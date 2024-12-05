IGN поделилось новыми подробностями и геймплеем Kingdom Come: Deliverance 2

Изданию IGN удалось поиграть в превью-версию Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios - журналисты поделились своими первыми впечатлениями от игры.
Основные моменты из превью:
- У игры будет большой пролог, в котором пересказываются основные события оригинальной игры;
- Сиквел начинается практически с того же момента, на котором закончилась первая часть;
- Сиквел ощущается во всех отношениях лучше оригинальной игры;
- Игра работает на RTX 4070S лучше, чем оригинальная игра - иногда случались просадки FPS, но это было не часто;
- Боевая система стала проще для игроков в плане овладения базового уровня владения необходимого для прохождения, но сложнее для получения мастерских навыков;
- Блок теперь защищает от атак всех врагов, которые находятся перед Генри;
- Кутна-Гора ощущается большим городом - в нем даже можно заблудиться;
- Игроки смогут сохранять любимое снаряжение и быстро переключаться между ним;
- Будет возможность заработка с помощью кузнечного дела;
- Отношение окружающих к Генри сильно зависит от его одежды;
- Огнестрельное оружие очень мощное, но обладает очень долгой перезарядкой;
- Побочные задания получили интересные и вариативные: в одном из них Генри предстояло поучаствовать в конфликте между школами мечников Кутна-Горы - ему необходимо было получить церемониальный меч любым способом.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Я влюбился в эту игру еще до её выхода. Хватит дразнить, дайте уже поиграть! )
поддерживаю
меня за это отругали
Главное, чтобы расширили отыгрыш за вора. 70% времени в первой Кингдом Кам - это подготовка к грабежам, собственно грабежи и сбыт награбленного. :D Обнес практически все интересные точки в игре и доступных к этому персонажей.
Если бы можно было переименовать Индро - я бы обозвал его Гарретом.))
Вы таффер, получается!
Боёвка какая то немного замедленная , не очень ощущаются удары , да и сам бой , а так интересная игра . Лично моё мнение .
не, как раз таки удары ощущаться неплохо, чувствуется вес в руках, и сама физика ударов гораздо лучше, чем в первой части, но со скоростью анимаций я согласен, я бы сделал их немного бодрее. Я думаю, как и в первой части это сделано намерено, дабы сильно не усложнять и без того сложную боевку, особенно для новичков. Было бы неплохо в начале игры при выборе сложности, можно было бы выбирать сложность врагов, чтобы враги были более агрессивные и быстрые.
Все отмеченные детали издательством, если они правдивы - нравятся. Даже что: - Боевая система стала проще для игроков в плане овладения базового уровня владения необходимого для прохождения, но сложнее для получения мастерских навыков. Т.е Компромисс для нытиков и трудяг.
Туда бы еще механику боя Half Sword, то цены бы ей не было.
а на чём закончилась первая часть?
Птачек, Генри, Индро и Индржих уехали в даль, искать злодеев и спасать хороших.
На 4070с работает лучше чем оригинал? Звучит крайне сомнительно, но хотелось бы верить
Ни фига себе, вот это достижение. Для игры с так себе графоном, где в требованиях 1660. Вот поиграл бы на указанной видеокарте и рассказал нам, как оно. Еще б на 4090 тестил.
видел требования на индиану? так тут все прекрасно с оптимизацией получается
Боёвка как была калом с первой части, такой и останется, похоже.
интересно а ray tracing на выходе будет?
Огонь. Как раз Dragon Age добиваю)
Инджрих или Индро!!! Какой нах Генри? Тупоголовые ослы так называют ГГ
Уже пару раз спросил, но спрошу еще раз
не знаете кстати есть какой то мод на оказуаливание 1 части? слишком много механик в которых надо разбираться, а я прихожу в игры отдохнуть, мне бы как то превратить по механикам 1 часть в скайрим или фолыч или на худой конец сталкер 2
Каких механик? Бить и блокировать? Тебе надо что бы игра сама игралась?
Да, чтобы можно было как в скайрим играть, без блоков и тд , без гемора крч
В скайрими тоже блокировать надо так то. А если ты хочешь вообще всю боевую систему вырезать, то таких модов нет, можешь с читами пробежать
Да хз, я просто казуал казуал наверное, ставлю всегда легкую сложность во всех играх
В скайриме не блокал вообще
Мне киндом кам вообще напомнило морровинд 3, где бьешь врага, а тупо промах или что то такое, хотя прицел на нем
Так весь прикол в том чтобы научится. Потом как поднаровишься становиться вообще кайфово тыкать) Хотя если честно я сначала всех с лука фигачу, а потом уже добиваю))