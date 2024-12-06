GTX 1060 и 100 ГБ свободного места на SSD: авторы Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли системные требования

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили не только новый сюжетный трейлер, но и огласили системные требования для ролевого экшена. Для запуска игры хотя бы на минимальных настройках потребуется видеокарта GTX 1060, а также 16 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 32 ГБ), 100 ГБ свободного места на SSD и Windows 10/11 64-бит.
Для игры на «ультра» настройках вам понадобится i7-13700K или Ryzen 7 7800X3D, а также видеокарта GeForce RTX 4080 или Radeon 7900 XT.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года, и пользователи смогут уже заранее подготовиться к установке и игре на своих ПК.
32 оперы на 1080р это куда
Листики и травка с камушками жрут прилично оперы. Плюс доставка, плюс налоги, плюс на пиво.
Лучше спросить о том, на сколько это часов перед вылетом из игры.
озу стоит копейки, давно пора понять что 16гб это для офиса а не игр
утечка памяти просто будет, тебе сразу намекают, чтобы готовился, на 32 гб без вылета час проиграешь, на 64 гб - 2 часа, на 128 гб - 4 часа
Понятно... По традиции оптимизацию не завозят :) Ну ничего, подождем. Отдельно рассмешили «ультра» настройки...
4k 30 фпс 4080 клоуны
4080 для графона уровня Ведьмака 3? Вот так нас скрытно заставляют покупать новые видюхи. Хотя, тут прям внаглую.
А чего сразу не уровня Обливиона? Вышло бы ещё красивее: "Для графона, который раньше требовал geforce 7900 gt, сегодня нужна rx 7900 xt, нам просто хотят впарить новые видеокарты".
В Ведьмаке 3 графон гораздо хуже... к тому же 4080 даже многовато будет для 1080p. А играть в 2к-4к смысла нет никакого. Так что в целом системные требования ничтожно низкие при любых раскладах, как ни посмотри. Точка.
Ну как, "ничтожно низкие" точно нет). Адекватными можно назвать, да). Точка.
4080 указано для высоких разрешений и выских фпс. 1080р 30фпс ей было норм во славу графооонаа. 4090 40 фпс новый стандарт индусрии или 2к 30фпс. как бы больше и не надо дальше начинается территория апскейлингов.
Ну...вспоминая первую часть - оптимизация не их сильная сторона.
Ммм. Шизоиды. Я понял.
Смотрю у них кукуха летит не останавливаться
ниче себе, че с оптимизоном то? может после выхода завезут, а то совсем какой то перебор с ультра и средними
Ты серьезно веришь что оптимезое завезут, когда пишут такие требования оптимезона не будет вообще
1060 в минималках? Где-то это уже было. Как там сталкер на 1060 идёт? Клоуны.
Ну 16 ФПС с фср 30 фпс
Чот все на ГПУ и оперативу смотрят. На процессоры смотрите, голубцы. Вас щас прогреют по хлеще чем со сталкером. Микрофризы, недогруз ГПУ, утечки оперативы, кривой фреймтайм.
Я на всё смотрю уже какой час шок не проходит, только не давно обновился я уже в низ полетел
Первая тоже была сильно процессора зависимая.
лох)
Реально, мой 13600 пропердтся наконец-то...
Требования для видеокарты достаточно демократичны. Но процессор, что-то достаточно серьёзного требуют.
к процессору я бы возможна сказал требования высокие
но может быть завидут гибридный рэйтрисинг как в ремейке срузиса проста
а может то и нет
Ну, будем надеяться с оптимизацией не подведут!)
Так ну 3080ti должна потянуть получается. Дело за малым - нужно пройти первую часть, а то я даже не играл. :D
Да только про ультра забудь
С нынешними играми, смотрю уже и 40 серию можно сливать, "нормально" поиграть получится только с ген.кадров в новинки, а это такой себе.
Я так понимаю они сами играть будут.
Ля, он опять ноет.
я за тя поиграю
блин зря они тебя тут не видят - ну всё ты им вылезал за последние дни - я даже думаю с ними связаться и про тебя сказать
Кто эти "они" ? Они с тобой рядом сейчас ? В одной комнате ?
ну майки и bethesda - они прям тебя просирают не видя у себя.
medium - 3060ti
high - 2060 super
ничего там не перепутали ?
Ничё не смущает ?
А что должно смущать?
А ничего, что 3060ти указана для 2к, а 2060 для фулл-хд?) Так ещё и в первом случае 60фпс, а во втором 30. Тебя самого то не смущает это?))
Ваще ничо ? Стрелочки нарисовать ? Могу ещё кружочками обвести
тебе MadDarkGuard выше ответил, читать надо внимательно
рамки
Это оперативная память
Dlss будет- не будет, ни вижу я ?
Будет. И fsr3 тоже будет, который должен серьезно бустануть фпс на 20 и 30 сериях карт.
ага, а еще он тебе гостинг добавит и кучу графических багов, ввиде шлейфов при резком развороте, плавающей камеры и прозрачной рамки, по краям экрана от прошлого кадра, при резком развороте камеры
Лучше уж не играть тогда совсем, если оно только с ген.кадров будет работать.
Я понимаю это без включённого fsr3. Если так,то норм. Хотя 32гб рам это сильно...
Фига это с длсс 3
Где мадам на еноте ? У неё ша от вот этого, хвост дымится будет _)
Но это ещё ладно, на сосолях ещё прикольней, у них нет даже режима 60 фпс ) даже на СУПЕРПУПЕР НЕХТГЕНТ ПОМОЙКАСТАНЦИИ 5 ПРО ))))
Если требования указаны без учета апскейлов, то вроде нормально всё.
Нормальные требования. То что процессор нужен хороший - это и так ясно. Куча травы + куча нпс. По видеокарте ничего неожиданного, 1440p - RTX 4070, все стандартно.
открою тебе страшную тайну, процессор в играх почти не используется и чем выше разрешение, тем ниже на него нагрузка, очередные неадекватные требования, игре нужен однопоток и нахой ей не сдался 13700к со всеми его недоядрами. Проц в игре нужен не для обработки травы, дурачок, а для того, чтобы нагрузить видеокарту, подготовив ей кадры, или она у тебя будет на половину работать показывая убогий фпс
Да вот не верю)))
Я уже было подумал: "неужели кто-то впервые написал требования для 1080р, 60фпс, высоких настроек", но ладно, спасибо хоть и за "1080р, 60 фпс, средние".
А вот 24гб памяти - это сильно.
Довольно сильная разбежка между минимальными и средними системками.Странно это как то.
Системки подросли, движок тот же. Учитывая, что появился ДЛСС. В первой части его нет. По трейлерам геймплейным графика на порядок не выросла. 24гб оперативки смущают. Это новый тренд такой? Я вообще в ближайшие 3-4 года не собирался ставить больше 16гб и казалось за глаза хватает....
требования ибанутые, как обычно, одна строка с 4080 в 4к на 30 фпс, ультрах чего стоит. Но тут хотя бы железо сбалансировано в связках проц - видяха, видно, что чел писал, который, понимает элементарные азы, а не как в некоторых играх, где процессоры и видеокарты вообще не сочетаются и пишутся просто от изды последние модели, на всякий случай. В первой части оптимизация отсутствовала, смотрю по комментам память, как обычно, золотой рыбки, уже не помнят, них, как оно лагало и фризило на релизе, нагибая все топовые системы того времени, а школота вообще этого не видела. Тут судя по системкам, будут тоже самое
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Я один не понимаю вонь насчет "плохой оптимизации"? Але млять, ребята 1060 в минималках в игре 2025го года,что вам надо еще, на 750ti запустить? У меня у самого 3060 12гб, буквально год назад без длсс в 1080 все в ультрах шло 60+ фпс, но с каждой новой игрой, этот показатель все ниже и ниже, надо же понимать, что технологии не стоят на месте
Какие технологии? Это обычная лень разрабов .
1060 в 2025 году?!? Лень разрабов? серьезно?!?
еще один школотрон-даун, рассказывающий сказки про прогресс технологий. Графика в играх застряла в 2015 году на уровне ведьмака 3, а требования да, растут, как будто уже матрица на дворе и нео летает по ночным улицам. Это просто банальная лень разрабов и тотальное отсутствие оптимизации под старое железо, которое эту же графику тянуло 8 лет назад, пока консоли не сменятся, никакого изменения в графике не будет. А требования будут продолжать переть вверх, что графен 3 веди, сейчас не могут тянуть нормально 4080, без свистопердельских длсс и генераций, хотя эти игра должны работать на 2080 прекрасно, если бы их оптимизировали и тестировали перед релизом
Лень разрабов была практически всегда , есть , и будет. Заканчивая от сценария , заканчивая оптимизацией. А к примеру в 27 - 28 годах так же будут смеяться над 3060 типа - Чё Серьёзно?
Да вроде адекватно, учитывая современные реалии.
Ты уже. В дурке сидишь?
ты туповатый или просто желчный пузырь?
Оптимизации не будет судя по требованиям
Тебе не кажется, что если что то повторяется с завидной регулярностью, то это уже новая реальность, к которой придется адаптироваться?) Я просто не очень понимаю свидетелей секты "Оптимизация"))
видимо челы думают, что если купил видяху за 50 тыщ, 5 лет назад, то она будет до конца жизни все игры на ультрах тянуть в 4к, а "народная" 1650 в 1080...
Так адаптируйся, главное кушайте , не обляпайтесь.
А что значит оптимизация, поясни пожалуйста, это настолько размытое понятие... Какое соотношение графики и производительности ты под этим понимаешь? Ну вот тебе указали для фулл-хд 30фпс видеокарту древнюю как гав..о мамонта - 1060, это разве не оптимизация?
да они по ходу сами не понимают, что это значит...
Понятно... системные требования гораздо ниже ожидаемых. Значит оптимизацию завезли. Походу в самом адекватном разрешении экрана 1080p игра будет чувствовать себя достойно даже на 2060... а этой ой какое древнее железо по нынешним меркам. Вообщем, ожидаю хорошую оптимизацию, судя по официальным системным требованиям.
Кстати, к процессору требования тоже довольно низкие. Обычный бюджетный. Нет причин для претензий в адрес разработчиков.
Ну да пора 32 ядерный, вы там чё кури ли то?
Так это ж новые реалии, мне тут один написал, а второй вообще спрашивает что такое "оптимизациия". У всех же 4090 стоят и процы последних поколений . Даже у школьников. 🤣
Ну я бы не сказал, что фулл-хд сейчас это самое адекватное разрешение, мало кто сейчас покупает 24 диагональ в связке с 4й серией карточек. Я бы сказал 1440p сейчас самое адекватное. Я с фулл-хд ушел уже года 3-4 назад как, да и многие думаю также. Размер 24 дюйма теперь только на работе могу нормально воспринимать)
по ущущени. это и пг это чистая правда