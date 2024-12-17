IGN сравнила реальный город Кутна-Гора и его игровой аналог в Kingdom Come: Deliverance 2

Издание IGN поделилось новым видео посвященным Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, в котором сравнила игровой и реальный город Кутна-Гора (в игре называется Куттенберг).

Несмотря на то, что действие Kingdom Come: Deliverance 2 разворачивается в XV веке в Богемии, можно заметить, что разработчикам удалось довольно точно перенести общую архитектуру города - многие улицы в игре действительно напоминают современные улицы города.

Релиз игры состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.