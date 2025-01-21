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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 484 оценки

Хардкорный режим и три DLC: Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 поделились планами по поддержке ролевой игры

butcher69
Новости

До релиза долгожданной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse осталось всего две недели. Игра выйдет на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 уже 4 февраля 2025 года, а разработчики уже поделились планами обновлений, которые ждут игроков в течение года.

Весна: бесплатные обновления добавят функцию «Парикмахер» для изменения облика персонажа, режим «Хардкор» для любителей сложностей и скачки, где игроки смогут развивать навыки верховой езды.

Лето: сюжетное дополнение «Кисти смерти» отправит Генри на помощь загадочному художнику с мрачным прошлым, открывая опасные тайны мира.

Осень: в дополнении «Наследие кузницы» игроки изучат историю Мартина, приемного отца Генри, восстанавливая старую кузницу и раскрывая ее секреты.

Зима: дополнение «Mysteria Ecclesia» перенесет Генри в монастырь Седлек, где его ждет тайное задание и интриги.

Все обновления будут сопровождаться улучшениями качества жизни, расширяющими игровые возможности.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Kobayashi_Rindo

Очень надеюсь, что они, с таки же запалом, подошли к исправлению и улучшению системы боёвки)

4
Veter_Peremen

Урезали зоны атаки в два раза почти, а для некоторого оружия до двух, лево и право.

0
Madiark Veter_Peremen

Самое главное чтобы веселой и некривой была боевка, в первой части боевка была нудноватой, а в битве с несколькими противниками и вовсе раздражающей

-1
Veter_Peremen Madiark

Блок защищает теперь от всех атак перед собой, нудной делали репосты и уклонения с мастер ударами от опытных врагов, а потом собаки которые хватали за руку на 10 сек и тебя забивали мгновенно.

-1
My life is a game

При покупке голда 3 длс уже входят же?

и надеюсь будем режим для казуалов, хотя вроде игру итак уже упростили

0
Finni23

входят

1
Алекс Рейлор
0
Veter_Peremen Алекс Рейлор

Кто в курсе что за набор ?

0
WerGC

если брать то голд

0
Александр Назарко

забавно наблюдать за лицемерием на пегаче
- пост с анонсом длс каких-нибудь юбиков:
"ряяяяяя. игра еще не вышла, а ее уже попилили, фууу"
- пост с анонсом длс кингдом кама
"кайф, плюсуем"

-7
Veter_Peremen

Наверно потому что юбики каждый год почти все свои игры выпускает в таком виде Base, Deluxe, Gold, Ultimate, с магазином внутри, а не по одной игре раз в 11 лет.

0