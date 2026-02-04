Генеральный директор Warhorse подтвердил, что студия приступила к работе над ролевой игрой в открытом мире

Чешская студия Warhorse, создавшая две части Kingdom Come: Deliverance, в настоящее время разрабатывает новую ролевую игру. Об этом сообщил генеральный директор студии Мартин Фривальдский. Подробности не были раскрыты, но фанаты могут ожидать «сюжетную ролевую игру с открытым миром».

Конечно, мы уже работаем над чем-то. Мы продолжим разрабатывать ролевые игры с сильным сюжетом в открытом мире. Это то, что у нас хорошо получается. Сейчас у нас сильная экономическая стабильность, и мы можем реинвестировать значительную часть наших ресурсов в разработку.

В настоящее время в Warhorse Studios работает более 270 человек, и компания продолжает набор персонала. По словам Фривальдского, операционные расходы студии составляют десятки миллионов крон в месяц, из которых примерно три четверти приходится на оплату труда персонала. С экономической точки зрения необходимо, чтобы создание нового проекта не оставалось надолго на стадии планирования. Решение студии относительно формы следующего проекта, которое директор студии не захотел комментировать подробно, было принято относительно быстро.

В процессе разработки нового проекта Warhorse продолжит фокусироваться на Kingdom Come: Deliverance 2, которая, по последним данным, разошлась тиражом более четырёх миллионов копий.

Хотя история Kingdom Come: Deliverance 2 завершилась с выходом последнего дополнения, для нас она не заканчивается, и 2026 год станет годом заботы о нашем игровом сообществе.

Kingdom Come: Deliverance 2 была выпущена Warhorse Studios 4 февраля 2025 года. Согласно годовому отчёту студии, её выручка за период с марта 2024 года по март 2025 года составила приблизительно 2,7 миллиарда крон. Чистая прибыль компании составила один миллиард крон.