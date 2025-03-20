Хотфикс 1.2.2 для Kingdom Come Deliverance 2 устраняет проблему аренды комнаты и удаляет новую игру из меню паузы

Warhorse выпустила хотфикс 1.2.2 для Kingdom Come Deliverance 2 на консолях и ПК 20 марта, и хотя он не добавляет никакого нового контента, патч решает несколько надоедливых проблем.
Какие именно проблемы решены? Проблема, влияющая на аренду комнат, теперь исправлена, а опция «Новая игра» также удалена из меню паузы в игре, чтобы предотвратить случайную перезапись. Для консолей проблема с артефактами в режиме производительности PS5 является частью журнала изменений.
Исправления и улучшения
- Исправлена проблема, из-за которой игроки по-прежнему считались нарушителями в арендованных комнатах после выхода с карты и возвращения.
- Удален параметр «Новая игра» из меню паузы в игре, чтобы предотвратить случайную перезапись существующих игровых линий. Более надежное решение будет реализовано в будущем обновлении.
- Исправлена ошибка, из-за которой Goatskin исчезал при загрузке сохранения из версии 1.1.X после обновления до версии 1.2.
- PlayStation 5: устранены визуальные артефакты, возникающие в режиме «Производительность».
- ПК: исправлена ошибка, из-за которой закрытие оверлея парикмахера с помощью мыши приводило к поломке главного меню.
Кто то посмотрел стрим WLG и решил удалить Новую игру из меню паузы.
Вроде ее с 1й части просили ее убрать)
За удаление новой игры респектище. Правда не понятно, какому гению вообще изначально пришла в голову эта мысль.
Сейчас игра работает отлично . пофиксили производительность!!!!!!!!! Прохожу и кайфую , пока вопросов нет к игре , играю на экстримальных настройках графики, графика отличная за 100 фпс.
подожду еще пару патчей, потом продолжу
Не поймите меня превратно, я просто удивляюсь. У меня так и не дошли руки познакомиться с этой игрой, но заголовок просто убил. Там серьёзно в игре в меню паузы был такой пункт и это не только попало в релиз, но и исправлено только в патче 1.2.2? И это ещё не самое надёжное решение? Что не так с игровым меню?
Да был. У меня кореш так 40 часов игры потер, вместо сохранить игру нажал на новую)
Да забыли уже это гуано
по себе не суди, иди играй в свой смутосталкер
производительность исправили от 1.2 патча? тестил кто?
в 1.2.1 еще исправили
у тебя с ней проблемы?
Ору , хот фикс на хотфикс и сломал еще больше 😂
Играю на релизной , вроде
что он тебе сломал? сижу спокойно играю. начал на 1660супер, сейчас на 4060ти 16 гигов. разница между средними и высокими видна только в сплите, а на 37 фпс игралось нормально - игра не стремительная.
Мне ничего , я играю на первой рабочей версии
Обновляться ради причесок в игре с первым лицом не стал
Может просто боюсь сломать прохождение на месяц игры
Длсс4 я добавил через прогу , если у меня нет проблем, зачем мне качать новые чтобы исправлять ?
Ради причёсок?
Что такого глобального добавили 🤔?
До 1.2 длсс4 там серьезно мог снижать производительность в лесу