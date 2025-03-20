Хотфикс 1.2.2 для Kingdom Come Deliverance 2 устраняет проблему аренды комнаты и удаляет новую игру из меню паузы

Warhorse выпустила хотфикс 1.2.2 для Kingdom Come Deliverance 2 на консолях и ПК 20 марта, и хотя он не добавляет никакого нового контента, патч решает несколько надоедливых проблем.

Какие именно проблемы решены? Проблема, влияющая на аренду комнат, теперь исправлена, а опция «Новая игра» также удалена из меню паузы в игре, чтобы предотвратить случайную перезапись. Для консолей проблема с артефактами в режиме производительности PS5 является частью журнала изменений.

Исправления и улучшения