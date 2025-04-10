Готовьтесь к настоящим испытаниям - хардкорный режим в Kingdom Come: Deliverance 2 появится 15 апреля

Warhorse Studios анонсировала, что 15 апреля в Kingdom Come: Deliverance II появится хардкорный режим для настоящих любителей испытаний.
В этом режиме игроки лишатся быстрых перемещений, автосохранений и даже отображения своего положения на карте. Пропадут и привычные индикаторы здоровья, выносливости и направления.
Перед началом прохождения нужно будет выбрать три отрицательных перка — например, слабый желудок, быстрая утомляемость, медленная прокачка или склонность к лунатизму.
Полный список особенностей будет раскрыт в день выхода обновления.
Какие там испытания? Душнины больше добавят. Как я понял боевка не меняется.
мне как то уже яро пох**й я прошел игру и 2 раз не стану!
Просто усложнение игры, а не хардкор.
хардкор режим и подразумевает усложнение игры))
Я в первой части выбрал все перки включая трясущиеся руки при стрельбе, тугодумность
Игра слишком обьёмистая и запоминающаяся, чтобы проходить её заново, неинтересно будет