Город Ратае, самое крупное поселение в KCD1, сравнили с городом Куттенбергом из KCD2

Kingdom Come Deliverance 2, следующая часть приключений Генриха Скалицкого, появится только в феврале 2025 года. Совсем недавно сообщалось, что в этом году игру покажут на PGA, а это значит, что желающие смогут воочию увидеть, как будет выглядеть игра, незадолго до релиза. По последним данным, игра будет очень масштабной, и лучший способ оценить это - посетить главный город, Куттенберг!
Комьюнити-менеджер студии Warhorse — Тобиас Штольц-Цвиллинг — на прошлой неделе раскрыл всю карту города Куттенберг, который будет доступен в Kingdom Come Deliverance 2, а затем сравнили его с самым крупным городом первой части, Ратае. Уже с первого взгляда понятно, что город из первой игры - это лишь окраина средневекового «мегаполиса», который нам предстоит исследовать в сиквеле.
В данном случае речь идет не только о дополнительных улицах или зданиях, но даже об отдельных частях города и его окрестностях, являющихся частью Куттенберга. И этот факт наглядно показывает, что к созданию своей новой игры чешская Warhorse Studios подходит с большим размахом. Впрочем, не стоит забывать, что большая карта игры - это еще не гарантия успеха, так как в данном случае главное - разместить на ней интересные активности, которые как раз и побуждают нас к исследованию.
Получим ли мы удовольствие от исследования новых территорий средневековой Богемии, узнаем только 14 февраля 2025 года. Kingdom Come Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
денуво уберите а то не сможем оценить
Playground не смогут убрать Денуво. Пиши разрабам.
они читают пг
Надеюсь хоть в этот раз они с оптимизацией справятся, иначе совсем всё печально будет. Большие города + денуво = прощай фпс.
Ну заберет у тебя денува 1-5фпс что теперь дышать не сможешь?
Приплюсуй эти 1-5 фпс к проблемам первой КСД. Если во второй части они справятся с оптимизацией, то это будет просто прекрасно, но печальный опыт прошлого не забыть.
Ну то что у игры и без этого проблемы будут это понятно
один из шедевров индустрии
ты уже успел поиграть во вторую часть???
я успел поиграть в часть первую и в остальные изумительные игры Вавры, тут можно легко авансом такое говорить
Угу, когда-то про Биовар тоже так говорили...