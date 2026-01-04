Геймеры тоже недооценили Kingdom Come Deliverance 2 - игра стала самой большой неудачницей 2025 года

Начало 2026 года принесло горькое разочарование поклонникам Индржиха из Скалицы. После того, как Kingdom Come: Deliverance 2 вернулась с пустыми руками с церемонии The Game Awards 2025, сообщество возлагало большие надежды на Steam Awards.

Утверждалось, что, поскольку победа определяется самими игроками, а не экспертами индустрии, историческая RPG от Warhorse Studios в конечном итоге должна одержать победу. К сожалению, реальность оказалась жестокой — игра не получила ни одной награды, включая «Игру года» и «Выдающийся сюжет», став, по мнению многих наблюдателей, самой большой неудачницей года.

Однако среди умеренных фанатов преобладает мнение, что коммерческий успех и высокое качество игры не всегда приводят к популярности. Многие игроки на Reddit скромно признают, что KCD2 просто слишком хардкорна, чтобы превзойти мейнстримовые игры — что не меняет того факта, что она действительно была недооценена публикой, несмотря на высокие продажи и восторженные отзывы.

Warhorse, с её упором на экстремальный реализм и уникальную механику, сравнивают с ранними работами студии FromSoftware — это блестящее признание в любви к энтузиастам истории и сложного геймплея, но для среднего казуального геймера она может оказаться слишком сложной.

Неудача в борьбе за награды Steam Awards 2025 обнажила тёмную сторону сообщества. Форумы были полны теорий заговора и нападок на победителей, таких как Silksong и Dispatch. Не в силах смириться с отсутствием наград, некоторые фанаты обвинили Steam в подтасовке результатов и пренебрежительно отзывались о казуальных игроках, которые, по их мнению, не могли оценить настоящую игру. Эта волна токсичности быстро нашла отклик у других членов сообщества, которые призвали к спокойствию и наслаждению игрой независимо от наград, подчеркнув, что сама номинация на «Игру года» уже является значительной честью.

В конечном итоге, несмотря на отсутствие официальных наград, Kingdom Come: Deliverance 2 остаётся шедевром для своей аудитории, не нуждающимся в признании в виде наград. Как отмечают более искушённые игроки, Индро завоевал нечто более важное: преданность огромной фанатской базы, которая оценила страсть и усилия, вложенные в воссоздание средневековой Чехии.