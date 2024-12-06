GTX 1060 и 100 ГБ свободного места на SSD: авторы Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли системные требования

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили не только новый сюжетный трейлер, но и огласили системные требования для ролевого экшена. Для запуска игры хотя бы на минимальных настройках потребуется видеокарта GTX 1060, а также 16 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 32 ГБ), 100 ГБ свободного места на SSD и Windows 10/11 64-бит.

Для игры на «ультра» настройках вам понадобится i7-13700K или Ryzen 7 7800X3D, а также видеокарта GeForce RTX 4080 или Radeon 7900 XT.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года, и пользователи смогут уже заранее подготовиться к установке и игре на своих ПК.