геймеры просят убрать из Kingdom Come 2 раздражающую механику

Приготовьтесь погрузиться в мир средневековой Богемии с ролевым экшеном Kingdom Come: Deliverance 2. Игра перенесёт вас в самое сердце бурных событий XV века, в эпоху кровопролитной Богемской войны. Вы окажетесь в роли простого человека по имени Индржих из Скалицы, чья жизнь круто меняется под влиянием невероятных обстоятельств.
Индржих начинал свой путь скромным кузнецом, но судьба уготовила ему иную стезю. Движимый жаждой отмщения за предательство, он отправляется в опасное путешествие по прекрасным, но жестоким землям средневековой Богемии. На своём пути Индржих столкнётся с множеством испытаний, повстречает ярких персонажей и раскроет тёмные тайны, скрытые за фасадом королевского двора. Его история — это история превращения из простого честолюбивого солдата в бесстрашного мятежника, готового бросить вызов самым могущественным силам своего времени.
Трагическая гибель родителей становится отправной точкой в судьбе юного Индржиха. Потеряв самых близких людей, он клянётся отомстить виновным и восстановить справедливость. Но месть — это лишь начало его эпического приключения. Индржиху предстоит столкнуться с грозным противником — королём Венгрии Сигизмундом, прозванным Рыжим Лисом за свою хитрость и коварство. Заручившись поддержкой могущественных союзников, Сигизмунд представляет серьёзную угрозу для всей Богемии. Только Индржих, объединив вокруг себя верных соратников и используя все свои навыки и мужество, сможет дать отпор тирану и изменить ход истории.
В Kingdom Come: Deliverance 2 каждое ваше решение будет иметь последствия, формируя уникальную историю Индржиха. От ваших действий зависит не только судьба главного героя, но и отношение к нему других персонажей. Вам предстоит определить нравственную позицию героя в разворачивающихся событиях. Будете ли вы благородным защитником справедливости или безжалостным мстителем — выбор за вами. А ещё вы сможете настроить внешность Индржиха по своему вкусу, развивать его навыки и подбирать подходящую экипировку.
Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 уделили огромное внимание исторической достоверности, чтобы подарить вам незабываемое путешествие в Богемию XV века. У вас будет возможность в полной мере ощутить дух этой эпохи, исследуя детально проработанный мир игры. Прогуляйтесь по оживлённым городским улочкам, пообщайтесь с колоритными персонажами из разных сословий — от простых крестьян до знатных дворян. Или отправьтесь в путешествие по обширным сельским просторам, где вас ждут таверны с хмельными напитками, купальни для отдыха, величественные замки и многое другое. Каждая деталь игрового мира тщательно воссоздана, чтобы обеспечить максимальное погружение в атмосферу Средневековья.
И разумеется, вторая часть вновь порадует вас правдоподобными баталиями. Звон стали, лязг доспехов и крики сражающихся — всё это будет сопровождать вас на полях битв. Игра предлагает широкий выбор исторически достоверного оружия и разнообразные боевые стили. Вы можете сражаться в качестве пешего воина, умело орудуя мечом или мощным ударным оружием. Или, возможно, вы предпочтёте вступить в бой верхом на боевом коне, сметая врагов на своём пути. А для любителей скрытности есть возможность наносить смертоносные удары из теней или поражать противников на расстоянии с помощью лука. Выберите свой стиль боя и покажите всем, на что способен Индржих из Скалицы.
Еще клинч имба, тупо подходишь в упор к противнику и автоматически прижимаешься к нему спамиш ктопку удара и отпинываеш его ногой и сразу наносишь удар мечом по голове. Так повторяешь 2-5 раз до победы над врагом.
Это при купленом перке. Без его и тебе настучать могут))
хе-хе, я так почти всю игру прошёл))
А можно не больше, но интереснее. А то в 99% случаев после таких новостей мы и получаем 100500км^2 скуки и уныния. "Нинадо так делать!!!"(С)
Первая часть в 2к на фуллхд на экстремальных настройках смотрится очень хорошо, но оптимизация в игре ужасная до сих пор. Что будет во 2 части страшно представить.
Ну типа да, побеждать на одной кнопке, главное в тайминг попадай
Какие то рукожопы
Зачем убирать, вроде все логично. Без защиты в этом симуляторе делать нечего. Какой то боксер говорил, что одного пропущенного удара достаточно для нокаута. Защита и выматывание противника и есть стратегия.
Для меня лично бесила загрязнение одежды вечная при прохождении))
Вовсе оно не мешает, купальни повсюду есть, а еще есть перк на бесплатную мойку, хотя они и так берут копейки. К тому же ГГ в крови может неплохо угрожать, я особо мылся только перед переговором с рыцарем, сами понимаете каким, ибо жалко его убивать.
Cамая тупая механика это сохранение с помощью шнапса 🤦♂️
Это забавная механика и не напрягает
Топ механика, хомячки привыкли играть в игры от сони и жать просто одну кнопку, затыкивать врагов без какого либо сопротивления, а комбо придумали видимо просто для галочки))
Так "идеальное парирование" это и есть та самая press X to win, которую по твоим же словам так любят игроки от соней. А потом ты говоришь топ механика, фехтовальщик херов :D
надо еще попасть в неё и изучить, иди на жестком режиме поиграй, тебя 10/10 без головы оставят)) не обязательно ей пользоваться, в бою много приемов чтобы победить врага, но люди выбирают самый легкий а потом ноют на это
Херню несешь