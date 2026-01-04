ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 501 оценка

Геймеры тоже недооценили Kingdom Come Deliverance 2 - игра стала самой большой неудачницей 2025 года

monk70 monk70

Начало 2026 года принесло горькое разочарование поклонникам Индржиха из Скалицы. После того, как Kingdom Come: Deliverance 2 вернулась с пустыми руками с церемонии The Game Awards 2025, сообщество возлагало большие надежды на Steam Awards.

Утверждалось, что, поскольку победа определяется самими игроками, а не экспертами индустрии, историческая RPG от Warhorse Studios в конечном итоге должна одержать победу. К сожалению, реальность оказалась жестокой — игра не получила ни одной награды, включая «Игру года» и «Выдающийся сюжет», став, по мнению многих наблюдателей, самой большой неудачницей года.

Однако среди умеренных фанатов преобладает мнение, что коммерческий успех и высокое качество игры не всегда приводят к популярности. Многие игроки на Reddit скромно признают, что KCD2 просто слишком хардкорна, чтобы превзойти мейнстримовые игры — что не меняет того факта, что она действительно была недооценена публикой, несмотря на высокие продажи и восторженные отзывы.

Warhorse, с её упором на экстремальный реализм и уникальную механику, сравнивают с ранними работами студии FromSoftware — это блестящее признание в любви к энтузиастам истории и сложного геймплея, но для среднего казуального геймера она может оказаться слишком сложной.

Неудача в борьбе за награды Steam Awards 2025 обнажила тёмную сторону сообщества. Форумы были полны теорий заговора и нападок на победителей, таких как Silksong и Dispatch. Не в силах смириться с отсутствием наград, некоторые фанаты обвинили Steam в подтасовке результатов и пренебрежительно отзывались о казуальных игроках, которые, по их мнению, не могли оценить настоящую игру. Эта волна токсичности быстро нашла отклик у других членов сообщества, которые призвали к спокойствию и наслаждению игрой независимо от наград, подчеркнув, что сама номинация на «Игру года» уже является значительной честью.

В конечном итоге, несмотря на отсутствие официальных наград, Kingdom Come: Deliverance 2 остаётся шедевром для своей аудитории, не нуждающимся в признании в виде наград. Как отмечают более искушённые игроки, Индро завоевал нечто более важное: преданность огромной фанатской базы, которая оценила страсть и усилия, вложенные в воссоздание средневековой Чехии.

Комментарии:  42
Newworld_DESTROYER

Кто в этот треш играет? Даже близко не интересно играть. Только фентези и только норм рпг составляющая

а в это только фрики играют

Don Perdon

Ну не фрики, но игра нишевая, да)

KPAHbl4

отличная игра со своим стилем. я за первую тоже долго не брался почти с такими же мыслями но как начал так затянуло. и сейчас с удовольствием во вторую играю. экспедиция 33 и силксонг у меня тотже вопрос вызывают - кто в это играет. а диспатч потыкаю может когда но это больше мультик чем игра. так что для меня ккд2 игра года

Goodvini

Так сиди и играй, хренли ты опять вылез, ты сам и есть настоящий фрик на ПГ и всегда им был, и кто ты такой принижать вкусы игроков, когда повзраслеешь наконец клоун!!!

Summor Ner
Вадим Якимов

а потому что душнильная игра-менять рваные онучи через час-ну такое..хорошо еще моргать и сморкаться вавра не ввёл в механики..

canismajorisvy
игра-менять рваные онучи через час-ну такое..хорошо еще моргать и сморкаться вавра не ввёл в механики..

Лучше бы поподробней осветил тему - кто кого и куда, Индржих Птачека, или наоборот. И мини игру с их "забавами" вставил. Вот тогда это был бы ХИТ!!!

ДаДжи

в 2025 реально хватало норм игр и я в упор не пойму,че люди решили что кингдомс cum заслуживает наград.как по мне это типичный проходняк,для оч узкой аудитории типа мафии олд контри,у которой так же была своя база,которая тоже ждала игру,у неё специфическая атмофера,но ждать что она преумножит свою аудиторию и станет топ игрой года,это глупости

Don Perdon

А мне тож непонятно. Но проходняком сложно назвать, все-таки игра очень масштабная и качественная. Но, душная, можно сказать, медитативная. Геймплей улитки не всем подходит. Точнее мало кому) Причем ладно был бы интересный мир, полный загадок и тайн, но это их "никакой магии" и резко снизило число понимающих) В пещере ты не найдешь древний артефакт, который сразит нечисть, нет тут какого то полета фантазии, который заставит погрузиться в мир. Полтора скуфа, которые за "историчность" может и оценят, но не более)

А, ну и игра красивая, да. Больше плюсов нет.

KPAHbl4

где список норм игр?

QuerulousLytton
Форумы были полны теорий заговора и нападок на победителей, таких как Silksong и Dispatch

Ну с Диспатчем реально шиза вышла. Лучший сюжет? Чего? Я ожидал увидеть Экспедицию, Альтерс, Кингдом Кам, Сайлент Хилл, на худой конец, но никак не это.

gliga142

сделали бы нормальную боевую систему - был бы другой расклад

tvorog8088

Интересно чем же это сложнее силксонга...

Какой там хардкор со стрелочками, да и экспедиция с геймплеем из мобилок, короче не было нормальных игр в 2025, вообще не было, неважно кто из посредственностей какое место занял.

Еслиб Кодзима не тупанул с эксклюзивностью для плойки, выпустил бы игру везде, он бы всё сграбастал.

PhantomTahm

Сильно сомневаюсь. Копия первой части, да и эксклюзивность того же астробота не помешала ему взять игру года на тга в 24 году. Может и отсыпали бы "гению" немного больше наград, но не на тга)

WerGC

лучшая игра про средневековье,адепты го8нотолпы игру захейтели,за то радужных рейдеров с пустым миром и крысиным геймплеем восхваляют

erkins007

Игра хорошая, даже очень, но ей не повезло выйти в год игр-шедевров.

Выйди она в 2024 году как и планировалось изначально и ей конкурентов бы не было. Собрала бы все награды.

Рикочико

Просто шедевр в море каках утонул.

