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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 4 873 оценки

Готовьтесь к настоящим испытаниям - хардкорный режим в Kingdom Come: Deliverance 2 появится 15 апреля

butcher69 butcher69

Warhorse Studios анонсировала, что 15 апреля в Kingdom Come: Deliverance II появится хардкорный режим для настоящих любителей испытаний.

В этом режиме игроки лишатся быстрых перемещений, автосохранений и даже отображения своего положения на карте. Пропадут и привычные индикаторы здоровья, выносливости и направления.

Перед началом прохождения нужно будет выбрать три отрицательных перка — например, слабый желудок, быстрая утомляемость, медленная прокачка или склонность к лунатизму.

Полный список особенностей будет раскрыт в день выхода обновления.

34
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
zudmitt

Какие там испытания? Душнины больше добавят. Как я понял боевка не меняется.

4
Аналиус

мне как то уже яро пох**й я прошел игру и 2 раз не стану!

3
sa1958

Просто усложнение игры, а не хардкор.

1
BbIBEPT94

хардкор режим и подразумевает усложнение игры))

barbarian

Я в первой части выбрал все перки включая трясущиеся руки при стрельбе, тугодумность

1
Life Basics

Игра слишком обьёмистая и запоминающаяся, чтобы проходить её заново, неинтересно будет