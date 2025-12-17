Главное не миллионы игроков, а преданные фанаты: Warhorse объяснили, почему Kingdom Come: Deliverance 2 стала успешной

Разработчики из Warhorse Studios прокомментировали успех своей исторической RPG Kingdom Come: Deliverance 2, который, по их мнению, обусловлен не массовым признанием, а лояльностью преданного комьюнити. Это заявление прозвучало на фоне заметного возмущения фанатов после того, как игра не получила наград на The Game Awards 2025.



В интервью GamesRadar+ директор по коммуникациям Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг заявил:

Нам не нужны десятки миллионов игроков, чтобы развиваться и быть успешными. Нужна именно вовлеченная аудитория - фанаты, которые становятся вашими самыми строгими критиками в позитивном и негативном смысле.

Эти слова отражают философию студии, которая, судя по всему, принесла плоды: сиквел 2018 года получил значительно более теплый прием как у критиков, так и у широкой аудитории, сохранив при этом сложность и аутентичность оригинала. Ведущий дизайнер Прокоп Йирса добавил, что успех второй части связан не с уступками массовому рынку, а с полировкой оригинальной концепции.

Я уверен, что у оригинальных идей большой потенциал, если их как следует отточить. То же можно сказать и о Death Stranding: это игра о доставке посылок, но она стала мейнстримной.

Несмотря на то, что Kingdom Come: Deliverance 2 по-прежнему остается нишевой и сложной исторической RPG, где можно умереть, съев несвежее яблоко в неудачный момент, игра ощущается значительно доступнее первой части. Как отмечают обозреватели, многие недостатки оригинала были исправлены именно благодаря обратной связи от сообщества.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся в феврале 2025 года, и игра быстро превзошла по продажам и популярности первую часть, доказав, что глубокая работа с фанатами может быть эффективнее гонки за многомиллионной аудиторией