Хардкорный режим и три DLC: Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 поделились планами по поддержке ролевой игры

До релиза долгожданной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse осталось всего две недели. Игра выйдет на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 уже 4 февраля 2025 года, а разработчики уже поделились планами обновлений, которые ждут игроков в течение года.

Весна: бесплатные обновления добавят функцию «Парикмахер» для изменения облика персонажа, режим «Хардкор» для любителей сложностей и скачки, где игроки смогут развивать навыки верховой езды.

Лето: сюжетное дополнение «Кисти смерти» отправит Генри на помощь загадочному художнику с мрачным прошлым, открывая опасные тайны мира.

Осень: в дополнении «Наследие кузницы» игроки изучат историю Мартина, приемного отца Генри, восстанавливая старую кузницу и раскрывая ее секреты.

Зима: дополнение «Mysteria Ecclesia» перенесет Генри в монастырь Седлек, где его ждет тайное задание и интриги.

Все обновления будут сопровождаться улучшениями качества жизни, расширяющими игровые возможности.