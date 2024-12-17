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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 387 оценок

IGN сравнила реальный город Кутна-Гора и его игровой аналог в Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Издание IGN поделилось новым видео посвященным Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, в котором сравнила игровой и реальный город Кутна-Гора (в игре называется Куттенберг).

Несмотря на то, что действие Kingdom Come: Deliverance 2 разворачивается в XV веке в Богемии, можно заметить, что разработчикам удалось довольно точно перенести общую архитектуру города - многие улицы в игре действительно напоминают современные улицы города.

+ ещё 6 картинок

Релиз игры состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Оуо, это круто, когда среального берут всё, хоть можно как то к истории "прикоснуться" )

0
Nord_Paladin
довольно точно перенести
-1