Геймеры тоже недооценили Kingdom Come Deliverance 2 - игра стала самой большой неудачницей 2025 года

Начало 2026 года принесло горькое разочарование поклонникам Индржиха из Скалицы. После того, как Kingdom Come: Deliverance 2 вернулась с пустыми руками с церемонии The Game Awards 2025, сообщество возлагало большие надежды на Steam Awards.
Утверждалось, что, поскольку победа определяется самими игроками, а не экспертами индустрии, историческая RPG от Warhorse Studios в конечном итоге должна одержать победу. К сожалению, реальность оказалась жестокой — игра не получила ни одной награды, включая «Игру года» и «Выдающийся сюжет», став, по мнению многих наблюдателей, самой большой неудачницей года.
Однако среди умеренных фанатов преобладает мнение, что коммерческий успех и высокое качество игры не всегда приводят к популярности. Многие игроки на Reddit скромно признают, что KCD2 просто слишком хардкорна, чтобы превзойти мейнстримовые игры — что не меняет того факта, что она действительно была недооценена публикой, несмотря на высокие продажи и восторженные отзывы.
Warhorse, с её упором на экстремальный реализм и уникальную механику, сравнивают с ранними работами студии FromSoftware — это блестящее признание в любви к энтузиастам истории и сложного геймплея, но для среднего казуального геймера она может оказаться слишком сложной.
Неудача в борьбе за награды Steam Awards 2025 обнажила тёмную сторону сообщества. Форумы были полны теорий заговора и нападок на победителей, таких как Silksong и Dispatch. Не в силах смириться с отсутствием наград, некоторые фанаты обвинили Steam в подтасовке результатов и пренебрежительно отзывались о казуальных игроках, которые, по их мнению, не могли оценить настоящую игру. Эта волна токсичности быстро нашла отклик у других членов сообщества, которые призвали к спокойствию и наслаждению игрой независимо от наград, подчеркнув, что сама номинация на «Игру года» уже является значительной честью.
В конечном итоге, несмотря на отсутствие официальных наград, Kingdom Come: Deliverance 2 остаётся шедевром для своей аудитории, не нуждающимся в признании в виде наград. Как отмечают более искушённые игроки, Индро завоевал нечто более важное: преданность огромной фанатской базы, которая оценила страсть и усилия, вложенные в воссоздание средневековой Чехии.
Кто в этот треш играет? Даже близко не интересно играть. Только фентези и только норм рпг составляющая
а в это только фрики играют
Ну не фрики, но игра нишевая, да)
отличная игра со своим стилем. я за первую тоже долго не брался почти с такими же мыслями но как начал так затянуло. и сейчас с удовольствием во вторую играю. экспедиция 33 и силксонг у меня тотже вопрос вызывают - кто в это играет. а диспатч потыкаю может когда но это больше мультик чем игра. так что для меня ккд2 игра года
Так сиди и играй, хренли ты опять вылез, ты сам и есть настоящий фрик на ПГ и всегда им был, и кто ты такой принижать вкусы игроков, когда повзраслеешь наконец клоун!!!
а потому что душнильная игра-менять рваные онучи через час-ну такое..хорошо еще моргать и сморкаться вавра не ввёл в механики..
Лучше бы поподробней осветил тему - кто кого и куда, Индржих Птачека, или наоборот. И мини игру с их "забавами" вставил. Вот тогда это был бы ХИТ!!!
в 2025 реально хватало норм игр и я в упор не пойму,че люди решили что кингдомс cum заслуживает наград.как по мне это типичный проходняк,для оч узкой аудитории типа мафии олд контри,у которой так же была своя база,которая тоже ждала игру,у неё специфическая атмофера,но ждать что она преумножит свою аудиторию и станет топ игрой года,это глупости
А мне тож непонятно. Но проходняком сложно назвать, все-таки игра очень масштабная и качественная. Но, душная, можно сказать, медитативная. Геймплей улитки не всем подходит. Точнее мало кому) Причем ладно был бы интересный мир, полный загадок и тайн, но это их "никакой магии" и резко снизило число понимающих) В пещере ты не найдешь древний артефакт, который сразит нечисть, нет тут какого то полета фантазии, который заставит погрузиться в мир. Полтора скуфа, которые за "историчность" может и оценят, но не более)
А, ну и игра красивая, да. Больше плюсов нет.
где список норм игр?
Ну с Диспатчем реально шиза вышла. Лучший сюжет? Чего? Я ожидал увидеть Экспедицию, Альтерс, Кингдом Кам, Сайлент Хилл, на худой конец, но никак не это.
сделали бы нормальную боевую систему - был бы другой расклад
Интересно чем же это сложнее силксонга...
Какой там хардкор со стрелочками, да и экспедиция с геймплеем из мобилок, короче не было нормальных игр в 2025, вообще не было, неважно кто из посредственностей какое место занял.
Еслиб Кодзима не тупанул с эксклюзивностью для плойки, выпустил бы игру везде, он бы всё сграбастал.
Сильно сомневаюсь. Копия первой части, да и эксклюзивность того же астробота не помешала ему взять игру года на тга в 24 году. Может и отсыпали бы "гению" немного больше наград, но не на тга)
лучшая игра про средневековье,адепты го8нотолпы игру захейтели,за то радужных рейдеров с пустым миром и крысиным геймплеем восхваляют
Игра хорошая, даже очень, но ей не повезло выйти в год игр-шедевров.
Выйди она в 2024 году как и планировалось изначально и ей конкурентов бы не было. Собрала бы все награды.
Просто шедевр в море каках утонул.