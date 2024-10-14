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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 304 оценки

Город Ратае, самое крупное поселение в KCD1, сравнили с городом Куттенбергом из KCD2

Gruz_
Новости

Kingdom Come Deliverance 2, следующая часть приключений Генриха Скалицкого, появится только в феврале 2025 года. Совсем недавно сообщалось, что в этом году игру покажут на PGA, а это значит, что желающие смогут воочию увидеть, как будет выглядеть игра, незадолго до релиза. По последним данным, игра будет очень масштабной, и лучший способ оценить это - посетить главный город, Куттенберг!

Комьюнити-менеджер студии Warhorse — Тобиас Штольц-Цвиллинг — на прошлой неделе раскрыл всю карту города Куттенберг, который будет доступен в Kingdom Come Deliverance 2, а затем сравнили его с самым крупным городом первой части, Ратае. Уже с первого взгляда понятно, что город из первой игры - это лишь окраина средневекового «мегаполиса», который нам предстоит исследовать в сиквеле.

Kingdom Come Deliverance
Kingdom Come Deliverance 2

В данном случае речь идет не только о дополнительных улицах или зданиях, но даже об отдельных частях города и его окрестностях, являющихся частью Куттенберга. И этот факт наглядно показывает, что к созданию своей новой игры чешская Warhorse Studios подходит с большим размахом. Впрочем, не стоит забывать, что большая карта игры - это еще не гарантия успеха, так как в данном случае главное - разместить на ней интересные активности, которые как раз и побуждают нас к исследованию.

Получим ли мы удовольствие от исследования новых территорий средневековой Богемии, узнаем только 14 февраля 2025 года. Kingdom Come Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ze1n_82

денуво уберите а то не сможем оценить

0
LeoMacReady

Playground не смогут убрать Денуво. Пиши разрабам.

-3
ze1n_82 LeoMacReady

они читают пг

0
North235

Надеюсь хоть в этот раз они с оптимизацией справятся, иначе совсем всё печально будет. Большие города + денуво = прощай фпс.

0
-zotik-

Ну заберет у тебя денува 1-5фпс что теперь дышать не сможешь?

-3
North235 -zotik-

Приплюсуй эти 1-5 фпс к проблемам первой КСД. Если во второй части они справятся с оптимизацией, то это будет просто прекрасно, но печальный опыт прошлого не забыть.

1
-zotik- North235

Ну то что у игры и без этого проблемы будут это понятно

0
Wolfenstein

один из шедевров индустрии

-2
LeoMacReady

ты уже успел поиграть во вторую часть???

-1
Wolfenstein LeoMacReady

я успел поиграть в часть первую и в остальные изумительные игры Вавры, тут можно легко авансом такое говорить

-1
Патриарх МакОзборн

Угу, когда-то про Биовар тоже так говорили...

0