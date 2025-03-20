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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 370 оценок

Хотфикс 1.2.2 для Kingdom Come Deliverance 2 устраняет проблему аренды комнаты и удаляет новую игру из меню паузы

monk70 monk70

Warhorse выпустила хотфикс 1.2.2 для Kingdom Come Deliverance 2 на консолях и ПК 20 марта, и хотя он не добавляет никакого нового контента, патч решает несколько надоедливых проблем.

Какие именно проблемы решены? Проблема, влияющая на аренду комнат, теперь исправлена, а опция «Новая игра» также удалена из меню паузы в игре, чтобы предотвратить случайную перезапись. Для консолей проблема с артефактами в режиме производительности PS5 является частью журнала изменений.

Kingdom Come: Deliverance 2 "Обновление v1.2.2"

Исправления и улучшения

  • Исправлена ​​проблема, из-за которой игроки по-прежнему считались нарушителями в арендованных комнатах после выхода с карты и возвращения.
  • Удален параметр «Новая игра» из меню паузы в игре, чтобы предотвратить случайную перезапись существующих игровых линий. Более надежное решение будет реализовано в будущем обновлении.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Goatskin исчезал при загрузке сохранения из версии 1.1.X после обновления до версии 1.2.
  • PlayStation 5: устранены визуальные артефакты, возникающие в режиме «Производительность».
  • ПК: исправлена ​​ошибка, из-за которой закрытие оверлея парикмахера с помощью мыши приводило к поломке главного меню.
31
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Vantor

Кто то посмотрел стрим WLG и решил удалить Новую игру из меню паузы.

3
-zotik-

Вроде ее с 1й части просили ее убрать)

0
Mimocrocodil

За удаление новой игры респектище. Правда не понятно, какому гению вообще изначально пришла в голову эта мысль.

2
PartisanTravis

Сейчас игра работает отлично . пофиксили производительность!!!!!!!!! Прохожу и кайфую , пока вопросов нет к игре , играю на экстримальных настройках графики, графика отличная за 100 фпс.

0
ТемныйВластелин

подожду еще пару патчей, потом продолжу

0
KabbalisticJerry
Удален параметр «Новая игра» из меню паузы в игре, чтобы предотвратить случайную перезапись существующих игровых линий. Более надежное решение будет реализовано в будущем обновлении.

Не поймите меня превратно, я просто удивляюсь. У меня так и не дошли руки познакомиться с этой игрой, но заголовок просто убил. Там серьёзно в игре в меню паузы был такой пункт и это не только попало в релиз, но и исправлено только в патче 1.2.2? И это ещё не самое надёжное решение? Что не так с игровым меню?

-1
demanik1

Да был. У меня кореш так 40 часов игры потер, вместо сохранить игру нажал на новую)

-1
NoNamebiz

Да забыли уже это гуано

-3
AssertiveCaoimhe

по себе не суди, иди играй в свой смутосталкер

-1
MrMaximusX

производительность исправили от 1.2 патча? тестил кто?

-4
PanKotovsky

в 1.2.1 еще исправили

1
BigusDickus

у тебя с ней проблемы?

2
Urtan

Ору , хот фикс на хотфикс и сломал еще больше 😂

Играю на релизной , вроде

-10
BigusDickus

что он тебе сломал? сижу спокойно играю. начал на 1660супер, сейчас на 4060ти 16 гигов. разница между средними и высокими видна только в сплите, а на 37 фпс игралось нормально - игра не стремительная.

4
Urtan BigusDickus

Мне ничего , я играю на первой рабочей версии

Обновляться ради причесок в игре с первым лицом не стал

Может просто боюсь сломать прохождение на месяц игры

-5
Комментарий удален
Urtan AssertiveCaoimhe

Длсс4 я добавил через прогу , если у меня нет проблем, зачем мне качать новые чтобы исправлять ?

Ради причёсок?

Что такого глобального добавили 🤔?

-3
erkins007 Urtan

До 1.2 длсс4 там серьезно мог снижать производительность в лесу

0