Готовьтесь к настоящим испытаниям - хардкорный режим в Kingdom Come: Deliverance 2 появится 15 апреля

Warhorse Studios анонсировала, что 15 апреля в Kingdom Come: Deliverance II появится хардкорный режим для настоящих любителей испытаний.

В этом режиме игроки лишатся быстрых перемещений, автосохранений и даже отображения своего положения на карте. Пропадут и привычные индикаторы здоровья, выносливости и направления.

Перед началом прохождения нужно будет выбрать три отрицательных перка — например, слабый желудок, быстрая утомляемость, медленная прокачка или склонность к лунатизму.

Полный список особенностей будет раскрыт в день выхода обновления.