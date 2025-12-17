ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 443 оценки

Главное не миллионы игроков, а преданные фанаты: Warhorse объяснили, почему Kingdom Come: Deliverance 2 стала успешной

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики из Warhorse Studios прокомментировали успех своей исторической RPG Kingdom Come: Deliverance 2, который, по их мнению, обусловлен не массовым признанием, а лояльностью преданного комьюнити. Это заявление прозвучало на фоне заметного возмущения фанатов после того, как игра не получила наград на The Game Awards 2025.

В интервью GamesRadar+ директор по коммуникациям Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг заявил:

Нам не нужны десятки миллионов игроков, чтобы развиваться и быть успешными. Нужна именно вовлеченная аудитория - фанаты, которые становятся вашими самыми строгими критиками в позитивном и негативном смысле.

Эти слова отражают философию студии, которая, судя по всему, принесла плоды: сиквел 2018 года получил значительно более теплый прием как у критиков, так и у широкой аудитории, сохранив при этом сложность и аутентичность оригинала. Ведущий дизайнер Прокоп Йирса добавил, что успех второй части связан не с уступками массовому рынку, а с полировкой оригинальной концепции.

Я уверен, что у оригинальных идей большой потенциал, если их как следует отточить. То же можно сказать и о Death Stranding: это игра о доставке посылок, но она стала мейнстримной.

Несмотря на то, что Kingdom Come: Deliverance 2 по-прежнему остается нишевой и сложной исторической RPG, где можно умереть, съев несвежее яблоко в неудачный момент, игра ощущается значительно доступнее первой части. Как отмечают обозреватели, многие недостатки оригинала были исправлены именно благодаря обратной связи от сообщества.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся в феврале 2025 года, и игра быстро превзошла по продажам и популярности первую часть, доказав, что глубокая работа с фанатами может быть эффективнее гонки за многомиллионной аудиторией

J a r v i s

Успешная (не получила ни одной награды на TGA)

Константин335

Пусть и не получила, от этого игра не стала хуже

Massive Talent
Главное не миллионы игроков, а преданные фанаты

И сиды с пирами

Lucky3_15

Да даже без преданности и фанатизма ккд 2 для людей, которые давно играют в игры и хоть не много в этом всем понимают, является лучшей рпг, чем та самая игра от ни разу не инди студии.

-zotik-

На 1ю часть на кикстартере собирали)

JackBV

Единственный минус за который расплачиваться Вавра, это "прогиб под изменчивый мир" , хоть и на столько не значительный, что человек не читающий игровые новости попросту этого и не заметил. Если опустить садовника и один единственный вариант в разговоре с Птачеком, то и негр Муса кажется вполне каноничным персонажем, а вот если бы он мнил себя мол " Я истинный чех " В стиле Нетфликс, это было бы совсем другое. Игра с шикарной оптимизацией , очень красивая с обильным наполнением флоры и фауны, кучей побочных квестов и не менее важно - без Денуво, достойна быть одной из лучших игр 2025 года, да ещё и в своём оригинальном стиле. На днях прошёл со всеми dlc, жалко прощаться с немытым трахолюбом Индро.

StoneChewer

Индриджх! xD

Пользователь ВКонтакте

Жаль что нету поддержки для VR очков // Alexander Lepeshkin

-zotik-

Было бы прикольно.

Константин335

Все правильно, главное преданные фанаты. Лучшая игра этого года

Sp1Ls

Он, наверное, хотел сказать: "фанатики"? Которые даже тут, в комментариях, не могут промолчать про "Экспедицию".

StoneChewer

Большинство людей оценили как одну, так и вторую игру по достоинству(смотрим метакритик - оценка пользователей) самые крикливые здесь - пара десятков клоунов, которые считают что если игра не взяла наград - то это шлак не достойный даже ознакомления с трейлером. Хотя разница в оценке пользователей менее 1 балла, почти одинаково высоко. Люди без пороков развития мозга насладились обоими проектами.

askazanov

Потому что добротно сделана на удивление нынешим играм, но и главный козырь - это то что на момент выхода конкурентов вообще не было!)))