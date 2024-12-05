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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 367 оценок

IGN поделилось новыми подробностями и геймплеем Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Изданию IGN удалось поиграть в превью-версию Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios - журналисты поделились своими первыми впечатлениями от игры.

Основные моменты из превью:

  • У игры будет большой пролог, в котором пересказываются основные события оригинальной игры;
  • Сиквел начинается практически с того же момента, на котором закончилась первая часть;
  • Сиквел ощущается во всех отношениях лучше оригинальной игры;
  • Игра работает на RTX 4070S лучше, чем оригинальная игра - иногда случались просадки FPS, но это было не часто;
  • Боевая система стала проще для игроков в плане овладения базового уровня владения необходимого для прохождения, но сложнее для получения мастерских навыков;
  • Блок теперь защищает от атак всех врагов, которые находятся перед Генри;
  • Кутна-Гора ощущается большим городом - в нем даже можно заблудиться;
  • Игроки смогут сохранять любимое снаряжение и быстро переключаться между ним;
  • Будет возможность заработка с помощью кузнечного дела;
  • Отношение окружающих к Генри сильно зависит от его одежды;
  • Огнестрельное оружие очень мощное, но обладает очень долгой перезарядкой;
  • Побочные задания получили интересные и вариативные: в одном из них Генри предстояло поучаствовать в конфликте между школами мечников Кутна-Горы - ему необходимо было получить церемониальный меч любым способом.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

58
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
North235

Я влюбился в эту игру еще до её выхода. Хватит дразнить, дайте уже поиграть! )

10
DMANGHOST

поддерживаю

4
Темный-Властелин

меня за это отругали

0
Skyff

Главное, чтобы расширили отыгрыш за вора. 70% времени в первой Кингдом Кам - это подготовка к грабежам, собственно грабежи и сбыт награбленного. :D Обнес практически все интересные точки в игре и доступных к этому персонажей.

Если бы можно было переименовать Индро - я бы обозвал его Гарретом.))

6
Макс Макс 007

Вы таффер, получается!

1
SERgik 777

Боёвка какая то немного замедленная , не очень ощущаются удары , да и сам бой , а так интересная игра . Лично моё мнение .

2
Dmitry229

не, как раз таки удары ощущаться неплохо, чувствуется вес в руках, и сама физика ударов гораздо лучше, чем в первой части, но со скоростью анимаций я согласен, я бы сделал их немного бодрее. Я думаю, как и в первой части это сделано намерено, дабы сильно не усложнять и без того сложную боевку, особенно для новичков. Было бы неплохо в начале игры при выборе сложности, можно было бы выбирать сложность врагов, чтобы враги были более агрессивные и быстрые.

1
2dspace

Все отмеченные детали издательством, если они правдивы - нравятся. Даже что: - Боевая система стала проще для игроков в плане овладения базового уровня владения необходимого для прохождения, но сложнее для получения мастерских навыков. Т.е Компромисс для нытиков и трудяг.

1
Hunson Abadeer

Туда бы еще механику боя Half Sword, то цены бы ей не было.

1
Юрий Пенкин

а на чём закончилась первая часть?

0
Sok_pomidorowy

Птачек, Генри, Индро и Индржих уехали в даль, искать злодеев и спасать хороших.

8
Dark1994

На 4070с работает лучше чем оригинал? Звучит крайне сомнительно, но хотелось бы верить

0
Ой извините
Игра работает на RTX 4070S лучше, чем оригинальная игра - иногда случались просадки FPS, но это было не часто

Ни фига себе, вот это достижение. Для игры с так себе графоном, где в требованиях 1660. Вот поиграл бы на указанной видеокарте и рассказал нам, как оно. Еще б на 4090 тестил.

0
Ha4uTaJIo

видел требования на индиану? так тут все прекрасно с оптимизацией получается

0
Аспиринчик

Боёвка как была калом с первой части, такой и останется, похоже.

0
erba05

интересно а ray tracing на выходе будет?

0
illero

Огонь. Как раз Dragon Age добиваю)

-1
211186

Инджрих или Индро!!! Какой нах Генри? Тупоголовые ослы так называют ГГ

-3
My life is a game

Уже пару раз спросил, но спрошу еще раз

не знаете кстати есть какой то мод на оказуаливание 1 части? слишком много механик в которых надо разбираться, а я прихожу в игры отдохнуть, мне бы как то превратить по механикам 1 часть в скайрим или фолыч или на худой конец сталкер 2

-8
BlessedFielder

Каких механик? Бить и блокировать? Тебе надо что бы игра сама игралась?

2
My life is a game BlessedFielder

Да, чтобы можно было как в скайрим играть, без блоков и тд , без гемора крч

-5
BlessedFielder My life is a game

В скайрими тоже блокировать надо так то. А если ты хочешь вообще всю боевую систему вырезать, то таких модов нет, можешь с читами пробежать

0
My life is a game BlessedFielder

Да хз, я просто казуал казуал наверное, ставлю всегда легкую сложность во всех играх
В скайриме не блокал вообще

Мне киндом кам вообще напомнило морровинд 3, где бьешь врага, а тупо промах или что то такое, хотя прицел на нем

-4
SamoGon170

Так весь прикол в том чтобы научится. Потом как поднаровишься становиться вообще кайфово тыкать) Хотя если честно я сначала всех с лука фигачу, а потом уже добиваю))

-1