Город Ратае, самое крупное поселение в KCD1, сравнили с городом Куттенбергом из KCD2

Kingdom Come Deliverance 2, следующая часть приключений Генриха Скалицкого, появится только в феврале 2025 года. Совсем недавно сообщалось, что в этом году игру покажут на PGA, а это значит, что желающие смогут воочию увидеть, как будет выглядеть игра, незадолго до релиза. По последним данным, игра будет очень масштабной, и лучший способ оценить это - посетить главный город, Куттенберг!

Комьюнити-менеджер студии Warhorse — Тобиас Штольц-Цвиллинг — на прошлой неделе раскрыл всю карту города Куттенберг, который будет доступен в Kingdom Come Deliverance 2, а затем сравнили его с самым крупным городом первой части, Ратае. Уже с первого взгляда понятно, что город из первой игры - это лишь окраина средневекового «мегаполиса», который нам предстоит исследовать в сиквеле.

В данном случае речь идет не только о дополнительных улицах или зданиях, но даже об отдельных частях города и его окрестностях, являющихся частью Куттенберга. И этот факт наглядно показывает, что к созданию своей новой игры чешская Warhorse Studios подходит с большим размахом. Впрочем, не стоит забывать, что большая карта игры - это еще не гарантия успеха, так как в данном случае главное - разместить на ней интересные активности, которые как раз и побуждают нас к исследованию.

Получим ли мы удовольствие от исследования новых территорий средневековой Богемии, узнаем только 14 февраля 2025 года. Kingdom Come Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.