Главное не миллионы игроков, а преданные фанаты: Warhorse объяснили, почему Kingdom Come: Deliverance 2 стала успешной

Разработчики из Warhorse Studios прокомментировали успех своей исторической RPG Kingdom Come: Deliverance 2, который, по их мнению, обусловлен не массовым признанием, а лояльностью преданного комьюнити. Это заявление прозвучало на фоне заметного возмущения фанатов после того, как игра не получила наград на The Game Awards 2025.
В интервью GamesRadar+ директор по коммуникациям Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг заявил:
Нам не нужны десятки миллионов игроков, чтобы развиваться и быть успешными. Нужна именно вовлеченная аудитория - фанаты, которые становятся вашими самыми строгими критиками в позитивном и негативном смысле.
Эти слова отражают философию студии, которая, судя по всему, принесла плоды: сиквел 2018 года получил значительно более теплый прием как у критиков, так и у широкой аудитории, сохранив при этом сложность и аутентичность оригинала. Ведущий дизайнер Прокоп Йирса добавил, что успех второй части связан не с уступками массовому рынку, а с полировкой оригинальной концепции.
Я уверен, что у оригинальных идей большой потенциал, если их как следует отточить. То же можно сказать и о Death Stranding: это игра о доставке посылок, но она стала мейнстримной.
Несмотря на то, что Kingdom Come: Deliverance 2 по-прежнему остается нишевой и сложной исторической RPG, где можно умереть, съев несвежее яблоко в неудачный момент, игра ощущается значительно доступнее первой части. Как отмечают обозреватели, многие недостатки оригинала были исправлены именно благодаря обратной связи от сообщества.
Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся в феврале 2025 года, и игра быстро превзошла по продажам и популярности первую часть, доказав, что глубокая работа с фанатами может быть эффективнее гонки за многомиллионной аудиторией
Успешная (не получила ни одной награды на TGA)
Пусть и не получила, от этого игра не стала хуже
И сиды с пирами
Да даже без преданности и фанатизма ккд 2 для людей, которые давно играют в игры и хоть не много в этом всем понимают, является лучшей рпг, чем та самая игра от ни разу не инди студии.
На 1ю часть на кикстартере собирали)
Единственный минус за который расплачиваться Вавра, это "прогиб под изменчивый мир" , хоть и на столько не значительный, что человек не читающий игровые новости попросту этого и не заметил. Если опустить садовника и один единственный вариант в разговоре с Птачеком, то и негр Муса кажется вполне каноничным персонажем, а вот если бы он мнил себя мол " Я истинный чех " В стиле Нетфликс, это было бы совсем другое. Игра с шикарной оптимизацией , очень красивая с обильным наполнением флоры и фауны, кучей побочных квестов и не менее важно - без Денуво, достойна быть одной из лучших игр 2025 года, да ещё и в своём оригинальном стиле. На днях прошёл со всеми dlc, жалко прощаться с немытым трахолюбом Индро.
Индриджх! xD
Жаль что нету поддержки для VR очков // Alexander Lepeshkin
Было бы прикольно.
Все правильно, главное преданные фанаты. Лучшая игра этого года
Он, наверное, хотел сказать: "фанатики"? Которые даже тут, в комментариях, не могут промолчать про "Экспедицию".
Большинство людей оценили как одну, так и вторую игру по достоинству(смотрим метакритик - оценка пользователей) самые крикливые здесь - пара десятков клоунов, которые считают что если игра не взяла наград - то это шлак не достойный даже ознакомления с трейлером. Хотя разница в оценке пользователей менее 1 балла, почти одинаково высоко. Люди без пороков развития мозга насладились обоими проектами.
Потому что добротно сделана на удивление нынешим играм, но и главный козырь - это то что на момент выхода конкурентов вообще не было!)))